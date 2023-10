Fonte: ANSA Quali sono i migliori smartphone in offerta.

Gli smartphone sono passati da essere semplici dispositivi per fare chiamate fuori casa ad accessori indispensabili da portare sempre con sé per immortalare i momenti più belli con foto e video ad altissima qualità, ascoltare musica, trovare la via di casa, pagare senza portarsi dietro ingombranti portafogli e comunicare con il mondo grazie ai social e alla messaggistica istantanea. Solo 25 anni fa tutto questo sembrava fantascienza. Da allora l’evoluzione dei telefoni cellulari non si è mai arrestata e oggi sono davvero un must have per tutte le età e tutte le tipologie di utente.

Perché è meglio comprare uno smartphone di fascia alta

Non esiste uno smartphone adatto a tutti, anche se comprare un prodotto top di gamma ha tanti vantaggi. I flagship, pur essendo in genere i modelli più costosi delle case produttrici, sono anche quelli dotati di maggiore potenza di calcolo, ottiche di qualità superiore e specifiche pari a quelle di computer da lavoro.

Sono degli investimenti sicuri, considerando che perdono valore molto più lentamente rispetto ai prodotti di fascia media e di fascia bassa, e hanno una maggior longevità. Possono durare molti anni garantendo ottime prestazioni a lungo. L’unico grande svantaggio è il costo iniziale, in genere molto alto.

Quando conviene comprare uno smartphone di fascia alta

Uno smartphone di fascia alta può arrivare a costare anche 2mila euro, e uno degli errori più comuni che fanno gli utenti meno esperti è quello di scegliere il day one per l’acquisto. Per entrare in possesso di un modello top di gamma è invece meglio approfittare di sconti e promozioni.

Una grande occasione è rappresentata dei giorni dedicati alle offerte di Amazon. L’e-commerce organizza periodicamente degli eventi in cui fare acquisti a prezzi stracciati, come la Festa delle Offerte Prime, dedicata a tutti gli utenti iscritti al programma che permette di ricevere a casa, senza costi di spedizione e anche in giornata milioni di articoli. Anche pagando a rate.

Che telefono conviene comprare nel 2023: tutte le offerte

Su Amazon è possibile trovare smartphone di fascia alta a prezzi davvero convenienti, con sconti incredibili grazie alla Festa delle Offerte Prime e ad altre iniziative come gli Amazon Days e il Black Friday. Oltre ai ribassi del prezzo base, è possibile usufruire anche di ulteriori promozioni grazie ai voucher presenti sulla pagina dell’articolo scelto sul sito dell’e-commerce.

Negli ultimi anni Samsung ha deciso di sfidare la concorrenza con degli smartphone davvero inusuali. Ai flagship della fortunata serie Galaxy S, arrivata alla sua 23esima generazione, ha infatti deciso di affiancare la serie Galaxy Z, dedicata ai modelli foldable, lo Z Flip e lo Z Fold, con schermi di grandezze inusuali. L’offerta tripla della grande casa coreana è davvero golosa, e adatta alle esigenze di tutti.

Linee sofisticate e pulite, con una scocca ormai classica e sinonimo di qualità. Il Samsung Galaxy S23+ è un ottimo telefono di fascia alta adatto a tutte le tasche. Il suo display Dynamic AMOLED 2X da 6,6″ si abbina a una fotocamera da ben 50 MP: una combo perfetta per catturare e riguardare i momenti più belli. La batteria a lunga durata da 4.700 mAh garantisce un’intera giornata di utilizzo.

Il Samsung Galaxy Z Fold 5 è uno smartphone pieghevole di razza. Il suo display si apre orizzontalmente passando da 6,2″ a ben 7,6″, diventando un piccolo tablet perfetto per guardare video, effettuare videochiamate e sfruttare appieno la tecnologia Dynamic AMOLED 2X.

Non è da meno l’altro pieghevole dell’azienda coreana, che si distingue invece per l’apertura a conchiglia. Grande quanto un portacipria o uno specchietto, il Samsung Galaxy Z Flip 5 è un dispositivo adatto, letteralmente, a tutte le tasche. Il display esterno Super AMOLED da 3,4″ permette di avere il pieno di controllo di notifiche e funzioni smart. Il display interno è invece un versatile Dynamic AMOLED 2X da 6,7″.

Se siete interessati a un ottimo dispositivo Android ma volete spendere meno di 500 euro, potreste optare per il Google Pixel 7a. Il gigante tecnologico ha fatto uscire nella primavera 2023 il suo smartphone di fascia media dalle prestazioni di un flagship: la batteria può arrivare a durare fino a 3 giorni grazie alla modalità di risparmio rinnovata e il potente processore permette funzioni senza compromessi.

Da sottomarca di telefoni di fascia bassa destinati agli e-commerce cinesi a colosso del mercato per gli appassionati di fotografia: Honor ha fatto passi da gigante in pochissimi anni. Come attestano le recensioni dell’ultimo arrivato dell’azienda, il potentissimo Honor Magic 5 Pro, un cameraphone senza rivali grazie a uno zoom 100X e la cattura dello scatto migliore grazie a un innovativo modello di intelligenza artificiale.