Cosa sono i termostati smart e quali acquistare

Nella casa domotica il termostato intelligente è un dispositivo essenziale, attraverso il quale controllare la caldaia anche da remoto tramite app. In questo modo si possono ottimizzare i consumi del riscaldamento domestico, per risparmiare sulle bollette energetiche e ridurre le emissioni di gas serra. Vediamo qual è il migliore termostato smart da acquistare e come funziona esattamente questo strumento di risparmio energetico.

Cos’è il termostato intelligente

Il termostato smart è uno strumento intelligente per la gestione della caldaia, un dispositivo dotato di un modulo Wi-Fi per controllare l’impianto di riscaldamento a distanza, attraverso app per smartphone o smart speaker come i device Amazon Echo per configurare l’apparecchio con i comandi vocali. All’interno dispone di un apposito sensore per rilevare la temperatura ambientale, in base al quale attiva, spegne e regola la caldaia per ottenere un comfort sostenibile.

Come funziona un termostato smart

Il funzionamento di un termostato Wi-Fi è abbastanza semplice, infatti basta installare il dispositivo ed effettuare le impostazioni desiderate per usufruire di un microclima indoor ottimale. La configurazione si può eseguire dal display digitale, tramite altoparlanti intelligenti con voice assistant come Alexa, oppure attraverso un’app. Una volta impostata la temperatura che si vuole avere in casa il termostato smart dialoga con la caldaia, per garantire il mantenimento del calore all’interno dell’abitazione.

Alcuni device consentono di controllare zone di temperatura multiple, ad esempio regolando in modo differenziato i vari ambienti come il bagno, la cucina, la zona living e le camere da letto. I migliori termostati intelligenti permettono anche di monitorare i consumi di energia, per capire come aumentare il risparmio energetico diminuendo gli sprechi termici. I cronotermostati inoltre consentono di configurare gli orari di partenza e spegnimento, mentre i termostati modulanti dialogano in tempo con la caldaia per ottimizzare consumi ed emissioni.

I migliori termostati smart da comprare

Sul mercato si possono trovare tantissimi modelli diversi di termostati intelligenti, dai prodotti più economici e semplici fino ai più sofisticati strumenti multizona, alcuni dei quali disponibili nella modalità modulante o cronotermostato. Vediamo quali sono i termostati smart migliori da acquistare, con una selezione di prodotti per ogni fascia di prezzo e tecnologia.

Cronotermostato Wi-Fi Homcloud CTW

Il migliore termostato smart economico

Tra i migliori termostati smart economici c’è il modello Homcloud CTW, un dispositivo semplice e funzionale per configurare in modo personalizzato gli orari di partenza della caldaia. Si tratta di un cronotermostato Wi-Fi con display digitale predisposto per l’installazione a parete, compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant. Viene alimentato attraverso un apposito cavetto elettrico, permette di monitorare i consumi energetici e si comanda da remoto tramite un’app gratuita.

Perché comprarlo? È un cronotermostato economico e funzionale per chi non vuole spendere troppo.

Caratteristiche principali

Cronotermostato Wi-Fi

Supporto per Alexa e Google Assistant

App gratuita per controllo remoto

Display digitale

3 programmi settimanali

6 fasce orarie

Termostato Wi-Fi Ledlux LL0253

Il migliore termostato smart Wi-Fi per i comandi vocali

Chi possiede uno smart speaker della linea Amazon Echo può installare in casa il termostato Wi-Fi Ledlux LL0253, un dispositivo da incasso con montaggio a parete tramite supporto standard 503. Lo strumento presenta un display digitale programmabile, compatibile con tutti gli altoparlanti Echo per controllare il termostato smart attraverso Alexa e i comandi vocali. Le funzioni si possono gestire anche tramite app Smart Life o TUYA, con modulo Wi-Fi integrato a 2.4G e la possibilità di configurare orari e temperature differenti fino a 6 zone diverse.

Perché comprarlo? Termostato Wi-Fi facile da utilizzare con Amazon Echo e Alexa.

Caratteristiche principali

Termostato Wi-Fi

Supporto per Alexa e Google Assistant

Fino a 6 zone distinte

Display digitale touchscreen

Modulo Wi-Fi integrato

App Smart Life o TUYA

Cronotermostato Smart Plikc Neve XW con Alexa

Il migliore termostato smart per qualità-prezzo

Un ottimo cronotermostato intelligente è il Plikc Neve XW, proposto in questa versione compatibile con Alexa. All’interno è equipaggiato con un modulo Wi-Fi dual band per la connessione alla rete internet di casa, inoltre dispone della connettività Bluetooth per il collegamento wireless con smartphone Android e iOS. È dotato di un pratico display LCD, comodi pulsanti soft touch e un sistema di retroilluminazione che agevola la programmazione anche in condizioni di scarsa luminosità, con regolazione della temperatura in scatti di appena 0,1°C.

Perché comprarlo? Cronotermostato Wi-Fi gestibile con i comandi vocali di Alexa ad alta precisione.

Caratteristiche principali

Cronotermostato Wi-Fi

Supporto per Alexa

Display digitale retroilluminato

Modulo Wi-Fi dual band

Scarto temperatura 0,1°C

Connettività Bluetooth

Termostato Wi-Fi Bticino Smarther 2

Il migliore termostato smart per Amazon Echo

Il termostato Wi-Fi Bticino Smarther 2 è stato progettato appositamente per funzionare insieme agli smart speaker Amazon Echo, agevolando il controllo dello strumento attraverso i comandi vocali. Si tratta di un prodotto professionale per la gestione della temperatura in casa, predisposto per il fissaggio a parete con un design moderno ed elegante. Il termostato smart si può controllare tramite l’app Home Control, dispone del modulo Wi-Fi integrato e funziona con le valvole termostatiche Netatmo per ottimizzare il consumo dei caloriferi.

Perché comprarlo? Termostato Wi-Fi professionale compatibile con Alexa, Google Assistant, Apple Home Kit e le valvole termostatiche Netatmo.

Caratteristiche principali

Cronotermostato Wi-Fi

Supporto per Alexa

Display digitale

Modulo Wi-Fi

App Home Control

Compatibile con valvole termostatiche Netatmo

Termostato Wi-Fi Netatmo NTH01-IT-EC

Il migliore termostato smart in assoluto

Il migliore termostato intelligente è il Netatmo NTH01-IT-EC, un dispositivo avanzato compatibile con Amazon Echo e Alexa, Google Home e Nest con Google Assistant e Apple Home Kit. Permette di impostare la temperatura da un minimo di 5°C a un massimo di 30°C, dispone di modalità preconfigurate come l’opzione Antigelo e Assente, con funzione automatica che consente di adattare il microclima indoor in base alle condizioni climatiche outdoor. Questo device supporta tutti i principali sistemi di climatizzazione, tra cui caldaie a gas a condensazione, pompe di calore e stufe e legna smart.

Perché comprarlo? Termostato Wi-Fi per caldaia con funzioni smart avanzate e controllo remoto.

Caratteristiche principali

Termostato Wi-Fi

Supporto per Alexa, Google Assistant e Apple Home Kit

Display digitale

Modulo Wi-Fi integrato

Gestione remota tramite app

Funzione Auto-Adapt