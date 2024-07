Fonte: iStock I migliori smartphone in offerta per gli Amazon Prime Days di luglio 2024.

Dopo tanta attesa sono finalmente iniziati gli Amazon Prime Days, l’evento dedicato agli abbonati Prime che prevede grandi vantaggi e super offerte il 16 e il 17 luglio 2024. Sono migliaia i prodotti in promozione in tantissime categorie, dall’abbigliamento all’elettronica, passando per i dispositivi per la smart home e i prodotti di bellezza. Questa potrebbe essere l’occasione giusta per cambiare lo smartphone.

Amazon Prime Days 2024

Anche quest’anno gli iscritti al programma Amazon Prime possono godere di sconti esclusivi su una vasta gamma di marchi internazionali e prodotti Made in Italy.

Tra le offerte più attese ci sono quelle sui dispositivi Amazon, come gli ultimi modelli degli altoparlanti smart Echo con Alexa integrata.

La grande novità di quest’anno sono le offerte Amazon Seconda Mano, che permettono di acquistare prodotti usati e in ottime condizioni con un ulteriore sconto del 30%.

Il programma Amazon Prime

Essere abbonati ad Amazon Prime offre una serie di vantaggi che vanno oltre gli sconti dei Prime Days:

spedizioni rapide, anche in giornata, e gratuite su milioni di articoli;

Prime Video, che offre un’ampia selezione di film, serie tv e documentari in streaming;

Prime Music, con milioni di brani disponibili senza pubblicità;

Prime Reading, che dà accesso a una vasta selezione di e-Book e riviste;

offerte lampo e sconti esclusivi durante i Prime Days;

accesso anticipato alle nuove uscite e prodotti in esclusiva;

sconti speciali su tanti servizi Amazon come Fresh e Pantry;

offerte su dispositivi Amazon, con pacchetti che includono accessori smart e abbonamenti digitali.

Chi non è ancora iscritto può provare Amazon Prime gratis per 30 giorni.

Come ottenere tutte le offerte

Per massimizzare i risparmi durante i Prime Days – e gli altri eventi Amazon con offerte e promozioni – è utile seguire questi consigli:

iscriversi ad Amazon Prime per accedere a tutte le offerte;

creare una lista dei desideri con i prodotti che si desidera acquistare, per monitorare le variazioni di prezzo;

scaricare l’app di Amazon e attivare le notifiche per avere informazioni sui prodotti nel carrello in tempo reale;

visitare le pagine degli sconti.

I Prime Days sono l’occasione giusta per acquistare i dispositivi Apple scontati. Le offerte riguardano gli iPad, le AirPods, gli Apple Watch e gli accessori, ma per quest’anno niente iPhone. Chi vuole risparmiare cambiando lo smartphone in questi giorni dovrà optare per un device Android.

Smartphone in offerta su Amazon

In occasione dei Prime Days di luglio 2024 è possibile acquistare telefoni a prezzi bassissimi. Ecco alcuni dei prodotti di punta delle più importanti aziende tech.

In attesa del prossimo smartphone di fascia alta, con la casa coreana che punta tutto sui dispositivi foldable, il miglior telefono Samsung è senza dubbio il Galaxy S24 Ultra.

Diverso da tutti ma perfettamente integrato con l’ecosistema Google, il Pixel 8 Pro è un gioiellino di design e tecnologia.

Il perfetto connubio tra la nostalgia degli anni 2000 e i moderni smartphone è il Motorola Razr 50 Ultra: hardware old school e software potentissimo lo rendono il compagno ideale per i figli degli anni ’90.

I telefoni realme si sono ormai ritagliati una solida posizione tra i dispositivi di fascia media grazie alla loro affidabilità. Il Gt 6t 5g è un ottimo compromesso tra prezzo e prestazioni eccezionali.

Economico e performante: come non innamorarsi dello Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G?

Tra i migliori telefoni economici c’è l’Oppo A79 5g: aspetto da top di gamma e prezzo contenuto lo rendono la scelta perfetta per chi vuole cambiare lo smartphone senza spendere troppo.