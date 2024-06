Emirates annuncia un importante piano assunzioni entro la fine del 2024. Due recruitment day in Italia a giugno: requisiti e come candidarsi

Fonte: ANSA Un aereo Emirates. Il colosso assume 5mila assistenti di volo

Emirates annuncia un maxi piano assunzioni entro la fine del 2024. La più grande compagnia del Medio Oriente, con sede a Dubai e oltre 100mila dipendenti in tutto il mondo, con 3mila rotte aeree settimanali, 256 aerei e 170 destinazioni in 6 continenti, seleziona periodicamente assistenti di volo da inserire nel proprio team di bordo. Attraverso i Cabin Crew Open Day Emirates Airlines seleziona in tutto il mondo hostess e steward. In programma due date in Italia a giugno.

Open day Emirates in Italia

Il colosso dei cieli Emirates ha annunciato che assumerà 5mila assistenti di volo in tutto il mondo. Secondo la IATA, nel 2007 è stata la settima compagnia aerea del mondo, prima tra quelle mediorientali, per passeggeri per chilometro trasportati, nel 2012 la quarta. Emirates SkyCargo, la divisione cargo della compagnia, si è invece classificata al terzo posto per tonnellate di merci trasportate per chilometro.

Grazie al riscontro positivo da parte dei clienti, la compagnia ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti, tra i quali “Compagnia aerea dell’anno” nel 2011 assegnatole da Air Transport World e “Miglior compagnia per i servizi offerti durante il volo” assegnatole nel 2012 da Skytrax e la “Miglior compagnia aerea del mondo”.

Ora, la compagnia ha in serbo un importante piano assunzioni che coinvolge anche il nostro Paese. In programma in Italia 2 open day per il recruitment. Le date da segnarsi sul calendario, dopo l’appuntamento a Torino il 14 giugno, sono Milano il 24 giugno e di Bari il 26 giugno.

Nel dettaglio:

24 giugno ore 9 Milano , DoubleTree by Hilton Milan Via Ludovico di Breme 77

, DoubleTree by Hilton Milan Via Ludovico di Breme 77 26 giugno ore 9 Bari, HI HOTEL BARI Via Don L. Guanella, 15/c.

Requisiti

Ecco i requisiti richiesti per candidarsi a lavorare in Emirates:

ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta sia parlata; la conoscenza di ulteriori lingue è un vantaggio

ottima capacità di lavorare in gruppo e personalità brillante

altezza minima 1,60 m

portata minima del braccio di 212 cm stando in punta di piedi

in grado di soddisfare i requisiti per il visto di lavoro degli Emirati Arabi Uniti

almeno 1 anno di esperienza nel settore dell’ospitalità o del servizio clienti

diploma di scuola superiore

assenza di tatuaggi visibili indossando l’uniforme

per i recruitment day, serve anche un particolare dress code, diverso per uomini e donne:

– donne: capelli raccolti e legati dietro, trucco viso completo, abbigliamento da ufficio e scarpe coi tacchi

– uomini: capelli ordinati, no barba e viso ben rasato, abito o abbigliamento da ufficio, scarpe eleganti.

Come funzionano gli open day

Il team di reclutamento fornisce una panoramica del ruolo aiutando i candidati a capire cosa aspettarsi mentre si lavora come Cabin Crew con Emirates e durante la vita a Dubai. Dopo c’è la valutazione: i candidati devono completare le attività di gruppo ed effettuare un test online. Infine, un colloquio conclusivo per conoscere meglio il candidato e la sua motivazione a lavorare in Emirates come assistenti di volo.

Per agevolare il processo di recruitment durante gli open day, ai candidati viene chiesto di fornire alcuni documenti (consigliato avere a disposizione sul telefono copie digitali da condividere con il team di reclutamento durante la giornata):

CV aggiornato in inglese

copia valida del documento d’identità o del passaporto

copia del diploma.

Stipendio e benefit

Lo stipendio di un assistente di volo Emirates è composto da tre componenti: uno stipendio base fisso, una retribuzione oraria per i voli operati e un’indennità per pasti all’estero. La retribuzione media totale è di circa 2.710 euro al mese. Di ferie ci sono 30 giorni l’anno. Viene fornito anche un biglietto aereo per il Paese di origine, che può essere cambiato in qualsiasi destinazione Emirates dopo 3 anni di servizio.

Come spiega la stessa compagnia, questi sono numeri approssimativi per il Grado II (Classe Economica). Le indennità per i pasti e per i pernottamenti vengono accreditate allo stipendio il mese successivo. La sistemazione in albergo e il trasporto da e per l’aeroporto sono forniti dalla compagnia stessa.

Tutto l’equipaggio di cabina è assicurato 24 ore su 24 in tutto il mondo tramite polizze di assicurazione sulla vita e di assicurazione contro gli infortuni personali. Emirates offre a tutto l’equipaggio di cabina un pacchetto completo di servizi medici e dentistici presso le cliniche Emirates designate. Fornisce anche un beneficio di fine servizio di tipo non contributivo, cioè una somma forfettaria valutata in base alla scala salariale, al termine della durata del contratto.

A tutti i dipendenti viene dato anche un appartamento ammobiliato gratuitamente, comprese le utenze di acqua ed elettricità. Due/tre colleghi condividono un appartamento di 2/3 camere da letto e hanno ciascuno la propria camera da letto ma condividono la cucina e la zona giorno. In alcuni appartamenti con tre camere da letto due persone potrebbero dover condividere un secondo bagno. Una volta terminato il periodo di prova, i dipendenti possono chiedere di trasferirsi in un altro appartamento in attesa di disponibilità. Si può anche ricevere la visita di due familiari contemporaneamente e soggiornare nell’alloggio due volte l’anno per un massimo di 30 giorni a visita.

È possibile anche usufruire dei vantaggi di viaggio del personale sulla compagnia aerea Emirates e su altre compagnie aeree in base agli accordi/politiche tra compagnie aeree.