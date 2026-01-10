Satispay lancia tre fondi. Nasce la sezione “Investimenti”

La fintech nata per facilitare i pagamenti si è evoluta e rafforza i suo ruolo nel settore degli investimenti, mantenendo le caratteristiche di semplicità, economicità e flessibilità

Satispay ha annunciato un altro passo decisivo nella sua missione di rivoluzionare il mondo degli investimenti in Italia e, dopo il successo del “Salvadanaio Remunerato”, annuncia l’espansione della sua offerta con tre nuovi fondi di investimento (Obbligazionario, Bilanciato, Azionario Globale). I fondi sono stati pensati per accompagnare gli utenti nella pianificazione dei loro obiettivi di vita.

Nasce la nuova sezione Investimenti in app

Con i tre nuovi prodotti viene inaugurata anche la nuova sezione Investimenti dell’app, progettata per un’esperienza chiara e semplice, e per dare accesso a tutte le informazioni necessarie e monitorare l’andamento delle proprie scelte di investimento. “Da metà maggio a dicembre abbiamo visto investire più di 300mila utenti. Credo sia un risultato che può raggiungere solo chi, come noi, interagisce ogni giorno con una community così numerosa e attenta”, spiega Alberto Dalmasso, co-founder e CEO di Satispay.

Il successo di Salvadanaio Remunerato

L’esperienza di Salvadanaio Remunerato è stata un successo: sono stati depositati oltre 120 milioni di euro e due investitori su tre hanno impostato un piano di accumulo ricorrente. Il progetto, spiega il fondatore, era partito “per dare un’alternativa alla liquidità ferma sui conti”, mentre i nuovi strumenti rispondono all’esigenza di chi “vuole costruirsi un’indipendenza finanziaria e pianificare il proprio futuro”.

I tre nuovi fondi: le carateristiche

Disponibili nella nuova sezione Investimenti dell’app, sono stati progettati per aiutare gli utenti a scegliere il prodotto più adatto in base ai propri obiettivi: Satispay Obbligazionario è un fondo con un profilo di rischio basso e rendimento atteso contenuto, che investe in obbligazioni corporate e titoli di Stato europei ed è pensato per chi ha obiettivi a breve termine. Satispay Bilanciato è un mix di azioni, obbligazioni e titoli di Stato) con un profilo di rischio medio ed un rendimento atteso moderato, adatto per progetti a medio termine. Satispay Azionario Globale è caratterizzato da un profilo di rischio più alto e rendimento atteso più elevato e investe in azioni di aziende leader a livello mondiale.

Partner di questa nuova offerta è Invesco che, con oltre 2.000 miliardi di dollari in gestione, è uno dei principali asset manager indipendenti al mondo e sarà il portfolio manager dei nuovi prodotti. L’operatività dei fondi è inoltre sottoposta alla supervisione e al controllo di Fondaco, società di fund management responsabile anche della gestione del rischio.

Zero costi e nessun importo minimo

L’investimento con Satispay ha delle peculiarità che appartengono alla fintech ed alla semplicità che la cratterizza. Zero costi di acquisto o vendita su tutte le operazioni e senza limiti, anche per incentivare i piani di accumulo periodici, nessun importo minimo (per iniziare a investire basta 1 euro), flessibilità (i fondi sono riscattabili in qualsiasi momento) e gestione fiscale semplificata (gli utenti non dovranno preoccuparsi di alcun aspetto fiscale in quanto Satispay si prende carico di tutti gli adempimenti).

Questo lancio costituisce un nuovo capitolo nella missione di Satispay: diventare il punto di riferimento per la gestione del denaro, fornendo servizi ad alto valore aggiunto con la semplicità che la contraddistingue.