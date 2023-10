Da vent'anni giornalista e caporedattrice per varie testate nazionali, è autrice di libri e contributi su progetti di sviluppo in Africa e fenomeni sociali.

Segnatevi queste date: 10 e 11 ottobre. Amazon ha annunciato che si terrà in queste due giornate la Festa delle Offerte Prime: 48 ore di maxi sconti e super offerte che inizieranno martedì 10 ottobre a mezzanotte e dureranno fino alle 23:59 di mercoledì 11 ottobre. La Festa delle Offerte Prime inizierà il 10 ottobre anche in altri 19 Paesi, tra cui Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Brasile e Cina. Un’occasione unica in vista del Natale, in cui i clienti Amazon Prime possono approfittare di grandi risparmi su marchi come iRobot, Oral-B, LG, Samsung e Lenovo.

“Con questo evento di shopping vogliamo offrire a tutti i clienti Prime una nuova opportunità per risparmiare in anticipo sullo shopping natalizio e approfittare di offerte su alcuni dei prodotti più richiesti”, ha dichiarato il Vicepresidente di Amazon Prime Jamil Ghani. “Oltre a beneficiare di tutti i vantaggi Prime, i clienti possono accedere a moltissime offerte in categorie come moda, casa e giocattoli, che includono alcuni dei prodotti più popolari durante la Festa delle Offerte Prime”.

Una due giorni no-stop di offerte speciali, dedicate ai soli clienti Prime, su prodotti di grandi marchi e di piccole e medie imprese: prezzi scontatissimi su prodotti selezionati di Ecovacs, Cosori, Xiaomi, Sage, Delonghi, Huawei, Moulinex e LG. Per chi non è ancora cliente Prime, naturalmente è possibile iscriversi e iniziare il periodo di uso gratuito su amazon.it/festaprime.

Le migliori offerte sui dispositivi Amazon

Dispositivi Amazon: una speciale selezione di offerte sui dispositivi Amazon, che includono Echo Pop + Meross Smart Plug (presa intelligente con connettività Wi-Fi) disponibile a 22,99 euro, Blink Outdoor (1 Camera System) + Blink Mini Pan-Tilt (1 Camera) disponibile a 60 euro, Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato, acquistabile a 64,99 euro e TCL TV 32SF540 con Fire TV disponibile a 159 euro.

Tra gli oggetti da non perdere, i nuovissimi Fire TV Stick ancora più potenti e smart: 4K Max, supporto Wi-Fi 6E e modalità ambiente di Fire TV, per offrire l’esperienza Fire TV Stick più intelligente e performante di sempre. Fire TV Stick 4K offre le migliori prestazioni di Fire TV a meno di 70 euro, con quasi il 30% di potenza in più rispetto alla generazione precedente, oltre al supporto Wi-Fi 6. La modalità ambiente di Fire TV ora disponibile con migliaia di opere d’arte gratuite.

Le migliori offerte sulla musica

Amazon Music Unlimited: per un periodo limitato, i clienti Prime che sono nuovi abbonati ad Amazon Music Unlimited possono ottenere 4 mesi di uso gratuito, con accesso a più di 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e in streaming audio di alta qualità. Inoltre, i clienti Prime che si iscrivono ad Amazon Music Unlimited possono passare al Piano Famiglia senza costi aggiuntivi per 4 mesi.

Le migliori offerte sulla moda

Amazon Fashion: i clienti Prime hanno accesso a sconti fino al 30% su grandi marchi tra cui Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma, Swarovski e molti altri.

Le migliori offerte sui prodotti artigianali e Made in Italy

In vista della Festa delle Offerte Prime, i clienti possono già approfittare di moltissime offerte esclusive. Inoltre, grazie al badge Piccola Azienda e al nuovo filtro Piccola Azienda, è possibile supportare le PMI italiane e gli artigiani scoprendo e acquistando ancora più facilmente i loro prodotti all’interno della vetrina Amazon dedicata al Made in Italy. Le migliori offerte delle piccole e medie imprese si possono trovare su amazon.it/pmi.

Per chi non lo sapesse, sono già oltre 200 milioni gli iscritti ad Amazon Prime in 25 Paesi del mondo. In Italia, Amazon Prime costa 4,99 euro al mese o 49,99 euro all’anno. È possibile iniziare un periodo d’uso gratuito di 30 giorni su amazon.it/prime. Inoltre, è sempre attiva la speciale promo per gli studenti, che possono iniziare un periodo di prova di 6 mesi di Prime Student su amazon.it/joinstudent, pagando poi solo 2,49 euro al mese o 24,95 euro all’anno.

