Le immatricolazioni di auto nuove in calo a marzo dopo mesi di rialzi. Pesa il ritardo degli incentivi

Mercato auto, a marzo calano le immatricolazioni del 3,7%: le auto più comprate

Il mercato automobilistico italiano rallenta a marzo. Dopo mesi di costante crescita, i dati registrano un calo del 3,7%, con 162.083 nuove immatricolazioni di auto rispetto alle 168.324 di marzo 2023.

Nonostante ciò, il primo trimestre di quest’anno rimane positivo (+5,7%) se confrontato con lo stesso periodo del 2023. Ma rispetto al periodo pre-Covid (gennaio-marzo 2019), si registra ancora un calo del 16,1%. Una diminuzione attribuibile secondo diversi all’assenza di nuovi incentivi.

Le vendite per alimentazioni

L’analisi rivela un calo significativo rispetto a febbraio dei privati, che hanno perso quasi 1 punto, raggiungendo il 49,7% di quota. Nel frattempo, il noleggio a lungo termine è sceso al 21,0% di quota nel mese (-6,7%), mentre quello a breve termine è salito al 12,4%.

Per quanto riguarda le alimentazioni, le auto a benzina hanno guadagnato 3 punti percentuali, arrivando al 31,4% del totale (rispetto al 31,0% nel cumulato). La Citroen C3 si è confermata come la vettura più venduta del mese con 4.053 unità, mentre le auto diesel hanno continuato a diminuire, registrando un calo del 5,1 punti percentuali a marzo, arrivando al 15,2% del totale nel mese. La Volkswagen T-Roc (1.379 unità) si è posizionata in cima alla Top Ten.

Le auto a GPL hanno mantenuto il 7,6% di quota nel mese e il 9,2% nei primi 3 mesi dell’anno, mentre quelle a metano sono rimaste ferme all’0,2% del mercato, sia nel mese che nel cumulato.

Le vetture ibride hanno continuato la loro crescita, guadagnando 4,5 punti percentuali che le hanno portate al 39,0% di quota, al 38,3% nel cumulato (+2,5 punti percentuali). Le full hybrid hanno raggiunto l’11,0% mentre le mild hybrid il 28,0%. Le auto completamente elettriche (Bev) hanno invece perso 1,5 punti, fermandosi al 3,3% di quota (al 2,9% nel periodo gennaio-marzo), mentre le ibride plug-in sono rimaste stabili, con un aumento di 0,8 punti rispetto all’anno precedente, raggiungendo il 3,5% (3,2% nel cumulato).

I ritardi degli incentivi frenano il mercato elettrico e plug-in

Elettriche e plug-in rallentano a marzo, un fatto dovuto secondo molti al ritardo degli incentivi. Michele Crisci, Presidente dell’Unrae, ha commentato: “Anche i risultati di marzo delle immatricolazioni di auto elettriche e plug-in, in lieve calo rispetto a febbraio le prime e in leggero rialzo le seconde, confermano come la prolungata attesa degli incentivi stia determinando una paralisi del mercato di tali motorizzazioni”.

Gli incentivi possono arrivare fino a 13.500 euro, con un totale di 950 milioni di euro. Sebbene il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti abbia dato il via libera, manca ancora l’approvazione a Palazzo Chigi. Successivamente, ci saranno le verifiche della Corte dei Conti, che avrà al massimo un mese di tempo per i suoi controlli. Di conseguenza, è probabile che gli incentivi non saranno disponibili fino a maggio.

Crisci sottolinea l’urgenza di rendere operativo il nuovo schema di incentivi il prima possibile: “Considerando i tempi tecnici di tutti i prossimi passaggi della normativa ancora necessari, rischiamo di arrivare a perdere metà dell’anno e avere un impatto degli incentivi estremamente limitato sul 2024”. Anche l’Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) sottolinea la necessità di “una rapida applicazione del nuovo schema di incentivi, onde evitare che l’effetto attesa continui a pesare sulla domanda”.

La classifica delle auto più comprate

Ecco la classifica dei modelli più popolari nel mercato automobilistico:

Fiat Panda, 11.806 immatricolazioni;

Dacia Sandero, 5.535;

Lancia Ypsilon, 4.845;

Citroen C3, 4.490;

Toyota Yaris Cross, 3.849;

Toyota Yaris, 3.760;

Volkswagen T-Roc, 3.336;

Jeep Avenger, 3.265;

Peugeot 208, 3.211;

Renault Clio, 3.055.

Per quanto riguarda le ibride più popolari, ecco la classifica:

Fiat Panda (11.341)

Lancia Ypsilon (4.209)

Toyota Yaris Cross (3.849)

Toyota Yaris (3.755)

Ford Puma (2.989)

Nissan Qashqai (2.751)

Kia Sportage (2.070)

Fiat 500 (1.968)

Toyota C-HR (1.392)

Hyundai Tucson (1.088)

Infine, la classifica delle auto elettriche più immatricolate: