Supermercati aperti a Pasquetta: chi resta aperto, chi chiude e gli orari festivi delle principali catene per fare la spesa il lunedì

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iStock La lista dei supermercati aperti il giorno di Pasquetta

Nel giorno di Pasquetta la possibilità di fare la spesa è molto più ampia. Diversi supermercati in Italia restano aperti anche nel 2026, così come avviene negli ultimi anni. La maggior parte delle catene garantisce l’apertura, ma con orari ridotti o modalità diverse rispetto ai giorni feriali. In molti casi, inoltre, la decisione finale è lasciata ai singoli punti vendita, con differenze anche significative tra città e territori. Questo l’elenco dei marchi aperti il giorno di Pasquetta, il 7 aprile 2026.

Aldi

I supermercati Aldi sono aperti a Pasquetta con gli orari tipici di domenica. Generalmente i negozi osservano una fascia oraria indicativa tra le 8:00 e le 20:00, ma possono esserci variazioni locali. È consigliato verificare il punto vendita specifico.

Bennet

Bennet non segue una linea unica. Alcuni supermercati sono aperti a Pasquetta, altri restano chiusi, mentre altri ancora adottano orari ridotti. La situazione varia da negozio a negozio. Necessario consultare il sito ufficiale per scoprire se il punto vendita vicino casa è aperto.

Carrefour

Così come per Pasqua, Carrefour lascia autonomia ai singoli punti vendita. A Pasquetta molti negozi risultano aperti, soprattutto nelle aree urbane, ma spesso con orari ridotti rispetto alla norma.

Conad

Conad prevede numerose aperture a Pasquetta con orari dedicati. L’azienda ha spiegato che molti dei punti vendita resteranno aperti con orari dedicati, anche se le fasce orarie cambiano in base alla zona.

Coop

Coop garantisce aperture diffuse a Pasquetta, generalmente con orario ridotto. La gestione è territoriale e le modalità possono variare da città a città.

Crai

I supermercati Crai hanno una gestione decentralizzata. A Pasquetta molti punti vendita sono aperti, spesso con orari festivi ridotti, ma non mancano differenze tra località.

Despar

Despar presenta una situazione variabile: diversi negozi sono aperti a Pasquetta con orari ridotti, mentre altri possono osservare chiusure parziali. È necessario verificare il singolo punto vendita.

Esselunga

Esselunga apre a Pasquetta con orari festivi. In molti casi i supermercati seguono una fascia tra le 8:00 e le 20:00 o 21:00, soprattutto nelle grandi città.

Eurospin

Eurospin prevede l’apertura della maggior parte dei punti vendita a Pasquetta. Gli orari sono generalmente ridotti rispetto ai giorni feriali.

Famila

I supermercati Famila sono per lo più aperti a Pasquetta, ma con orari ridotti. Le fasce possono variare in base alla zona e al punto vendita.

Il Gigante

Il Gigante adotta una gestione flessibile. A Pasquetta alcuni negozi sono aperti con orario ridotto, altri possono restare chiusi. La situazione dipende dalla provincia.

Iper, La grande i

I punti vendita di Iper sono aperti a Pasquetta, ma con orari ridotti rispetto alla settimana standard.

Iperal

Iperal prevede diverse opzioni: molti supermercati sono aperti a Pasquetta con orario continuato, spesso tra le 8:30 e le 20:00. In alcuni casi l’apertura può essere limitata alla mattina.

Lidl

Lidl riapre a Pasquetta nella maggior parte dei casi. Gli orari sono festivi e spesso compresi tra le 8:00 e le 20:30, con possibili variazioni locali.

Md

I supermercati Md sono aperti a Pasquetta con orari ridotti. Le fasce più comuni sono simili a quelle domenicali, generalmente tra le 8:00 e le 20:00.

Pam Panorama

Pam e Pam Panorama prevedono aperture a Pasquetta, spesso con orari ridotti rispetto alla settimana, indicativamente tra le 8:00 e le 20:00.

Penny Market

Penny Market garantisce l’apertura della maggior parte dei punti vendita a Pasquetta, ma con orari diversi dal solito.

Tigros

Tigros apre a Pasquetta nella maggior parte dei casi, con orari variabili e generalmente ridotti.

Unes/U2

I supermercati Unes e U2 sono aperti a Pasquetta con orari festivi o ridotti, che cambiano in base al punto vendita.

Nei centri più grandi è più facile trovare negozi aperti tutto il giorno, mentre nei piccoli comuni sono più frequenti aperture limitate o chiusure. Non esiste una regola valida per tutti i supermercati. Le aperture dipendono dalla catena, dalla località e dalle decisioni del singolo negozio. Per evitare inconvenienti, è consigliabile verificare gli orari aggiornati sul sito ufficiale della catena o contattare direttamente il punto vendita prima di recarsi a fare la spesa.