Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di attualità economico-politica, cronaca e sport.

Fare acquisti oltre i 30 euro in qualsiasi tipo di negozio con tre rate e senza interessi. Satispay sbarca nei servizi Buy Now Pay Later lanciando i pagamenti a rate per gli oltre 400mila esercizi commerciali del circuito.

La società italiana di mobile payment co-fondata dal Ceo Alberto Dalmasso ha annunciato la nuova funzionalità del “Paga in 3“, già attiva a partire da martedì 4 novembre e disponibile via via nelle prossime settimane in tutti i punti vendita convenzionati.

Satispay lancia il suo servizio Bnpl: cos’è

Dopo aver preso sempre più piede dopo la pandemia, la modalità di pagamento Bnpl (Buy Now Pay Later), letteralmente “Compra ora e paga dopo“, si è affermata negli ultimi anni tra le novità dei sistemi di transazione cashless.

Si tratta a tutti gli effetti di un finanziamento rateale a breve termine e senza interessi, diffuso soprattutto negli e-commerce ma che ha iniziato a farsi strada tra i punti vendita fisici.

Secondo i dati di Satispay, il sistema Bnpl è utilizzato in Italia per il 17% dei pagamenti online, ma soltanto per il 4% degli acquisti in negozio.

Uno spazio in cui l’azienda italiana di pagamenti con app è pronta a inserirsi, con l’obiettivo di rendere il servizio più accessibile ai piccoli esercenti che rischiano di rimanere esclusi dai vantaggi delle potenzialità di questo tipo di innovazioni, come confermato dalle parole del Ceo Alberto Dalmasso:

“Abbiamo seguito da vicino lo sviluppo del trend del buy now pay later, scegliendo di attendere il momento giusto per portarne tutti i vantaggi alla nostra community. Ora che abbiamo 6 milioni di utenti, con oltre 400 mila esercenti il momento è arrivato”

Il “Satispay Paga in 3”

La nuova funzionalità “Satispay Paga in 3” permetterà ai possessori dell’app di dividere le spese superiori a 30 euro in tre rate, senza interessi, moduli da compilare o sistemi di verifica esterni.

Per utilizzare la nuova opzione basta selezionare la voce “Paga in 3” al momento dell’acquisto, inserire l’importo e accettare il piano rateale mostrato attraverso un riepilogo.

Una volta confermato il pagamento, all’utente sarà inviata una mail di convalida con elencate le scadenze, a cui corrisponderanno altrettante notifiche di promemoria. La prima quota sarà accreditata subito al negoziante, mentre le altre due saranno versate a distanza di uno e due mesi.

La nuova funzionalità del pagamento a rate sarà rilasciata nelle prossime settimane negli oltre 400mila negozi che accettano gli acquisti con Satispay, tra cui farmacie, hotel, ristoranti stellati e anche grandi marchi come Ikea Italia, Prénatal, Gamelife, Tigros o Grimaldi Lines.