Fonte: IPA Sciopero dei mezzi pubblici 18 luglio 2024

A luglio tornano le agitazioni nei trasporti: allo sciopero dei mezzi pubblici del 18 luglio, di 4 ore, si aggiunge anche quello di 8 ore del personale ferroviario addetto al trasporto merci e manutenzione e quello del personale tecnico della Rete ferroviaria italiana a Bologna, Firenze, Ancora e Foligno. Lo stop che creerà maggiori disagi ai passeggeri è quello del trasporto pubblico locale che avverrà su base nazionale secondo modalità differenti a seconda del territorio.

I motivi dello sciopero dei trasporti

Le organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl autoferrotranvieri-internavigatori, hanno dichiarato la prima azione di stop di 4 ore per il 18 luglio. Lo rendono noto in diversi comunicati la Uil trasporti, la Fit Cisl e la Filt Cgil sottolineando che nel corso della trattativa per il rinnovo del contratto del Trasporto pubblico locale “la parte datoriale ha presentato proposte inaccettabili” e si è resa indisponibile a “rinnovare il Ccnl con un incremento economico in linea con l’aumento dell’inflazione“. “Non ci è stata lasciata alternativa allo sciopero”, affermano i sindacati.

Gli orari dello sciopero del 18 luglio

Il 18 luglio sarà una data particolarmente calda per il trasporto pubblico locale e per le ferrovie: uffici pubblici e aziende sono ancora aperti dunque i lavoratori, e in particolar modo i pendolari, verranno danneggiati dall’agitazione. Ma la metà di luglio è anche il periodo in cui migliaia di vacanzieri cominciano a spostarsi verso le destinazioni delle loro ferie.

Dal momento che le 4 ore di stop nel trasporto pubblico locale, nelle varie città, avverranno secondo modalità differenti si suggerisce di controllare i siti dei vari operatori in modo da organizzarsi per tempo, sempre che il ministro dei Trasporti Matteo Salvini non giochi la carta della precettazione, come ha fatto più volte in altre occasioni.

Di seguito una tabella riassuntiva dello sciopero del trasporto pubblico locale di giovedì 18 luglio 2024:

Settore Orari Lavoratori Sindacati ferroviario 24 ore (dalle 21:59 del 17 luglio alle 21:59 del 18 luglio) Rfi manutenzione infrastrutture Doit Bologna Osr Filt-Cgil / Fit-Cisl / Uilt-Uil / Orsa ferrovie ferroviario 24 ore (dalle 21:59 del 17 luglio alle 21:59 del 18 luglio) Rfi manutenzione infrastrutture Doit Firenze Osr Filt-Cgil / Fit-Cisl / Uilt-Uil / Ugl ferrovieri / Orsa ferrovie ferroviario 24 ore (dalle 21:59 del 17 luglio alle 21:59 del 18 luglio) personale manutenzione Rfi Doit Ut Ancona e Ut Foligno Osr Filt-Cgil / Fit-Cisl / Uilt-Uil / Ugl ferrovieri / Slm-Fast-Confsal merci 8 ore (dalle 00:01 del 18 luglio alle 07:59) personale trasporto merci Cfi a livello nazionale Filt-Cgil / Fit-Cisl / Uilt-Uil ferroviario 8 ore (dalle 9:01 alle 17:00 del 18 luglio) Rfi manutenzione infrastrutture Doit Bologna Osr Ugl ferrovieri trasporto pubblico locale 4 ore con modalità territoriali nazionale Filt-Cgil / Fit-Cisl / Uilt-Uil / Ugl Autoferro / Faisa-Cisal

Gli scioperi in Italia

La Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha recentemente pubblicato il suo report annuale sulle agitazioni sindacali. Nel 2023, viene evidenziato, sono stati proclamati 1.649scioperi: di questi, 1.129 si sono poi concretizzati. 449 sono stati gli scioperi nel solo settore dei trasporti.

Nel prossimo futuro l’obiettivo del governo è quello di prevenire l’attuazione di scioperi “irregolari” da parte dei sindacati.