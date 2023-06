Amazon Prime Day 2023: ecco le date. Tutte le novità

Fonte: 123RF Arriva l'Amazon Prime Day 2023 l'11 e 12 luglio

Finalmente ci sono le date. Due giorni di offerte su prodotti di moltissimi marchi, tantissimi anche gli sconti sui prodotti delle piccole e medie imprese italiane. Martedì 11 e mercoledì 12 luglio torna l’Amazon Prime Day, l’appuntamento di offerte dedicato ai clienti Amazon Prime. Le offerte, in tutte le categorie – dalla moda all’elettronica passando per giochi e articoli per la casa – saranno disponibili durante tutto Prime Day, per grandi risparmi su moltissimi prodotti.

“Anche quest’anno siamo felici di celebrare i clienti Amazon Prime rendendo disponibili moltissime grandi offerte, sia sui marchi più popolari sia sui prodotti delle piccole e medie imprese. Sappiamo quanto i clienti siano sempre più alla ricerca di risparmi su prodotti di uso quotidiano ma anche su prodotti trend del momento, e durante Prime Day potranno trovare tutto questo su Amazon” spiega Claudio Marchese, Senior Product Manager di Amazon Prime Europa.

Prime Day è un evento solo per i clienti Prime, in cui si può approfittare di due giorni di offerte incredibili su elettronica, tecnologia, sport, prodotti per la casa e la cucina, e molto altro. Tantissime le super offerte su un’ampia selezione di prodotti, per ben 48 ore no-stop: le offerte inizieranno a mezzanotte di martedì 11 luglio e dureranno fino alle 23:59 di mercoledì 12 luglio.

Come prepararsi per scovare le migliori occasioni? Cercando le offerte per i clienti Prime e iniziando a creare la propria lista dei desideri per il Prime Day. Ricordiamo che con Prime si può godere di spedizioni veloci illimitate e senza costi aggiuntivi, di film e serie TV, musica e podcast senza pubblicità, giochi e contenuti esclusivi, spazio di archiviazione illimitato per le tue fotografie e tanto altro (se non hai ancora Amazon Prime, qui puoi effettuare la prova gratuita per 30 giorni, senza vincoli).

La novità delle “Esperienze Prime Day”

Quest’anno c’è anche una novità particolarmente ghiotta per tutti i clienti Amazon Prime: arrivano infatti le “Esperienze Prime Day”. Durante Prime Day, i clienti Amazon Prime potranno infatti acquistare una selezione di prodotti legati ad esperienze uniche, in compagnia di artisti musicali, o alla scoperta di aziende iconiche e di PMI italiane che vendono i propri prodotti nella vetrina Made in Italy su Amazon.it.

Eventi esclusivi, weekend fuori porta e molte altre esperienze imperdibili. “In Amazon siamo sempre alla ricerca di nuove idee per rendere lo shopping dei clienti Amazon Prime ancora più coinvolgente, e le Esperienze Prime Day vanno proprio in questa direzione: occasioni uniche per vivere momenti indimenticabili alla scoperta delle eccellenze del Made in Italy, e anche per incontrare i propri artisti preferiti, esplorare territori meravigliosi e partecipare a eventi imperdibili”.

Tutte le esperienze saranno disponibili per l’acquisto una tantum su amazon.it/esperienzeprimeday l’11 e il 12 luglio. Nuove esperienze saranno disponibili a partire dalle 10:00 dell’11 luglio fino alle 18:00 del 12 luglio in ciascuno dei due giorni, ma attenzione perché saranno in numero limitato.

Le Esperienze Prime Day sono disponibili in numero limitato, fino al numero massimo previsto per ciascuna offerta, e sono limitate ad un solo cliente e account. Ogni cliente che acquista l’Esperienza può portare con sé 1 accompagnatore, tranne nelle esperienze già disponibili per 2 persone.

Grazie al badge “Piccola Azienda”, poi, i clienti Amazon Prime potranno anche supportare le piccole e medie imprese e gli artigiani scoprendo e acquistando ancora più facilmente i loro prodotti all’interno della vetrina Amazon dedicata. Per saperne di più e per acquistare, i clienti possono visitare amazon.it/pmi.

Come iniziare prima il Prime Day

Come ogni anno, l’altra buona notizia è che chi è già cliente Amazon Prime non deve attendere il Prime Day per iniziare lo shopping, perché le offerte sono anticipate e iniziano prima.

Non dimenticatevi che i clienti Amazon Prime possono anche ricevere consigli personalizzati sui prodotti e impostare notifiche e promemoria sulle offerte per prepararsi al meglio. Per partecipare, i clienti possono iscriversi ad Amazon Prime o iniziare un periodo di uso gratuito su amazon.it/primeday.

Tutte le informazioni sono disponibili su amazon.it/primeday.