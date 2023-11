Al Los Angeles Auto Show è stato annunciato un accordo che cambierà per sempre il modo di acquistare le vetture: ecco come potremo riceverle a domicilio

Fonte: 123RF Annunciato l'accordo tra Amazon e una big dell'automotive: in arrivo una svolta senza precedenti

La capacità attrattiva esercitata a livello globale da Jeff Bezos sembra non conoscere confini. L’imprenditore ed informatico statunitense, fondatore e proprietario di Amazon , si trova nelle condizioni di poter dettare l’agenda dei trend globali tramite l’influenza che le sue multinazionali riescono ad esercitare in ogni angolo del pianeta. E non parliamo solo della piattaforma per gli acquisti online, divenuta ormai un alleato quotidiano per milioni di persone che gradiscono ricevere i prodotti comperati presso le proprie abitazioni. No, c’è molto altro dietro al suo impero.

Che si tratti di informare i lettori dalle colonne del Washington Post – di cui è proprietario dal 2013 dopo averlo rilevato per 250 milioni di dollari – o di progettare avventure spaziali tramite la società di sviluppo tecnologico Blue Origin (tramite cui collabora con la Nasa e di cui è amministratore delegato unico), il suo potere sembra non avere più confini. E in questi giorni un nuovo tassello si è aggiunto al suo grande puzzle di collaborazioni e investimenti, permettendogli di guadagnarsi le prime pagine delle agenzie di stampa in tutto il mondo.

Amazon venderà auto e vetture sul proprio portale online: c’è l’accordo con una grande casa automobilistica

La notizia è questa: la multinazionale sudcoreana Hyundai ha annunciato che – a partire dal 2024 – sarà la prima casa automobilistica internazionale a vendere auto nuove su Amazon. L’accordo prevede la possibilità per gli utenti di acquistare una vettura appena immatricolata presso uno dei tantissimi concessionari presenti in tutti i cinque continenti. Il ritiro potrà essere effettuato direttamente presso lo store selezionato sul sito, oppure si potrà scegliere l’opzione della consegna a domicilio, che verrà effettuata in persona dai tecnici dell’azienda di automotive.

Dopo aver superato Ford nel 2010 ed essersi inserita in maniera stabile fra le prime quattro case automobilistiche mondiali in termini di produzione, con questa mossa Hyundai vuole porre le basi per l’assalto al podio dei competitor. Un traguardo che passa proprio dal rapporto sempre più stretto con Jeff Bezos e con la stessa Amazon, che già da diversi anni ha reso disponibili sul proprio portale web tutti gli altri prodotti del gruppo sudcoreano, dai televisori ai computer, dai lettori DVD agli strumenti per la registrazione vocale.

Perché Amazon ha annunciato la vendita di auto online proprio in questi giorni

L’annuncio della partnership tra Hyundai e Amazon è stato fatto durante il Los Angeles Auto Show, imperdibile appuntamento annuale per gli appassionati del settore e gli addetti ai lavori. Questi, tra l’altro, sono anche i giorni della Settimana del Black Friday Amazon , con migliaia di prodotti ordinabili ad un prezzo davvero conveniente e con la possibilità di scegliere tra un’infinità di varianti per ogni ambito d’acquisto.

Un’iniziativa che ha assunto una dimensione sempre maggiore nel corso del tempo. Grazie alle offerte uniche presenti sullo store, il Black Friday Amazon (partito con l’intenzione di agevolare gli acquisti e le vendite durante una singola giornata del periodo autunnale) sta riscuotendo un successo senza precedenti, tanto da portare i vertici della multinazionale a prolungare la sua durata ben oltre le aspettative iniziali. Quest’anno, per approfittare dei prezzi stracciati, c’è tempo fino al 22 novembre.

