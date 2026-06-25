ANSA Scioperi 5 luglio 2026, voli a rischio.

Il 5 luglio 2026 è prevista una giornata complicata per migliaia di viaggiatori: sono stati proclamati numerosi scioperi nel trasporto aereo. Le agitazioni coinvolgono compagnie aeree, personale di terra, addetti alla sicurezza aeroportuale e controllori del traffico aereo di alcuni scali. E non è tutto: completa il quadro lo sciopero del trasporto pubblico locale a Firenze.

Giorno 5 luglio lo sciopero degli aerei interesserà l’intera giornata in diversi casi, con possibili ritardi, cancellazioni di voli e disagi. Chi ha in programma uno spostamento è invitato a verificare lo stato del proprio volo e gli eventuali aggiornamenti comunicati dalla compagnia aerea o dal sito dell’aeroporto di riferimento.

Lo sciopero aereo del 5 luglio 2026

Di seguito l’elenco degli scioperi aerei, o del comparto aereo, previsti per domenica 5 luglio 2026.

Aeroporto di Milano Malpensa: Rsa Fast-Confsal-Av ha annunciato uno sciopero del personale Enav di 24 ore, dalle 00:01 alle 24:00. Si somma lo sciopero di 4 ore indetto da Rsa Uilt-Uil per il personale Enav, dalle 13:00 alle 17:00. E non è tutto: Ost Cub Trasporti ha indetto lo sciopero di 4 ore per il personale della società Fedex, dalle 14:00 alle 18:00.

Nella stessa giornata è previsto lo sciopero di 24 ore su base nazionale del personale Assohandlers, indetto da Cub Trasporti. Contemporaneamente si tiene lo sciopero del personale delle aziende del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti (escluso Assohandlers).

Aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino: Fast-Confsal ha indetto uno sciopero di 8 ore per i dipendenti di Adr Security, dalle 10:00 alle 18:00.

All’aeroporto Fontanarossa di Catania è in programma uno sciopero di 4 ore: dalle 14:00 alle 18:00. È stato indetto da Osp Cub Trasporti e riguarda il personale di Asc Handling.

Si prosegue con lo sciopero indetto da Usb Lavoro Privato che riguarda il personale navigante di Uab Dat Lt – Sede secondaria italiana: 4 ore dalle 13:00 alle 17:00.

Per concludere la carrellata sugli scioperi aerei citiamo due agitazioni, entrambe di 24 ore, che riguardano la società easyJet. In pratica dalle 00:00 alle 23:59 si fermano piloti e assistenti di volo per il doppio sciopero proclamato da Usb Lavoro Privato e Filt-Cgil/Fit-Cils/Uult-Uil/Ugl-Ta/Anpac.

Diritti dei passeggeri in caso di sciopero aereo

In caso di cancellazione o ritardo del volo, indipendenti dallo sciopero aereo, i passeggeri hanno dei diritti che garantiscono delle compensazioni. Ma in caso di sciopero aereo il quadro si complica.

Ribadiamolo: i voli direttamente interessati dallo sciopero, in caso di cancellazioni, non danno diritto a compensazioni. Ma gli aerei che subiscono ritardi o cancellazioni prima o dopo lo sciopero, invece, sì. Ma a condizioni stringenti, ovvero se:

il volo non rientra nella fascia oraria direttamente interessata dallo sciopero;

il volo non risale a più di 1,5 anni prima;

il passeggero si era presentato puntuale al check-in;

il volo è partito da un aeroporto dell’Ue oppure è atterrato nell’Ue.

Il regolamento Ue sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo stabilisce che in caso di ritardo di 3 ore o più, cancellazione del volo e negato imbarco, scatta il diritto al risarcimento:

tratte brevi (fino a 1.500 chilometri), risarcimento di 250 euro;

tratte medie (fino a 3.500 chilometri), risarcimento di 400 euro;

tratte lunghe (oltre 3.500 chilometri), risarcimento di 600 euro.

Questi i consigli di AirAdvisor in caso di sciopero:

verifica lo stato del tuo volo direttamente con la compagnia aerea prima di recarti in aeroporto e consulta l’elenco dei voli garantiti pubblicato da Enac e il calendario degli scioperi del Ministero dei Trasporti;

prevedi tempi aggiuntivi se viaggi attraverso Milano, Roma Fiumicino, Roma Ciampino o Catania, oppure se il tuo volo attraversa lo spazio aereo dell’Italia settentrionale;

se il tuo volo viene cancellato, chiedi alla compagnia aerea, per iscritto, la motivazione specifica della cancellazione e conserva la relativa comunicazione;

non accettare un voucher di viaggio prima di aver verificato se hai diritto a un rimborso in denaro o a una compensazione;

conserva tutte le ricevute relative a pasti, trasporti e alloggio: tali spese possono essere richieste a rimborso separatamente se la compagnia aerea non fornisce l’assistenza dovuta.

Sciopero dei mezzi pubblici a Firenze

Allo sciopero aereo, si aggiunge lo sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore previsto a Firenze. È stato indetto da Osp Cobas Lavoro Privato e coinvolge Autolinee Toscane nel bacino di Firenze.