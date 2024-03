I vecchi telefoni che valgono di più nel 2024

Nei cassetti di molte case giacciono dimenticati i vecchi telefoni cellulari che in passato accompagnavano la nostra quotidianità. Chi non è riuscito a disfarsene, un po’ per pigrizia e un po’ per la convinzione di non riuscire a trarre dalla loro vendita una somma di denaro soddisfacente, potrebbe ora trovarsi nella situazione di rivalutare la propria scelta. Alcuni vecchi telefoni, infatti, hanno acquisito valore nel tempo, malgrado siano oggi del tutto inconciliabili con le aspettative che si nutrono su un device, ma il mercato del collezionismo e del vintage riesce sempre a stupire. Ci sono, più nel dettaglio, 10 modelli di vecchi telefoni che possono portare a dei guadagni interessanti, con le cifre che possono arrivare fino a 8000 euro.

I modelli vecchi di telefoni che valgono di più

È possibile realizzare una vera e propria classifica dei vecchi telefoni che valgono di più:

Motorola DynaTAC 8000x , ovvero il primo cellulare venduto a livello commerciale nel 1983. Il suo costo era di 4000 dollari, cifra ben spesa visto che oggi un modello in buone condizioni può essere valutato fino ad 8000 euro . A incidere sull’alto prezzo è anche il fatto che negli anni ‘80 ne vennero venduti soltanto 300mila pezzi;

, ovvero il primo cellulare venduto a livello commerciale nel 1983. Il suo costo era di 4000 dollari, cifra ben spesa visto che oggi un modello in buone condizioni può essere valutato fino ad . A incidere sull’alto prezzo è anche il fatto che negli anni ‘80 ne vennero venduti soltanto 300mila pezzi; Nokia 8110 , uscito nel 1996 e reso celebre dal suo inserimento nel film Matrix, tanto da prendere il soprannome di Banana Matrix. Negli anni ‘90 costava circa 1000 dollari, oggi vale 3 volte tanto se il telefono non è stato mai utilizzato, altrimenti ha un prezzo di circa 100 euro;

, uscito nel 1996 e reso celebre dal suo inserimento nel film Matrix, tanto da prendere il soprannome di Banana Matrix. Negli anni ‘90 costava circa 1000 dollari, oggi vale se il telefono non è stato mai utilizzato, altrimenti ha un prezzo di circa 100 euro; iPhone 2G , ovvero il primo telefono cellulare di Apple lanciato nel 2007. Oggi per un modello mai usato i collezionisti pagano fino a 2000 euro , mentre un dispositivo in condizioni diversi ha un prezzo che parte da 150 euro;

, ovvero il primo telefono cellulare di Apple lanciato nel 2007. Oggi per un modello mai usato i collezionisti pagano fino a , mentre un dispositivo in condizioni diversi ha un prezzo che parte da 150 euro; Nokia 8800 , uscito nel 2005 come prodotto di extra lusso della casa madre, in quanto dotato di schermo antigraffio e un meccanismo molto elegante della cover. Nel 2024, a seconda delle condizioni, può valere tra i 120 e 1300 euro ;

, uscito nel 2005 come prodotto di extra lusso della casa madre, in quanto dotato di schermo antigraffio e un meccanismo molto elegante della cover. Nel 2024, a seconda delle condizioni, può valere tra i ; Mobira Senator, del 1981. Molto simile nelle forme ai radioricevitori della seconda guerra mondiale, questo prodotto di Nokia oggi può valere fino a 1000 euro.

Gli altri telefoni vecchi dal grande valore

Ai vecchi modelli di telefono in precedenza elencati, se ne affiancano altri che hanno oggi un valore minore, ma non per questo la loro vendita può considerarsi trascurabile da un punto di visto economico. Si tratta, più nello specifico, del: