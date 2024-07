In occasione degli Amazon Prime Days del 16 e del 17 luglio 2024 tanti dispositivi Apple sono in promozione: ecco tutte le offerte dell'evento di sconti online

Fonte: 123RF iPad e dispositivi Apple scontati per gli Amazon Prime Days 2024.

Il 16 e 17 luglio 2024 ripartono i Prime Days di Amazon, con i tanto attesi sconti esclusivi per i clienti Prime. L’evento offre una moltitudine di sconti su prodotti di ogni genere, dall’abbigliamento all’elettronica, dalla smart home ai prodotti di bellezza.

È un’occasione imperdibile per fare acquisti a prezzi scontati, scoprire nuove offerte su articoli di alta qualità e assicurarsi un dispositivo Apple di nuova generazione in offerta.

Le novità dei Prime Days 2024

Gli abbonati ad Amazon Prime possono beneficiare di sconti speciali su brand internazionali e su prodotti esclusivi Made in Italy. Inoltre, tutti i dispositivi Amazon, inclusi i nuovi altoparlanti intelligenti Echo con Alexa, sono in promozione dal 15 luglio.

Una novità di quest’anno è rappresentata dalle offerte Amazon Seconda Mano, che permettono di acquistare prodotti usati ma in ottime condizioni con un ulteriore sconto del 30%.

I vantaggi di Amazon Prime

L’iscrizione ad Amazon Prime non solo consente di accedere alle offerte dei Prime Days, ma offre anche una serie di altri vantaggi, tra cui:

spedizioni rapide, anche in giornata, e sempre gratuite su milioni di articoli;

Prime Video, con un’ampia selezione di film, serie tv e documentari in esclusiva;

Prime Music, che permette di ascoltare milioni di brani senza interruzioni pubblicitarie;

Prime Reading, per accedere a una vasta gamma di e-Book e riviste;

offerte lampo riservate e sconti esclusivi sui Prime Days;

accesso anticipato a nuove uscite e prodotti esclusivi;

sconti sui servizi come Amazon Fresh e Amazon Pantry;

offerte speciali sui dispositivi Amazon, inclusi i bundle con abbonamenti a servizi digitali, come Amazon Music, e accessori smart, come lampadine led collegate a internet.

È possibile provare Amazon Prime gratis per 30 giorni, con la possibilità di disdirlo in un secondo momento.

Come sfruttare i Prime Days

Per sfruttare al massimo le offerte dei Prime Days 2024, è consigliabile:

iscriversi ad Amazon Prime per accedere alle promozioni;

creare una lista dei desideri con i prodotti di interesse per monitorare eventuali sconti;

scaricare l’app di Amazon per ricevere notifiche in tempo reale su offerte e variazioni di prezzo.

Vediamo ora i migliori dispositivi Apple a prezzi scontati durante il maxi evento di offerte Amazon.

Nota bene: i prezzi dei prodotti riportati in questo articolo potrebbero non corrispondere a quelli scontati. Clicca sulle immagini per visualizzare i prezzi aggiornati in tempo reale e le offerte per i clienti Prime.

iPad a prezzi scontati su Amazon

Bello, potente e ormai con le funzioni di un computer portatile. L’ultimo iPad Pro è davvero il dispositivo perfetto per chi ha grandi esigenze.

L’iPad Air è il tablet di fascia media di casa Apple. Potente ma economico, non lascerà deluso chi vorrà compralro.

Il meno costoso degli iPad è comunque un gioiellino tecnologico: prestazioni top e batteria capiente lo rendono un perfetto compagno di viaggio e un ottimo strumento di lavoro.

Gli Apple Watch in offerta

L’Apple Watch Series 9 Gps con quadrante da 41 mm è uno smartwatch di fascia alta, con fitness tracker, app per monitorare i livelli di O₂, display retina always on, resistente all’acqua a un prezzo mai visto.

Se il quadratne da 41 mm è troppo piccolo, la scelta giusta non può che essere l’Apple Watch Series 9 Gps con quadrante da 45 mm.

Anche il più piccolo – ma non per questo meno performante – smartwatch della Mela è in offerta: ecco l’Apple Watch Se Gps di seconda generazione con quadrante da 40 mm.

Le nuove AirPods scontate

Non hanno bisogno di troppe presentazioni: le nuove AirPods Max ad alta fedeltà con con driver dinamico, cancellazione attiva del rumore e audio spaziale sono il regalo perfetto per ogni audiofilo.

Più compatte, ma non per questo meno performante, le AirPods di terza generazione con custodia di ricarica wireless MagSafe sono il perfetto compromesso tra dimensioni, prezzo e prestazioni.

Accessori Apple in offerta

Perfetta per chi possiede un iPad di nuova generazione o intende acquistarne uno, la Apple Pencil Usb-C garantisce la massima precisione per chi ama disegnare e scrivere senza rinunciare alla sensazione di farlo con una penna tradizionale.

Design classico, leggendario ed ergonomico, con funzioni ancora più smart: l’Apple Magic Mouse bluetooth ricariabile con superficie multi touch è un must have di ogni fan della Mela.

Per scrivere in mobilità o potenziare le funzioni dell’iPad, un altro mai più senza è la Apple Magic Keyboad.