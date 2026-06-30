Il mese di luglio si apre con una giornata di agitazioni sindacali, anche se con un impatto più contenuto rispetto agli scioperi nazionali previsti nei giorni successivi. Per giovedì 2 luglio è infatti in programma uno sciopero che interessa il comparto ferroviario merci in Lombardia.
Secondo il calendario ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si tratta del primo appuntamento di un mese che vedrà numerose mobilitazioni nei trasporti, dagli aerei ai treni fino al trasporto pubblico locale.
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Chi sciopera e in che fascia oraria
Per la giornata di giovedì 2 luglio è previsto uno sciopero di 8 ore, dalle ore 3:31 alle 11:29, che coinvolge il personale di Db Cargo Italia, operante in Lombardia.
L’agitazione è stata proclamata dalle sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Orsa Ferrovie e riguarda esclusivamente il comparto del trasporto ferroviario delle merci. Lo sciopero è inserito nel calendario ufficiale pubblicato dal Ministero dei Trasporti.
Non sono previsti disagi per i pendolari
A differenza degli scioperi che coinvolgono Trenitalia, Italo o il trasporto pubblico locale, quello del 2 luglio non interessa il trasporto ferroviario passeggeri. L’astensione dal lavoro riguarda infatti il settore della movimentazione delle merci. Avrà alcuni effetti soprattutto sulla logistica e sulla distribuzione delle merci nel Nord Italia.
Per chi viaggia abitualmente in treno, salvo eventuali ripercussioni indirette, non sono attese modifiche significative ai tabelloni orari, e quindi alla circolazione dei convogli dei passeggeri. Se ci saranno ritardi o cancellazione alle vetture per il trasporto di persone, non saranno direttamente causate dall’incrocio delle braccia dei lavoratori Db Cargo Italia.
Luglio sarà un mese ricco di scioperi
Lo stop del 2 luglio rappresenta soltanto il primo appuntamento di un calendario particolarmente intenso. Le giornate più delicate arriveranno nei giorni successivi, in particolare domenica 5 luglio, quando sono previste numerose agitazioni, che coinvolgerà il trasporto pubblico della città di Firenze e il comparto aereoportuale.
Per quanto riguarda grandi hotspot come Linate e Fiumicino, in quella data sono programmati scioperi che interesseranno le seguenti figure professionali:
- il personale navigante;
- gli addetti ai servizi di assistenze al cliente a terra;
- gli operatori aeroportuali;
- i servizi di sicurezza.
La giornata di contestazione riguarda il personale di diversi aeroporti italiani, con il serio rischio di ritardi e cancellazioni dei voli per i passeggeri. Nel corso del mese sono previsti altri scioperi che coinvolgeranno ancora i lavoratori del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico locale.
Dove consultare il calendario aggiornato
Chi deve mettersi in viaggio nel mese di luglio può verificare eventuali modifiche o nuove proclamazioni di agitazioni sindacali consultando il calendario ufficiale degli scioperi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Viene continuamente aggiornato in caso di revoche, differimenti o nuove comunicazioni delle organizzazioni dei rappresentanti dei lavoratori.
Anche nei giorni precedenti alle mobilitazioni, è sempre buona prassi controllare gli avvisi pubblicati sul sito del Ministero e su quello dalle aziende di trasporto interessate dagli scioperi, che riportano eventuali servizi garantiti e le fasce di operatività previste.