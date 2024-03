Cosa comprare per la Festa del Papà ai genitori che hanno già tutto? Per un regalo dell'ultimo minuto, basta affidarsi alla consegna in un giorno di Amazon

Fonte: iStock I migliori regali per la Festa del Papà 2024 su Amazon.

Il 19 marzo è la Festa del Papà e se siete ancora indecisi su cosa comprargli, siete ancora tempo per fare un ordine su Amazon e fargli trovare un regalo originale e introvabile nei negozi fisici, magari approfittando delle grandi offerte dello store più famoso al mondo. Tra dispositivi tecnologici, set per la cura della barba, kit di bellezza, gadget per l’ufficio e il tempo libero, l’unico problema sarà l’imbarazzo della scelta. Prima di vedere i migliori prodotti in sconto, dunque, ecco una piccola guida alla scelta del regalo perfetto.

Festa del Papà: i trucchi per scegliere il regalo su Amazon

Sembrerà banale, ma il primo passo è quello di pensare agli hobby e alle esigenze del papà da festeggiare. Avere un’idea chiara dei suoi interessi può aiutare a restringere la ricerca. Meglio poi impostare un budget, dato che su Amazon è possibile acquistare prodotti di ogni fascia di prezzo, da quelli più economici a quelli premium ed esclusivi.

Usare i filtri di ricerca di Amazon è indispensabile per trovare in poco tempo il regalo perfetto per la Festa del Papà. Oltre alla categoria, è infatti possibile impostare la fascia di prezzo, il voto degli utenti e le opzioni di spedizione. Una volta individuato il prodotto, non bisogna mai sottovalutare le recensioni degli altri clienti, per valutarne la qualità e il funzionamento.

La pagina delle Offerte lampo può essere un altro punto di partenza per farsi un’idea, così come le promozioni legate a eventi specifici, come la Festa delle Offerte di Primavera. Un trucco per usufruire di tutti i vantaggi per i clienti è quello di provare gratuitamente l’abbonamento al programma Amazon Prime.

Cosa regalare per la Festa del Papà 2024: smartwatch

Se il papà ama fare sport, non sopporta perdersi le notifiche o semplicemente ama gli orologi, un’ottima idea è quella di regalargli uno smartwatch. Ce ne sono di ogni tipo e marca.

Per non spendere eccessivamente si può optare per uno Iowodo, che permette di fare chiamate e ha il monitoraggio del sonno, saturimetro e cardiofrequenzimetro incorporati.

Nella fascia media si trova invece l’Honor Magicwatch 2 che promette ben 14 giorni di durata della batteria.

Per una Festa del Papà ricca, un potente Apple Watch SE non potrà che essere un regalo tanto originale quanto gradito, soprattutto con un genitore dotato di iPhone.

Kit di bellezza da uomo in offerta per la Festa del Papà

I papà più vanitosi impazziranno per un kit di bellezza con prodotti esclusivi per la cura della pelle e del contorno occhi. Come la pochette L’Oréal Paris Men Expert con crema idratante, roll-on per le occhiaie e deodorante anti-traspirante.

Sempre più di tendenza sono invece i prodotti Viking Revolution, dedicati agli uomini duri che non hanno paura di prendersi cura di sé. Questo set contiene crema idratante, scrub, cleanser e crema occhi.

Rasoi per capelli e regola barba: il regalo perfetto da uomo

Ogni giorno un uomo si sveglia e, guardandosi allo specchio, decide cosa fare della barba, e spesso dei capelli. Che si opti per una rasatura completa o una spuntatina, con un rasoio di ultima generazione o con i metodi tradizionali, Amazon offre la soluzione perfetta per tutti.

Braun non ha bisogno di presentazioni, specie con un modello 8 in 1 che permette anche di regolare i peli di naso e orecchie e a un’autonomia senza fili di ben 80 minuti.

Per i papà old school, che amano il profumo del barbiere e la rasatura di un secolo fa, un ottimo cofanetto regalo può essere quello di Barber-Tools, completo di ogni strumento per la barba.

I regali per i papà che fanno sport: tutti gli sconti Amazon

Per la Festa del Papà, un ottimo regalo può essere anche un borsone per la palestra. Magari approfittando delle offerte sui prodotti Puma.

Per evitare odori indesiderati nello zaino e per essere sempre al top, anche un asciugamano in microfibra di qualità può essere un’ottima idea per questa bella occasione di dimostrare affetto al proprio genitore.

Festa del Papà 2024 in ufficio per i genitori più impegnati

Il 19 marzo sarà la giornata ideale per ricordare ai papà di lavorare di meno e dedicare più tempo alla famiglia. Magari con un regalo perfetto per organizzare la vita in ufficio e le trasferte, come la cartella Newyes per portare con sé telefono, tablet, agenda, fogli per gli appunti, carte di credito e badge.

Per tenere pulita e in ordine la scrivania, non c’è niente di meglio che un buon organizer, come quello venduto da Tesliar.

Accessori per giardinaggio e fai-da-te per la Festa del Papà

Per i papà più ostinati e abili, che chiamano i servizi di manutenzione solo sotto tortura, il regalo perfetto non può che essere una moderna valigetta degli attrezzi, come quella di Amazon Basic, con ben 32 utensili indispensabili in casa.

Che dire invece di un trapano Einhell dotato di seconda maniglia, per lavori di precisione e senza errori?

Per una Festa del Papà all’insegna della natura, solo per i genitori con il pollice verde, invece, un pacco particolarmente apprezzato sarà quello con un bel kit Yaungel di strumenti per il giardinaggio.

Offerte Amazon per gli appassionati di alcolici e cocktail

Per i papà che si concedono elaborati drink e hanno il palato fine, non c’è niente di meglio che un bel kit Do Your Rum per comporre il proprio rum preferito: un regalo originale e personalizzato che lascerà il segno.

Esistono kit anche per il gin perfetto, come quello di Craftly.

E perché non festeggiare la Festa del Papà iniziando a produrre birra in casa con il set di Brew Monkey?