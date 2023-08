Maurizio Perriello è un giornalista. Nato a Melfi nel 1988, si laurea a Pisa in Storia e consegue un Master a Milano. Esperto di tematiche green, in particolare di climate change.

Fonte: Ansa iPhone 15, c'è la data: quando esce e come sarà

Dopo mesi di spasmodica attesa da parte di milioni di utenti, sembra che l’iPhone 15 abbia finalmente una data di uscita. Sarà una vera e propria scommessa per Apple, che punta forte sul nuovo dispositivo in un periodo di calo delle vendite, legato alla crisi del mercato statunitense registrata soprattutto negli ultimi sei mesi.

Ecco di seguito i dettagli su data di rilascio, caratteristiche tecniche e prezzo dell’ultimo arrivato in casa Apple.

Quando uscirà il nuovo iPhone

La data di rilascio è ancora ufficiosa, ma data per plausibile da tutti gli analisti. Il lancio ci sarà con ogni probabilità il 22 settembre, mentre la data di presentazione sarà il 12 o il 13 settembre. A riferirlo è Bloomberg, sottolineando come il colosso di Cupertino debba fare i conti con un calo del 2,4% del mercato iPhone (ne abbiamo parlato anche qui).

Facile dunque intuire come il nuovo smartphone rappresenti un banco di prova cruciale per l’azienda, che sembra non essersi risparmiata per quanto riguarda le migliorie tecniche, dalla fotocamera al display e al processore.

Nuovo design: le novità del display

Tenendo fede a una “tradizione” collaudata, anche nel 2023 Apple dovrebbe presentare due coppie di iPhone simmetrici da 6,1 e 6,7 pollici. Parliamo dei modelli Standard e Plus e della versione Pro, con la variante Max che potrebbe cambiare denominazione in Ultra (come per l’Apple Watch).

Le novità dell’iPhone 15 sono varie, a partire dal display. Chi ha avuto modo di ammirare le anticipazioni del nuovo schermo assicura che si registra un notevole sviluppo rispetto all’iPhone 14. In particolare il design prevede bordi più sottili sul pannello frontale, frutto della nuova tecnologia chiamata LIPO. Lo spessore delle cornici passerà da 2,2 a 1,5 millimetri, registrando un nuovo record nella storia degli smartphone.

Apple, tutti gli annunci del WWDC 2023: la rivoluzione del Vision Pro.

Caratteristiche tecniche: cosa sappiamo sull’iPhone 15

A livello hardware, la versione Pro dell’iPhone 15 conterrà il chip Apple A17 con processo produttivo a 3 nanometri, mentre i modelli standard condivideranno i chip Apple A16 presenti già su iPhone 14 Pro e Pro Max. Cambia anche l’ingresso per la ricarica e lo scambio dati, passando all’USB type C. Le funzioni di always-on e la tecnologia ProMotion del display saranno appannaggio delle versioni Pro, assieme all’introduzione di una lente periscopica per l’ottica zoom.

Tutti i modelli di iPhone 15 in uscita presenteranno inoltre l’innovativa Dynamic Island, upgrade dell’ormai “superato” notch che ha debuttato su iPhone X. Si tratta di un nuovo elemento software che punta a modificare l’esperienza d’uso di iPhone e iOS “mascherando” una problematica connessa all’hardware. La soluzione entrerà in azione infatti proprio nel punto del display dove si attivano le notifiche a comparsa, coprendo il foro superiore della schermata.

Quanto costerà l’iPhone 15

Se da un lato si parla già di ritardi nella data di lancio ufficiale sul mercato, dall’altro cominciano già le previsioni sul prezzo dei modelli del nuovo iPhone.

Come prevedibile, i costi delle versioni Pro saranno più alti rispetto a quelli (già importanti) degli iPhone 14. Le cifre non dovrebbero differire di molto rispetto a quelle comunicate nel lancio dei dispositivi 2022, ma resteranno comunque su livelli decisamente elevati. Ecco il probabile listino prezzi: