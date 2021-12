Come funziona l’antifurto smart per la casa

Un allarme smart è un sistema in grado di monitorare l’abitazione in tempo reale, inoltre è controllabile da remoto tramite schermi intelligenti o app per smartphone. Si tratta di una soluzione utile per la smart home, per rendere l’immobile più sicuro soprattutto durante la propria assenza dalla residenza. Scopriamo come funzionano questi impianti e qual è il miglior antifurto smart da acquistare per la sicurezza dell’ambiente domestico.

Come funziona un antifurto smart

Un antifurto per la casa smart è un impianto di sicurezza che può essere collegato alla rete Wi-Fi, in questo modo è possibile monitorare l’abitazione a distanza durante il lavoro, un viaggio o una giornata trascorsa fuori con gli amici. L’allarme nella domotica residenziale è un elemento essenziale della casa intelligente, per migliorare la sicurezza dell’immobile e proteggerlo dai tentativi di intrusione, rilevando subito l’effrazione per chiamare le Forze dell’Ordine.

Un allarme per la smart home è composto da sensori e videocamere di sorveglianza, tuttavia a differenza dei sistemi tradizionali non prevede il collegamento tramite cavo ma wireless. A seconda del tipo di impianto di allarme può fornire diverse funzionalità, come la visione notturna, l’audio bidirezionale e la registrazione automatica in caso di intrusione. Inoltre, alcuni sistemi si possono gestire tramite gli smart speaker con display intelligente, per monitorare la casa dallo schermo smart e comandare l’antifurto con la voce.

I vantaggi di un allarme per la casa smart

Un antifurto smart per la casa assicura diversi vantaggi, soprattutto quando non si vuole o non è possibile installare un sistema di allarme convenzionale. In particolare, questi impianti garantiscono i seguenti benefici:

installazione semplice anche da soli;

costi contenuti rispetto a un impianto tradizionale;

monitoraggio da remoto tramite app;

nessun ingombro grazie alla connessione wireless;

possibilità di spostare sensori e telecamere senza opere murarie;

massima personalizzazione del sistema di allarme.

I migliori allarmi smart da comprare per la casa

Sul mercato si possono trovare diverse soluzioni per la sicurezza domestica, dai kit di telecamere Wi-Fi con sensori integrati fino agli antifurti con combinatore telefonico integrato, con proposte adatte ad ogni fascia di prezzo e qualsiasi esigenza di protezione dell’ambiente casalingo o dell’ufficio. Ecco quali sono gli antifurti smart migliori da acquistare.

YI Home Camera

Sistema di videosorveglianza economico e poco invasivo

Chi vuole appena monitorare la casa in modo non invasivo può optare per YI Home Camera, un set composto da 4 telecamere Wi-Fi per videosorvegliare l’abitazione durante la propria assenza. Le camere propongono una risoluzione Full HD, dispongono della visione notturna e sono in grado di rilevare la presenza di persone in movimento. Questi dispositivi hanno la funzionalità grandangolo, si possono controllare tramite app per smartphone e offrono un audio bidirezionale utile con dei bambini piccoli in casa.

Perché compralo? Sistema di telecamere Wi-Fi con rilevamento di movimento economico e facile da usare.

Caratteristiche principali

4 telecamere Wi-Fi

Visione notturna

Risoluzione Full HD

Audio bidirezionale

Rilevamento di movimento

Sistema di allarme smart Dadvu DV-2AT

Antifurto smart con combinatore telefonico

Un sistema di allarme senza fili più avanzato è il kit Dadvu DV-2AT, un set che comprende un combinatore telefonico, un sensore per la porta con tamper e interruttore interno, un sensore di movimento e un pratico telecomando. L’impianto può essere personalizzato a seconda delle proprie necessità, arrivando fino a 100 sensori, 10 chiavette RFID e 10 telecomandi. L’allarme è gestibile da remoto tramite l’app Dadvu, inoltre è compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

Perché compralo? Allarme smart personalizzabile con combinatore telefonico, sensore per la porta e di movimento.

Caratteristiche principali

Modulo GSM

Combinatore telefonico

Fino a 100 zone

Modulo Wi-Fi

Sensore di movimento

Sensore per la porta

Supporta Alexa e Google Home

Allarme per la casa smart Gigaset Elements

Antifurto smart controllabile da smartphone

Il Gigaset Elements è un antifurto intelligente composto da 6 elementi, con stazione centrale di comando, sensore di movimento, sirena e sensori antintrusione per la porta e le finestre. È compatibile con Alexa e Google Home per controllarlo a distanza attraverso i comandi vocali, altrimenti basta usare l’app per smartphone. Propone una connessione wireless sicura a basso consumo di energia, con la possibilità di impostare il riconoscimento degli inquilini autorizzati, oppure l’accensione automatica delle luci in caso di intrusione.

Perché compralo? Allarme smart con sirena e sensori antintrusione.

Caratteristiche principali

Stazione base di controllo

Sensore di movimento

Sensori antintrusione per porte e finestre

App per smartphone

Supporta Alexa e Google Home

Allarme smart Somfy Protect

Antifurto wireless con montaggio esterno

Un allarme intelligente per l’abitazione è il kit completo Somfy Protect, con installazione esterna per il monitoraggio della casa dalle intrusioni. Dispone di sensori di vibrazioni per le finestre e le porte per rilevare le effrazioni, con attivazione automatica di una sirena esterna da 110 dB e l’invio di notifiche sul proprio smartphone. Il disarmo avviene tramite badge senza codici né password, con riconoscimento degli occupanti e notifiche per il ritorno in casa dei bambini, oltre alla compatibilità con Google Home.

Perché compralo? Allarme smart con sirena esterna, sensori antintrusione e notifiche personalizzate

Caratteristiche principali

Sensori antintrusione per porte e finestre

App per smartphone

Supporta Google Home

Notifiche in caso di effrazione

Disarmo tramite badge

Collegamento wireless