I Prime Days di Amazon del 16 e del 17 luglio 2024 sono un ottima occasione per acquistare un nuovo computer portatile a prezzi scontati. L’evento di maxi offerte della stagione estiva permette di comprare migliaia di prodotti con saldi mai visti. Che sia per il lavoro, la scuola o il gaming, è davvero un buon momento per cambiare laptop.

Cosa sono i Prime Days di Amazon

I Prime Days sono un evento annuale esclusivo per gli iscritti al programma Amazon Prime. Ci sono sconti su una vasta gamma di prodotti, dai grandi marchi internazionali ai prodotti Made in Italy.

Una delle novità più intriganti di quest’anno è la sezione Amazon Seconda Mano, che offre articoli usati in eccellenti condizioni con un ulteriore sconto del 30%.

I vantaggi del programma Amazon Prime

Oltre agli sconti dei Prime Days, gli abbonati Prime godono di numerosi altri vantaggi:

spedizioni rapide e gratuite su milioni di articoli, con consegna anche in giornata;

accesso a Prime Video, la piattaforma di streaming con un’ampia selezione di film, serie TV e documentari;

accesso a Prime Music, con milioni di brani senza interruzioni pubblicitarie;

accesso a Prime Reading, che offre una vasta selezione di e-book e riviste;

offerte lampo e sconti esclusivi;

accesso anticipato alle nuove uscite e prodotti esclusivi;

sconti speciali su servizi come Fresh e Pantry per la spesa online;

promozioni su dispositivi Amazon.

È possibile provare Amazon Prime gratis per 30 giorni per sperimentare tutti questi vantaggi esclusivi.

Come sfruttare gli Amazon Prime Days

Ecco alcuni consigli utili per ottenere il massimo dalle offerte dei Prime Days:

iscriversi ad Amazon Prime per accedere a tutte le promozioni in esclusiva;

creare una lista dei desideri con i prodotti che si intende acquistare, per monitorare facilmente le variazioni di prezzo grazie alle notifiche in app;

installare l’applicazione su tutti i dispositivi per ricevere notifiche in tempo reale sugli aggiornamenti dei prodotti nel carrello e nelle wishlist.

Nota: i prezzi dei prodotti menzionati in questo articolo potrebbero variare e non essere aggiornati in tempo reale. Si consiglia di cliccare sulle immagini per verificare le offerte effettive dei Prime Days.

I migliori computer Apple: i MacBook in offerta

Nonostante non ci siano delle offerte specifiche per i Prime Days sui MacBook, a differenza di altri dispositivi Apple come gli iPad, segnaliamo golosi tagli di prezzo per i portatili della Mela.

Il più piccolo MacBook Air 2022 con chip M2, display liquid retina da 13,6″, 8 Gb di Ram, 256 Gb di archiviazione Ssd, costa solo 999 euro invece di 1.249 (sconto del 20%).

Il potente MacBook Pro 2023 con chip M3 Pro, display da 14,2″, 18 Gb di memoria unificata, 512 Gb di archiviazione Ssd passa invece a 2.199 euro invece di 2.599 (sconto del 15%).

Offerte sui computer per lavorare e studiare

Solido e versatile, il Msi Modern 15 B12M-089It è un notebook da 15,6″ con scehrmo full Hd, Intel I5–1235U, Inteli Iris Xe, 8 Gb di Ram, 512 Gb di archiviazione Ssd e Windows 11 Home. Costa 419 euro invece di 599 (sconto del 30%).

Perfetto per lavorare e studiare in qualsiasi posizione, il Lenovo IdeaPad Flex 5 è un notebook convertibile con display touch Fhd da 14″, Amd Ryzen 3 7330U, 8 Gb di Ram, 256 Gb di archiviazione Ssd e Windows 11. Costa 499 euro invece di 579 (sconto del 14%).

Elegante e leggero sono gli aggettivi perfetti per il Samsung Galaxy Book 3 da 15.6″ con schermo Fhd, Intel Core i5-1335U, 16 Gb di Ram, 512 Gb di archiviazione Ssd e Windows 11 Home. Per gli Amazon Prime Days costa solo 529 euro invece di 709 (sconto del 25%).

I laptop da gaming in sconto su Amazon

Un ottimo pc da gaming portatile non deve necessariamente costare una fortuna, come questo Msi Thin Gf63 con schermo Fhd da 15.6″, Intel i5-12450h, Nvidia Rtx 3050 da 4 Gb, 16 Gb di Ram, 512 Gb di archiviazione Ssd e Windows 11 Home. Viene 699 euro invece di 849 (sconto del 18%).

L’Acer Nitro V 16 Anv16-41-Roe8 con Amd Ryzen 7 8845HS, 16 Gb di Ram, 1 T di archiviazione Ssd, display da 16″, Nvidia GeForce RTX 4060 da 8 Gb e Windows 11 Home Edition. Oggi costa 999 euro invece di 1.199 (sconto del 17%).

Chi vuole la massima potenza in una scocca elegante non può che scegliere l’Asus Rog Zephyrus G16 con Monitor da 16″ 2,5K Oled lucido, Intel Core Ultra 7 155H, 16 Gb di Ram, 1 Tb di archiviazione Ssd, Nvidia GeForce RTX 4070 da 8 Gb e Windows 11 Home. Il prezzo è di 2.399 invece di 2.699 (sconto dell’11%).