Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

Lo sciopero del 2 luglio coinvolge i treni del trasporto merci della Regione Lombardia

Il mese di luglio si apre con una giornata di agitazioni sindacali, anche se con un impatto più contenuto rispetto agli scioperi nazionali previsti nei giorni successivi. Per giovedì 2 luglio è infatti in programma uno sciopero che interessa il comparto ferroviario merci in Lombardia.

Secondo il calendario ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si tratta del primo appuntamento di un mese che vedrà numerose mobilitazioni nei trasporti, dagli aerei ai treni fino al trasporto pubblico locale.

Chi sciopera e in che fascia oraria

Per la giornata di giovedì 2 luglio è previsto uno sciopero di 8 ore, dalle ore 3:31 alle 11:29, che coinvolge il personale di Db Cargo Italia, operante in Lombardia.

L’agitazione è stata proclamata dalle sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Orsa Ferrovie e riguarda esclusivamente il comparto del trasporto ferroviario delle merci. Lo sciopero è inserito nel calendario ufficiale pubblicato dal Ministero dei Trasporti.

Non sono previsti disagi per i pendolari

A differenza degli scioperi che coinvolgono Trenitalia, Italo o il trasporto pubblico locale, quello del 2 luglio non interessa il trasporto ferroviario passeggeri. L’astensione dal lavoro riguarda infatti il settore della movimentazione delle merci. Avrà alcuni effetti soprattutto sulla logistica e sulla distribuzione delle merci nel Nord Italia.

Per chi viaggia abitualmente in treno, salvo eventuali ripercussioni indirette, non sono attese modifiche significative ai tabelloni orari, e quindi alla circolazione dei convogli dei passeggeri. Se ci saranno ritardi o cancellazione alle vetture per il trasporto di persone, non saranno direttamente causate dall’incrocio delle braccia dei lavoratori Db Cargo Italia.

Luglio sarà un mese ricco di scioperi

Lo stop del 2 luglio rappresenta soltanto il primo appuntamento di un calendario particolarmente intenso. Le giornate più delicate arriveranno nei giorni successivi, in particolare domenica 5 luglio, quando sono previste numerose agitazioni, che coinvolgerà il trasporto pubblico della città di Firenze e il comparto aereoportuale.

Per quanto riguarda grandi hotspot come Linate e Fiumicino, in quella data sono programmati scioperi che interesseranno le seguenti figure professionali:

il personale navigante;

gli addetti ai servizi di assistenze al cliente a terra;

gli operatori aeroportuali;

i servizi di sicurezza.

La giornata di contestazione riguarda il personale di diversi aeroporti italiani, con il serio rischio di ritardi e cancellazioni dei voli per i passeggeri. Nel corso del mese sono previsti altri scioperi che coinvolgeranno ancora i lavoratori del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico locale.

Dove consultare il calendario aggiornato

Chi deve mettersi in viaggio nel mese di luglio può verificare eventuali modifiche o nuove proclamazioni di agitazioni sindacali consultando il calendario ufficiale degli scioperi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Viene continuamente aggiornato in caso di revoche, differimenti o nuove comunicazioni delle organizzazioni dei rappresentanti dei lavoratori.

Anche nei giorni precedenti alle mobilitazioni, è sempre buona prassi controllare gli avvisi pubblicati sul sito del Ministero e su quello dalle aziende di trasporto interessate dagli scioperi, che riportano eventuali servizi garantiti e le fasce di operatività previste.