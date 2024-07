Fonte: ANSA Tanti smartwatch in offerta per gli Amazon Prime Days di luglio 2024.

L’attesa è finita: i Prime Days di Amazon sono finalmente arrivati. Il 16 e il 17 luglio 2024, gli abbonati Prime possono approfittare di sconti straordinari su migliaia di prodotti in diverse categorie, inclusi abbigliamento, elettronica, dispositivi per la smart home e prodotti di bellezza. Quest’anno, gli smartwatch sono tra i protagonisti delle offerte imperdibili.

I vantaggi dell’iscrizione ad Amazon Prime

I Prime Days sono un evento annuale esclusivo per gli iscritti al programma di Amazon Prime, con sconti su una vasta gamma di prodotti, dai marchi internazionali al Made in Italy. Le promozioni non si limitano solo ai prodotti nuovi: una delle novità più interessanti di quest’anno è la sezione Amazon Seconda Mano, che propone articoli usati in ottime condizioni con un ulteriore sconto del 30%.

Oltre ai tagli di prezzo dei Prime Days, ci sono numerosi vantaggi per gli abbonati

spedizioni veloci e gratuite su milioni di articoli, anche con consegna in giornata;

Prime Video, la piattaforma di contenuti in streaming con un’ampia selezione di film, serie tv e documentari;

Prime Music, che permette l’ascolto di milioni di brani senza pubblicità;

Prime Reading, con l’accesso a una vasta selezione di e-book e riviste;

offerte lampo e sconti esclusivi;

accesso anticipato alle nuove uscite e prodotti in esclusiva;

sconti speciali sui servizi dell’e-commerce, come Amazon Fresh e Pantry per fare la spesa;

promozioni su dispositivi Amazon, inclusi gli accessori per la smart home e i bundle con abbonamenti digitali.

È possibile provare Amazon Prime gratis per 30 giorni per avere accesso a tutti questi vantaggi esclusivi.

Come ottenere le offerte dei Prime Days

Ecco alcuni consigli per assicurarsi di ottenere il massimo dai Prime Days:

iscrizione ad Amazon Prime per accedere a tutte le offerte;

creazione di una lista dei desideri con i prodotti che si vogliono acquistare, per monitorare le variazioni di prezzo;

installazione dell’app di Amazon sullo smartphone, per attivare le notifiche per ricevere aggiornamenti sui prodotti nel carrello e nelle wishlist in tempo reale.

Nota bene: i prezzi dei prodotti in questo articolo potrebbero variare e non essere aggiornati in tempo reale. Meglio cliccare sulle immagini per assicurarsi di vedere le vere offerte dei Prime Days.

I migliori smartwatch scontati su Amazon

Durante i Prime Days 2024 è possibile acquistare dispositivi tecnologici a prezzi stracciati, dagli smartphone agli smartwatch più belli e potenti sul mercato delle varie marche.

Elegante e adatto a ogni occasione, il Google Pixel Watch 2 è anche il compagno ideale per allenarsi grazie alle funzioni Fit. Costa solo 278,99 euro invece del prezzo consigliato di 399 euro (sconto del 30%).

Non è da meno il Samsung Galaxy Watch 6 con quadrante da 44mm. Costa 179,00 invece del prezzo consigliato di 319 euro (sconto del 44%).

In offerta su Amazon c’è anche il fratellino, il Samsung Galaxy Watch Fe con quadrante da 40mm. Per i Prime Days costa solo 149 euro invece del prezzo base di 199 (sconto del 25%).

Tra i dispositivi Apple in offerta c’è anche l’Apple Watch Se di seconda generazione con Gps e quadrante da 40 mm. Costa solo 242 euro invece di 289 (sconto del 16%).

Da un estremo all’altro: anche il pià grande orologio intelligente della Mela, l’Apple Watch Series 9 con quadrante da 45 mm è a un prezzo davvero goloso. È in offerta a 424 euro invece del minimo storico di 489 (sconto del 13%).

Tra gli smartwatch più interessanti a prezzi contenuti c’è invece l’Honor MagicWatch 2 con quadrante da ben 46 mm, uno dei più grandi e leggibili sul mercato. Viene 85,48 euro invece di 109 (sconto del 22%).

Ottimi compagni di avventure, specie per i più sportivi, sono poi gli smartband. Il Fitbit Tracker è in offerta a soli 74,90 euro invece di 99,95 (sconto del 25% sul prezzo consigliato).

Anche il Band 9 di Huawei è a un prezzo scontato per i Prime Days del 16 e del 17 luglio 2024: solo 47,99 euro invece di 59 (sconto del 19%).