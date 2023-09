Apple, ecco i nuovi iPhone 15 e Watch: la sorpresa è il prezzo

Apple presenta la nuova gamma di prodotti e come sempre spariglia le carte. Sono almeno tre le novità degne di nota relativamente ai nuovi iPhone 15 e alle ultime linee Apple Watch: la Serie 9 e la versione 2 degli Ultra. Tutti i nuovi prodotti saranno disponibili dal 22 settembre. La prima grande novità riguarda l’addio, dopo 11 anni di onorato servizio, al sistema di caricamento tramite il cavo Lightening.

Porta universale Usb-C

Non si tratta, per la verità di una scelta strategica di Apple, ma dell’adeguamento alla normativa europea che impone una porta universale Usb-C. La ratio alla base della normativa è quella di evitare sprechi e permettere di utilizzare il sistema di ricarica fra più device senza costringere i consumatori a doversi dotare di un cavo per ogni dispositivo.

Apple presenta i nuovi iPhone 15

Le novità di casa Apple sono state presentate a Cupertino nell’evento che si è tenuto martedì 12 settembre, secondo un rito caro a Steve Jobs. La Big Tech ha lanciato la nuova linea di iPhone 15 con quattro modelli: base, Plus, Pro e Pro Max.

Se il design è quello al quale siamo abituati da anni, è il prezzo che ha destato meraviglia. Apple è andata in controtendenza rispetto all’aumento generalizzato dei prezzi dovuto all’inflazione galoppante: al contrario delle precedenti uscite i costi non sono rincarati. Anzi, per alcuni modelli sono diminuiti. Si tratta di circa 50 euro in meno rispetto al lancio dell’iPhone 14 (che diventano 100 euro in meno per quanto riguarda la versione Pro). Nonostante i lievi ribassi si viaggia, tuttavia e come sempre, su cifre importanti. Questi i prezzi ufficiali ricavati dal sito Apple al momento del lancio. Si ricorda che i prezzi variano in base alla capacità di memoria selezionata in fase di acquisto:

iPhone 15 – da 979 a 1.359 euro;

– da 979 a 1.359 euro; iPhone 15 Plus – da 1.129 a 1.509 euro;

– da 1.129 a 1.509 euro; iPhone 15 Pro – da 1.239 a 1.869 euro;

– da 1.239 a 1.869 euro; iPhone 15 Pro Max – da 1.489 a 1.989 euro.

I prezzi indicati possono inoltre subire variazioni con l’andare del tempo.

I nuovi iPhone hanno una cornice più sottile intorno allo schermo. Le telecamere sono state potenziate, soprattutto nelle versioni Pro. Si evidenzia la presenza di materiali più resistenti e performanti, come il titanio.

Introdotta una funzionalità relativa al soccorso stradale. Gli automobilisti potranno chiedere assistenza via satellite. La funzionalità sarà immediatamente disponibile negli Stati Uniti prima di essere estesa altrove. I nuovi smartphone Apple sono poi disponibili in nuove gamme di colori.

Perché Apple contiene i prezzi

Quella di presentare prodotti a un prezzo inferiore rispetto ai precedenti lanci si inserisce in una strategia di marketing che tiene conto del fatto che il mercato ha raggiunto un punto critico: nel 2023 la vendita di smartphone ha infatti segnato il maggior calo degli ultimi anni.

Non si può poi non tenere conto della situazione geopolitica: Cupertino ha recentemente incassato un duro colpo dopo che la Cina, nell’ambito delle tensioni internazionali fra Pechino e Washington, ha proibito gli iPhone ai suoi dipendenti pubblici. Questa decisione, ufficialmente dovuta alla sicurezza nazionale, in due soli giorni ha fatto perdere 200 miliardi di dollari di capitalizzazione ad Apple. Probabile che l’azienda di Cupertino punti a imprimere un boost alle vendite per compensare almeno in parte le perdite.

Il Ceo Tim Cook si è inoltre tagliato lo stipendio rinunciato al 40% della sua retribuzione per il 2023 dopo le critiche degli azionisti.

Svolte green per Apple Watch

A partire da quest’anno gli Apple Watch saranno costruiti con il 100% di energia rinnovabile. Per la Big Tech guidata da Tim Cook si tratta di un primo passo verso l’obiettivo di neutralità carbonica da raggiungere entro il 2030.

Questi i prezzi di listino:

Apple Watch Series 9 – 459 euro;

– 459 euro; Apple Watch Ultra 2 – 909 euro;

– 909 euro; Apple Watch SE – 289 euro.

Nessuna novità per la versione base, a parte il prezzo che cala.

iPhone 14: prezzo in discesa?

L’uscita dei nuovi iPhone 15 sortirà il classico effetto di abbassare il prezzo dei modelli precedenti, macchine ancora all’avanguardia e di fascia alta. Di seguito alcune occasioni d’acquisto da tenere presente.

Apple iPhone 14

L’iPhone 14 modello base ha un prezzo variabile a seconda delle caratteristiche selezionate: 128 giga, 256 giga o 512 giga.

Apple iPhone 14 Pro

Prezzo di partenza sopra i 1.000 euro per la versione Pro dell’iPhone 4. Possibile scegliere le versioni 128 giga, 256 giga e 1 terabyte.

Apple iPhone 14 Plus

Con un prezzo che si aggira attorno ai 1.000 euro è disponibile la versione Plus dell’iPhone 14. Da 128 a 256 giga.

Apple iPhone 13

Da non sottovalutare anche prodotti un po’ meno recenti ma ancora assolutamente performanti. L’iPhone 3 è disponibile in 3 versioni (128 giga, 256 giga o 512 giga).

