Il Ministero dei Trasporti ha reso note le date e le regioni coinvolte dagli scioperi confermati nel mese di dicembre, proprio nel periodo in cui sono concentrate la maggior parte delle partenze degli italiani, che hanno programmato o stanno programmando le vacanze di fine anno.

Sciopero locale e regionale per il ponte dell’Immacolata

Tra gli scioperi confermati nel mese di dicembre ce ne sono diversi, locali e regionali, che interesseranno i trasporti aerei e pubblici giovedì 7 dicembre, proprio il giorno prima del ponte dell’Immacolata.

Venerdì 8 dicembre, infatti, è un giorno festivo, segnato in rosso sul calendario, per cui sono diversi quelli che – approfittando della chiusura di molte aziende e delle scuole – hanno deciso di partire (magari proprio la sera del 7).

La buona notizia è che lo sciopero del 7 dicembre non sarà di portata nazionale, quindi i disagi non saranno estesi a tutta la penisola. La cattiva è però che la sospensione dei servizi aerei e dei trasporti pubblici locali coprirà diverse ore del giorno, in alcuni casi coprendo le complessive 24 ore.

Nello specifico, giovedì 7 dicembre è previsto uno sciopero degli aerei che durerà 24 ore (dalle ore 00.01 alle 23.59) indetto dai sindacati FLAI TRASPORTI E SERVIZI che coinvolgerà il personale della società Triveneto sicurezza, operante presso gli aeroporti di Venezia e Treviso.

Lo stesso giorno, i sindacati OSP FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-FNA, FAISA-CISAL e FAST-CONFSAL hanno annunciato lo sciopero dei lavoratori della società ATV di Verona, che fermerà il trasporto pubblico locale per 4 ore, dalle ore 5:00 alle ore 6:00 del mattino e poi dalle ore 9:00 alle 12:00.

Sciopero ferroviario confermato il 7 dicembre anche dai sindacati OSR SLM-FAST-CONFSAL, che hanno annunciato lo stop dei lavoratori di RFI DOIT EMILIA ROMAGNA per 8 ore, ovvero dalle 9.01 alle 16.59, mentre le corse saranno garantite nelle altre ore della giornata.

Si ferma infine il 7 dicembre il trasporto locale a Udine, per via dello sciopero del personale della Arriva Udine Spa, che non garantirà il servizio per 4 ore, e cioè dalle 17.15 alle 21.15, come confermato dal sindacato ASI-AU, Associazione sindacale indipendente che ha confermato lo sciopero.

Sciopero trasporti in Abruzzo confermato l’11 dicembre

È stato confermato e inserito nel calendario del Ministero, anche lo sciopero che in Abruzzo l’11 dicembre interesserà il trasporto pubblico locale. A protestare sono i sindacati OSR UGL AUTOFERRO, che hanno confermato la sospensione delle attività dei lavoratori della Tua Abruzzo, Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A., nota semplicemente come Trasporto Unico Abruzzese o TUA, è una società per azioni pubblica italiana, con la Regione Abruzzo come socio unico, che gestisce il trasporto pubblico urbano, interurbano e ferroviario in Abruzzo.

Lo sciopero in questo caso ha infatti portata regionale e interesserà l’intero territorio per 4 ore, ovvero dalle 18:00 alle 22:00.

Ancora scioperi il 13 dicembre

Ci saranno due scioperi il 13 dicembre 2023, di portata per lo più locale.

Nello specifico:

il 13 dicembre si fermerà per 24 ore il personale della società AMACO di Cosenza , che gestisce il trasporto pubblico locale della città. Lo hanno confermato i sindacati OST FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL;

, che gestisce il trasporto pubblico locale della città. Lo hanno confermato i sindacati OST FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL; mercoledì 13 dicembre si fermano per tutta la giornata anche i lavoratori della Star Mobility di Lodi. La protesta interesserà il trasporto pubblico locale per tutta la giornata, come confermato dai sindacati OSP FAISA-CISAL durerà per 24 ore e con diverse modalità.

Sciopero nazionale degli aerei il 17 dicembre

La settimana prima di Natale, il 17 dicembre, è stato indetto uno sciopero nazionale degli aerei, che coinvolgerà il personale della società ENAV ACC di Brindisi.

Lo hanno annunciato i sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA e UNICA, confermando la sospensione dei servizi per un totale di 4 ore (dalle ore 13:00 alle ore 17:00).

Questi, al momento, sono tutti gli scioperi in programma a dicembre, che si vanno ad aggiungere a quelli di novembre (qui il calendario). E a proposito di sospensione dei servizi, è stato confermato invece lo sciopero del 17 novembre (qui tutte le info sui comparti coinvolti, le città e gli orari).