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iStock La lista dei supermercati aperti il giorno di Pasqua

Durante le festività pasquali trovare un supermercato aperto non è sempre immediato. La maggior parte delle catene decide di restare chiusa la domenica di Pasqua, con alcune eccezioni legate soprattutto ai punti vendita nei centri urbani o nelle località turistiche. Le aperture variano da città a città e, in molti casi, anche da punto vendita a punto vendita. Per questo motivo è sempre consigliato verificare gli orari aggiornati sul sito ufficiale della catena o tramite app. Di seguito, le principali catene di supermercati e le indicazioni sulle aperture nel giorno di Pasqua.

Aldi

La catena discount ALDI prevede la chiusura di tutti i punti vendita nella giornata di Pasqua.

Bennet

I supermercati Bennet restano chiusi per tutta la giornata di Pasqua.

Carrefour

Carrefour chiude la maggior parte dei punti vendita a Pasqua. Per verificare i punti vendita aperti, bisogna consultare il sito ufficiale.

Conad

Anche i supermercati Conad restano generalmente chiusi la domenica di Pasqua. Per scoprire se un punto vendita vicino casa è aperto anche domenica 5 aprile, bisogna consultare la sezione “trova negozio” sul sito ufficiale.

Coop e Ipercoop

Per Coop e Ipercoop la situazione varia in base al territorio. In alcune città i punti vendita restano aperti anche a Pasqua, ma non si tratta di una regola uniforme a livello nazionale e dovrebbero restare aperti con orario ridotto.

Crai

La rete Crai ha una gestione decentralizzata. I singoli esercenti possono decidere in autonomia orari e aperture. In alcune località i supermercati risultano aperti a Pasqua, mentre in altre restano chiusi.

Despar

Alcuni punti vendita Despar restano aperti a Pasqua con orari festivi ridotti. Altri negozi, invece, osservano la chiusura.

Esselunga

Esselunga ha annunciato la chiusura totale di tutti i punti vendita nella giornata di Pasqua.

Famila

La maggior parte dei punti vendita Famila resta chiusa a Pasqua.

Il Gigante

Il Gigante adotta una gestione flessibile. In alcune province i supermercati restano aperti a Pasqua, mentre in altre osservano la chiusura. Gli orari variano a livello locale.

Iper

Anche il gruppo Iper presenta una situazione variabile. Le aperture dipendono dal singolo punto vendita, con orari festivi generalmente concentrati nella fascia mattutina e nel primo pomeriggio del lunedì.

Lidl

Lidl tende a mantenere chiusi i punti vendita a Pasqua. Lascia la decisione finale sull’apertura e gli orari ai singoli negozi, quindi è necessario controllare tramite il sito o l’app della catena l’orario del punto vendita più vicino prima di recarsi a fare la spesa.

Md

I supermercati MD restano chiusi a Pasqua.

Pam Panorama

Pam Panorama prevede la chiusura di molti punti vendita a Pasqua.

Unes e U2

I punti vendita Unes e U2 restano chiusi il giorno di Pasqua.

In generale, le aperture dipendono dal territorio, dal tipo di punto vendita e dalle scelte dei singoli gestori. Per questo, prima di recarsi a fare la spesa durante la giornata di Pasqua, è consigliato controllare gli orari aggiornati online del supermercato più vicino.