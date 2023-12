Fonte: ANSA Maxi sciopero aeroporti e trasporti pubblici confermato lunedì 8 gennaio 2024

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato il calendario degli scioperi dei trasporti, rendendo note già le date di gennaio 2024. Brutte notizie per chi dovrà rientrare a ridosso della fine delle vacanze di Natale e Capodanno: è stato confermato un maxi sciopero proprio lunedì 8 gennaio.

Vediamo, nel dettaglio, chi si ferma, dove e per quanto.

Sciopero aerei 8 gennaio: il personale aderente

Lunedì 8 gennaio 2024 i sindacati FLAI Trasporti e Servizi, hanno annunciato lo sciopero del personale della società Triveneto Sicurezza operante presso gli aeroporti di Venezia e Treviso. La sospensione delle attività, in questo caso, sarà di 24 ore e scatterà a partire dalle ore 00:01, per poi concludersi alle 23.59 della stessa giornata.

Sempre in data 8 gennaio 2023, uno sciopero di 24 ore è stato confermato, dai sindacati OST FIT-CISL/UGL-TA in rappresentanza del personale “Appalti” delle società CFT e REKEEP, operanti presso l’aeroporto di Firenze nella gestione del carico e scarico dei bagagli, nonché in ambito di pulizia degli aerei e del nastro smistamento bagagli.

Infine, come stabilito dai sindacati OST USB, sciopereranno per 24 ore anche i lavoratori delle società ADR del comparto assistenza e sicurezza operanti presso l’aeroporto di Fiumicino. Anche in questo caso la sospensione delle attività riguarderà la fascia oraria 00:01 – 23:59 di lunedì 8 gennaio 2024.

Ad essere a rischio, ovviamente, non sono direttamente i voli di partenza o di arrivo (da e per questi aeroporti). Tuttavia, trattandosi di agitazioni che coinvolgono il personale operante negli aeroporti (in comparti tra l’altro rilevanti per l’organizzazione e la gestione dei flussi di viaggiatori), non è escluso che possano verificarsi disagi.

A tal proposito, vi rimandiamo al nostro articolo che spiega quando spetta un risarcimento in caso di sciopero aereo e quando no. Invece, in questo approfondimento la guida su come chiedere il rimborso del biglietto.

Sciopero trasporti confermato l’8 gennaio: le città coinvolte

Lo sciopero di lunedì 8 gennaio interesserà anche le città di Palermo, Pistoia e Trieste.

Nello specifico, si ferma il trasporto pubblico locale a:

Palermo per 4 ore , per uno sciopero indetto dai sindacati OSP FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL, FAISA-CISAL, ORSA TPL e COBAS che coinvolgerà il personale Amat, dalle 9:00 del mattino alle 13:00 .

, per uno sciopero indetto dai sindacati OSP FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL, FAISA-CISAL, ORSA TPL e COBAS che coinvolgerà il personale Amat, . Pistoia per 4 ore , per uno sciopero indetto dai sindacati OST FILT-CGIL, UILT-UIL che coinvolgerà il personale della società Autolinee Toscane, dalle 8:30 del mattino alle 12:30 .

, per uno sciopero indetto dai sindacati OST FILT-CGIL, UILT-UIL che coinvolgerà il personale della società Autolinee Toscane, . Trieste per 24 ore, per uno sciopero indetto dai sindacati OSR UGL FERROVIERI che coinvolgerà il personale di manutenzione della società RFI Doit, dalle ore 8:01 di lunedì 8 gennaio alle ore 8:01 di martedì 9 gennaio.

Gli altri scioperi confermati a gennaio

Il maxi sciopero di lunedì 8 gennaio non sarà l’unico del mese. Il calendario Mit, infatti, ha confermato: