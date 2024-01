Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Fonte: ANSA scioperi taxi, aerei e trasporti confermati il 23 e 24 gennaio

Tra il 23 e il 24 gennaio 2024 sono stati confermati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tutta una serie di scioperi che coinvolgono trasporti pubblici, taxi e aeroporti.

Vediamo quali sono gli orari di stop e le città coinvolte.

Sciopero dei taxi il 23 gennaio a Roma

Come riportato nel Prospetto degli scioperi dei trasporti aggiornato dal MIT l’11 gennaio 2024, martedì 23 gennaio 2024 è confermato lo sciopero dei lavoratori del settore taxi nel territorio del Comune di Roma Capitale. A proclamare la sospensione delle attività per 24 ore è USB TAXI (Unione sindacale di base Taxi).

Sciopero del trasporto pubblico locale il 23 gennaio in Umbria

Sempre il 23 gennaio 2024 si ferma il trasporto pubblico locale in Umbria per uno sciopero annunciato dai sindacati OSR FILT-CGIL/FAISA-CISAL che coinvolgerà il personale di Busitalia – Sita Nord S.r.l., conosciuta come Busitalia, società italiana di trasporto pubblico, interamente controllata da Ferrovie dello Stato Italiane.

Lo sciopero in questo caso durerà 4 ore, dalle 9:00 del mattino alle 13:00 dello stesso giorno.

Sciopero nazionale il 24 gennaio

Di più ampia portata è lo sciopero indetto il 24 gennaio 2024, a livello nazionale, che coinvolge il settore dei trasporti pubblici.

Nello specifico, si fermerà il personale addetto al trasporto pubblico locale, per 24 ore ma con modalità diverse su tutto il territorio. A confermato sono stati i sindacati USB LAVORO PRIVATO e AL-COBAS.

Durante la giornata saranno ovviamente garantiti gli spostamenti nelle cd. “fasce di garanzia”, ovvero dovrà essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell’utenza per le quali il servizio si pone come essenziale.

Solitamente gli orari che vengono garantiti sono i seguenti:

prima fascia: dall’inizio del servizio alle ore 08.30;

seconda fascia: dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

È consigliabile tuttavia consultare i siti o le pagine social ufficiali delle compagnie che gestiscono i trasporti pubblici nelle città di interesse, per conoscere con esattezza gli orari di stop e quelli di attività assicurati.

Sciopero del trasporto pubblico locale il 24 gennaio a Pisa

A livello locale si fermano anche le corse a Pisa. Il 24 gennaio infatti è stato indetto dai sindacati OSR SLM-FAST-CONFSAL lo sciopero del personale urbano e extraurbano della società Autolinee Toscane di Pisa.

In questo caso il trasporto pubblico locale si fermerà per 4 ore, dalle 17:30 del pomeriggio alle 21:30 di sera.

Sciopero del trasporto pubblico locale il 24 gennaio a Bolzano

Sospenderà le attività il personale di SASA S.p.A / AG, la società concessionaria per il trasporto pubblico su strada nelle linee urbane, extraurbane e suburbane delle città Bolzano, Merano, Laives e tra Merano e Lana. Lo sciopero confermato RSU coinvolgerà però solo la città di Bolzano, per 4 ore, dalle 15:00 alle 19:00.

Sciopero aerei il 24 gennaio 2024: più aeroporti e città coinvolte

Nazionale, locale e interregionale è invece lo sciopero aerei confermato dal MIT il 24 gennaio 2024. Nello specifico, dal calendario aggiornato si legge che:

i sindacati RSA FIT-CISL/UGL-TA/UNICA hanno annunciato lo stop di 4 ore (dalle 13:00 alle 17:00) del personale della società Enav dell’aeroporto di Verona ;

; i sindacati OST UGL-TA/UNICA hanno confermato lo stop di 4 ore (anche in questo caso dalle dalle 13:00 alle 17:00) del personale della società Enav dell’aeroporto di Bologna ;

; i sindacati OST FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-TA/UNICA si uniranno allo sciopero con la sospensione delle attività per 4 ore (dalle dalle 13:00 alle 17:00) del personale della società Enav dell’aeroporto di Brindisi.

Lo sciopero è stato comunque indetto a livello nazionale, da FILT-CGIL/UILT-UIL, per 4 ore (dalle dalle 13:00 alle 17:00), per cui non è escluso che si uniscano altri aeroporti e altri addetti ai lavori nei prossimi giorni.