ANSA Airport Award 2026: perché Fiumicino è il miglior aeroporto d'Europa.

L’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino si conferma il migliore d’Europa tra gli scali con oltre 40 milioni di passeggeri.

Il riconoscimento è arrivato durante il 36° Congresso Annuale e Assemblea Generale di ACI Europe, ospitato a Praga, dove sono stati assegnati i Best Airport Awards 2026, considerati tra i premi più prestigiosi del settore aeroportuale europeo.

Fiumicino è ancora il miglior aeroporto d’Europa

Per Fiumicino si tratta dell’ottavo riconoscimento dal 2018 e del quinto consecutivo nella categoria dedicata ai grandi hub europei.

Secondo ACI Europe, l’aeroporto di Fiumicino continua a distinguersi per innovazione, qualità dei servizi, sostenibilità e capacità operativa. La giuria ha premiato un percorso verso operazioni sempre più smart e basate sull’intelligenza artificiale, unite a una costante attenzione all’esperienza dei passeggeri.

Nella motivazione ufficiale, i giudici hanno definito Fiumicino “an excellent airport that never stops“, ovvero “un aeroporto eccellente che non si ferma mai”, sottolineando come i passeggeri restino sempre al centro.

Il premio assegnato da ACI Europe si aggiunge al Best European Airport ottenuto da Fiumicino nell’ambito del programma Airport Service Quality di ACI World, basato direttamente sulle valutazioni dei passeggeri.

Nel 2025 il Leonardo da Vinci ha inoltre superato per la prima volta quota 51 milioni di passeggeri e punta a raggiungere circa 53 milioni nel corso del 2026.

L’aeroporto di Roma-Fiumicino guarda ora al futuro con un piano di sviluppo sostenibile da 9 miliardi di euro. L’obiettivo è accompagnare la crescita del traffico fino al 2046, quando la domanda potrebbe raggiungere i 100 milioni di passeggeri all’anno.

Il progetto punta a rafforzare ulteriormente il ruolo di Fiumicino come principale hub italiano e tra i più importanti aeroporti del mondo occidentale, migliorando la connettività internazionale del Paese e sostenendo turismo ed economia.

Le parole di Marco Troncone

Il Sole 24 Ore riporta il commento dell’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, che non nasconde la soddisfazione:

Confermare ancora una volta Roma Fiumicino al vertice degli aeroporti europei significa poter dare continuità a un modello industriale che coniuga qualità del servizio, efficienza operativa, innovazione applicata e sostenibilità ambientale. Questo ulteriore risultato appartiene alle nostre persone e a tutta la comunità aeroportuale, ma guarda soprattutto alla prossima fase di sviluppo del Leonardo da Vinci, che rappresenta un progetto di primario interesse nazionale.

E ancora:

Le previsioni di crescita del traffico e la centralità globale di Roma richiedono, infatti, infrastrutture adeguate, investimenti mirati e una visione di lungo periodo. Vogliamo consolidare il ruolo dell’hub di Fiumicino come piattaforma strategica per la competitività del Paese: lavorare in questa direzione significa rafforzare la connettività dell’Italia, sostenere turismo ed economia e intercettare una quota crescente di flussi intercontinentali.

Premiata anche Venezia

Tra gli aeroporti italiani c’è spazio anche per Venezia. Il Marco Polo ha conquistato il Best Airport Award nella categoria riservata agli scali tra 10 e 25 milioni di passeggeri.

La giuria ha premiato la capacità dell’aeroporto veneziano di utilizzare l’occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026 per migliorare in modo duraturo le prestazioni operative, la qualità del servizio e le politiche ambientali e sociali, lasciando un’eredità destinata a proseguire anche negli anni successivi.