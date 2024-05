Il Nokia 3210 promette una via di mezzo tra vecchi telefoni e smartphone: dal 4G a Snake, ecco cosa aspettarsi in questo nuovo/vecchio modello

Vecchi smartphone

Il mondo sta riscoprendo i dumb phone, letteralmente i “cellulari stupidi”. Il gioco di parole, facilmente intuibile, è connesso alla dicitura smartphone, ovvero “cellulari intelligenti”. Nessuna connessione a internet, giochi vecchio stile (pochi), sms e chiamate.

Erano la normalità in un tempo non così lontano e ora, tra effetto nostalgia stress da social, stanno tentando un ritorno che avrebbe del clamoroso. In questo clima non poteva che avere risalto il ritorno del Nokia 3210 che, con il 3310, è entrato nell’immaginario generale, non soltanto in Europa.

Nuovo Nokia 3210

A distanza di ben 25 anni, torna nei negozi il Nokia 3210. Un modello storico che tenta di trovare un suo mercato in un’epoca che pare non appartenergli più. Il passato, anche quando non estremamente distante, esercita sempre un certo fascino. Si pensi alla moda del vintage nell’abbigliamento, ai remake delle serie TV e dei film, e non solo.

Lo scopo della società è sempre lo stesso: proporre prodotti economici, durevoli e, oggi, con un tocco di modernità. Quest’ultimo aspetto è dato dal fato che sia presente la connessione 4G. Spazio anche a una fotocamera, anche se di appena 2mp.

Presente poi anche Cloup Apps, applicazione che è un contenitore con all’interno YouTube, Notizie e Meteo, tra le altre cose. Non poteva però mancare l’amatissimo Snake, gioco che ha fatto la storia, in versione a colori e in alta risoluzione (rispetto alla versione classica). Batteria durevole, varie colorazioni (Y2k Gold, Scuba Blue e Grunge Black) e un prezzo di appena 79,99 euro.

Cos’è un dumb phone

I dumb phone possono essere di vario genere, ma tutti accomunati da un solo scopo: disintossicarsi dai social e dalle notifiche. Queste rappresentano oggi la nostra quotidianità e ci tengono costantemente in apprensione.

Le alternative sono due, rimuovere per sempre o per un po’ lo smartphone dall’equazione, o fare ricorso a un dumb phone. Il nuovo Nokia 3210 si propone di garantire una via di mezzo tra tecnologie arretrate e quelle contemporanee Niente WhatsApp, Telegram, Skype e non solo. Spazio a sms, chiamate e tanto silenzio.

A ciò si aggiunge anche una batteria dall’enorme durata, senza dover dunque fare i conti con il panico da presa di corrente quando si è fuori casa. Un sospiro di sollievo, per chi può permetterselo dal punto di vista lavorativo.

Un modo anche per vivere maggiormente ciò che accade tutt’intorno, dal momento che la fotocamera, quando è prevista, non è proprio allettante. Oggi le proposte sono svariate, al di là del citato Nokia 3210. Alcune versioni, in edizione particolare come quella di Heineken (the boring phone), sono anche destinate ad avere un certo mercato. Ciò ci porta all’ultimo tema interessante della materia vecchi telefoni.

Quanto vale il vecchio Nokia

Come accaduto per il vinile prima e le audiocassette oggi, il mercato della nostalgia ha un peso e può garantire dei veri e propri affari. Mentre i dumb phone “moderni” tentano di farsi largo nel mercato 2024, non è da escludere un ritorno del fascino dei modelli originali.

Pensiamo ai veri Nokia 3210 e 3310, che è ancora possibile trovare a buon prezzo online. Nel corso dei prossimi anni, però, la situazione potrebbe cambiare. Avere questi “pezzi da museo” in ottime condizioni, completi di batterie incredibilmente durevoli, potrebbe ripagare tra non molto. Oggi il prezzo va dai 20 ai 350 euro. Se tra qualche anno, però, il mondo VIP americano deciderà che è tempo di lanciare un trend no social, sarà caccia a questi “pezzi pregiati”.