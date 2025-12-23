Supermercati aperti il 24 dicembre 2025: orari per fare la spesa della Vigilia di Natale, da Conad a Esselunga, Aldi, Carrefour e Lidl

iStock I supermercati aperti il 24 dicembre vigilia di Natale

La Vigilia di Natale è tradizionalmente uno dei giorni più intensi per la spesa per gli acquisti dell’ultimo minuto. Conoscere quali supermercati restano aperti il 24 dicembre 2025 e con quali orari consente di organizzarsi meglio ed evitare imprevisti. È bene ricordare che, anche in presenza di indicazioni nazionali, ogni catena può applicare variazioni locali. Gli orari indicati rappresentano quindi un riferimento generale, da verificare sempre presso il singolo punto vendita.

Aldi, apertura regolare per la Vigilia

I supermercati Aldi resteranno aperti il 24 dicembre 2025 con orario regolare. La catena conferma quindi la possibilità di effettuare la spesa fino alla sera della Vigilia, garantendo continuità di servizio in una giornata ad alta affluenza.

L’apertura del 24 dicembre rappresenta l’ultimo giorno utile prima della chiusura prevista per il 25 dicembre.

Carrefour, aperture confermate, ma con orari variabili

Carrefour manterrà aperti i propri supermercati il 24 dicembre 2025, seppur con orari che possono variare sensibilmente in base alla città, alla regione e alla tipologia del punto vendita. I Carrefour Market e i Carrefour Express, in particolare, tendono ad adottare orari più estesi rispetto agli ipermercati.

La flessibilità è una caratteristica strutturale della rete Carrefour, motivo per cui è consigliato controllare in anticipo le comunicazioni locali per evitare di trovare il negozio chiuso nelle ore serali.

Esselunga, spesa garantita fino alla sera

Esselunga conferma l’apertura dei supermercati il 24 dicembre 2025 con orario ridotto ma continuativo. In genere, i punti vendita saranno operativi dalle prime ore del mattino fino alle 20.00 circa.

Questa fascia consente di completare la spesa natalizia anche nel pomeriggio, mantenendo un buon livello di servizio in una delle giornate più trafficate dell’anno.

Coop, aperture fino al tardo pomeriggio

Per Coop, il 24 dicembre rappresenta l’ultimo giorno di apertura prima delle festività. I supermercati resteranno operativi con orario ridotto, generalmente dalle 8.00 alle 19.00.

Si tratta di una finestra temporale più contenuta rispetto ad altre catene, che rende consigliabile anticipare la spesa, soprattutto nelle grandi città e nelle zone ad alta densità abitativa.

Lidl, apertura confermata per la Vigilia

Anche Lidl sarà aperta il 24 dicembre 2025, con orari generalmente ridotti rispetto ai giorni feriali. La catena conferma così la possibilità di fare la spesa fino alla Vigilia, rispondendo alla forte domanda di prodotti alimentari tipici del periodo natalizio.

Come per altre insegne, l’orario preciso può variare da punto vendita a punto vendita.

Pam, MD e Famila, orari ridotti ma operativi

Pam garantirà l’apertura il 24 dicembre 2025 con orario indicativo dalle 8.00 alle 20.00. Una fascia ampia che consente di gestire anche acquisti dell’ultimo momento senza particolare pressione.

MD e Famila saranno anch’esse aperte il 24 dicembre, con orari generalmente compresi tra le 8.00 e le 19.00. Anche in questo caso, l’apertura della Vigilia rappresenta l’ultima occasione per fare la spesa prima della chiusura natalizia.

Iper, apertura estesa per la Vigilia

I supermercati Iper resteranno aperti il 24 dicembre 2025 con orario piuttosto ampio, spesso dalle 8.00 alle 20.00. Una soluzione utile per chi deve affrontare una spesa più consistente o preferisce fare acquisti nelle ore meno affollate della giornata.

Conad: rete ampia e aperture diffuse

Conad conferma l’apertura di molti punti vendita il 24 dicembre 2025 su tutto il territorio nazionale. Da Nord a Sud, numerosi supermercati resteranno operativi per garantire la spesa della Vigilia, con orari che variano in base alla gestione locale.

In diverse città, l’apertura si estende anche al tardo pomeriggio, offrendo un servizio di prossimità particolarmente apprezzato durante le festività.