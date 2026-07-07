Le giornate del 7, 8 e 9 luglio sono caratterizzate da scioperi che coinvolgono treni, logistica, industria, sanità, cultura e servizi

ANSA Il calendario degli scioperi dal 7 al 9 luglio 2026.

Anche a luglio gli scioperi non vanno in vacanza. Nelle giornate dal 7 al 9 luglio, in particolare, sono previste agitazioni che riguardano il trasporto merci e le ferrovie, ma non solo.

Previste anche mobilitazioni in ambito locale per quanto riguarda l’industria e i servizi. Di seguito il dettaglio su tutti gli scioperi previsti nelle giornate di martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 luglio.

7 luglio, sciopero a Torino del trasporto merci e logistica

A Torino e provincia sciopero generale del settore trasporto merci, logistica e spedizioni: il sindacato Osr Filt-Cgil ha indetto una agitazione che riguarda le ultime 2 ore di ciascun turno.

7 luglio, sciopero ferroviario a Palermo

Il sindacato Osr Uilt-Uil ha indetto uno sciopero ferroviario a Palermo che coinvolge il personale Rfi Doit: stop di 8 ore dalle 9:00 alle 17:00.

7 luglio, sciopero ferroviario

Sempre il 7 luglio continua la coda lunga dello sciopero nazionale dei lavoratori Mercitalia Shunting & Terminal indetto dal sindacato Usb Lavoro Provato. Mercitalia Shunting & Terminal ​è una società specializzata in attività del settore ferroviario, nella fornitura di servizi di trasporto e logistica. Lo sciopero, con inizio giorno 6 luglio, si esaurisce giorno 7 luglio alle 21:00.

7 luglio, Cogne Acciai Speciali

Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm hanno proclamato 8 ore di sciopero per il 7 luglio alla Cogne Acciai Speciali, dopo la disdetta unilaterale del contratto integrativo da parte dell’azienda. La motivazione: i sindacati denunciano un clima lavorativo deteriorato, con contestazioni, licenziamenti e decisioni unilaterali.

7 luglio, sciopero appalti e sanità a Palermo

Il 7 luglio è in programma lo sciopero per l’intera giornata del personale della Heart Life Croce Amica in servizio al Policlinico di Palermo. Al centro della mobilitazione, sostenuta dalla Fp Cgil, l’applicazione del contratto nazionale e l’organizzazione del lavoro. Nella stessa giornata, sempre al Policlinico universitario Paolo Giaccone, la Filcams Cgil Palermo terrà un presidio per denunciare le criticità negli appalti dei servizi di portierato e vigilanza e il mancato confronto con la committenza.

8 luglio, Versalis

Cgil e Filctem in presidio al Mimit contro l’esclusione dal tavolo Cgil e Filctem denunciano la mancata convocazione al tavolo del Mimit sul piano di riorganizzazione di Eni Versalis “una scelta di inaudita gravità, tanto più perché assunta da una sede istituzionale quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy”. Per l’8 luglio è stato convocato un presidio davanti al Mimit a Roma, in concomitanza con l’incontro ministeriale, per chiedere il rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori rappresentati dalla Cgil.

8 luglio, sciopero nella Cultura a Roma

I lavoratori della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma scioperano l’8 luglio per denunciare condizioni di lavoro che i sindacati considerano “insostenibili” e per denunciare “rischi per la salute” e “limitazioni ai diritti sindacali”. Previsto un presidio davanti al Ministero della Cultura.

8 luglio, sciopero call center in provincia di Torino

I lavoratori del call center Nbt di Leinì (Torino) entrano in sciopero per difendere 43 posti di lavoro a rischio dopo l’annuncio della possibile chiusura della sede. L’8 luglio è previsto uno sciopero per chiedere a Nbt e Intesa Sanpaolo di garantire la continuità occupazionale.

9 luglio, sciopero ferroviario

Uilt-Uil ha indetto per giorno 9 luglio uno sciopero ferroviario nazionale che riguarda il personale operativo degli equipaggi Italo Ntv. Stop di 23 ore dalle 3:00 del 9 luglio alle 2:00 del 10 luglio.

9 luglio, sciopero regionale dell’industria in Toscana

Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato per il 9 luglio uno sciopero regionale dell’industria toscana con manifestazione a Firenze, per chiedere interventi a sostegno del sistema manifatturiero e dell’occupazione.

Ma gli scioperi di luglio 2026 continuano nei giorni seguenti, con molte altre agitazioni.