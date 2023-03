Skytrax, nota agenzia britannica di ricerca in ambito di aviazione civile, ha diffuso la sua annuale classifica degli aeroporti migliori al mondo. Il prestigioso elenco si rivela uno strumento particolarmente utile per chi vuole pianificare un viaggio nel 2023, in quanto offre una idea generale degli scali. Gli indicatori validi a fornire il punteggio finale a livello globale sono numerosi e tengono conto dei sondaggi effettuati tra i passeggeri: tra i numerosi servizi vengono valutati check-in, pulizia, puntualità nell’imbarco e offerta gastronomica. La classifica 2023 di Skytrax può rendere orgogliosa anche l’Italia.

I migliori aeroporti al mondo per il 2023

La classifica dei migliori aeroporti è dominata dallo scalo Changi di Singapore. Rimasto in testa per per otto anni di fila, lo scorso anno era stato superato da quello di Hamad di Doha, in Qatar. Nel 2023 è tornato in vetta soprattutto grazie alla sua ampia offerta legata al tempo libero e ai ristoranti che ospita nel terminal. Oltre ai numerosi negozi in cui fare shopping in attesa dell’imbarco, sono infatti presenti grandi aree verdi create artificialmente per rendere l’ambiente più “green” possibile. C’è persino una cascata al coperto alta 40 metri, che si estende per cinque piani.

“Questo riconoscimento è un grande incoraggiamento per la nostra comunità aeroportuale, che negli ultimi due anni è rimasta fermamente unita per combattere le sfide del Covid-19”, ha detto Lee Seow Hian, chief executive dello scalo di Singapore, ringraziando poi tutto il personale “per la dedizione al servizio dei passeggeri e per la perseveranza nel mantenere la città collegata al mondo”.

I due restanti scalini del podio della classifica di Skytrax sono occupati dagli aeroporti di Doha (Hamad) e di Tokyo (Haneda). Nella top ten ci sono poi lo scalo coreano Incheon International, a 70 chilometri da Seoul, Charles de Gaulle di Parigi e gli aeroporti di Istanbul, Monaco di Baviera e Zurigo. Nella nona posizione c’è un altro aeroporto giapponese (Narita International), mentre nella decima il Barajas a Madrid.

Il traguardo dell’aeroporto di Roma Fiumicino

Nell’elenco stilato da Skytrax c’è però anche un’eccellenza italiana: parliamo dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, che si trova al 13esimo posto. Il risultato testimonia il significativo impegno della società Adr nel garantire ai passeggeri un servizio sempre più qualitativo, se pensiamo che appena un anno fa il principale scalo della Capitale occupava la 24esima posizione della stessa classifica.

Gli altri riconoscimenti all’aeroporto Leonardo da Vinci

Quello di Skytrax non è certo il primo riconoscimento che l’aeroporto di Roma Fiumicino è riuscito a ottenere negli ultimi anni. Tra i premi più recenti, come abbiamo spiegato qui, vi sono quelli dell’Airports Council International, sulla base di quanto emerso dal sondaggio denominato Airport Service Quality 2022.

Il Leonardo da Vinci ha infatti conquistato per il sesto anno consecutivo il titolo di “Miglior aeroporto sopra i 40 milioni di passeggeri”, oltre ai riconoscimenti “Aeroporto con il personale più dedicato”, “Aeroporto più gradevole” e “Aeroporto più pulito”. Insomma, lo scalo romano è un vero fiore all’occhiello dell’Italia, per la qualità nei servizi, la tecnologia all’avanguardia e la cura verso i viaggiatori.

