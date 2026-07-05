ANSA Scioperi 6 luglio 2026: stop a mezzi pubblici a Catania e Prato, sciopero ferroviario nazionale.

Continua la lunga serie degli scioperi di luglio 2026: lunedì 6 sono previste agitazioni che riguardano il trasporto pubblico locale e i treni.

In particolare, c’è lo sciopero dei mezzi a Catania e Prato che va a unirsi allo sciopero ferroviario nazionale relativamente ad una specifica società che si occupa di logistica e servizi ferroviari.

6 luglio sciopero dei mezzi pubblici a Catania

Risveglio difficile per i cittadini catanesi lunedì 6 luglio 2026: lo sciopero del trasporto pubblico locale contribuisce a rendere infuocata una giornata dalle temperature già elevatissime.

A Catania praticamente tutti i sindacati hanno indetto uno sciopero di 24 ore che riguarda il personale della società Amts. Le sigle aderenti sono Osp Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal, Osp Orsa Tpl e Osp Cub Trasporti.

Come si legge sul sito ufficiale Amts, l’astensione del personale viaggiante interesserà le fasce orarie comprese tra le 10:30 e le 18:00 e dalle ore 21:00 fino alla conclusione del servizio. Saranno garantite le fasce orarie di servizio minimo, durante le quali i mezzi circoleranno regolarmente: dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 18:00 alle 21:00. Al di fuori di tali fasce il servizio potrebbe subire cancellazioni o ritardi sull’intera rete gestita da Amts. Eventuali aggiornamenti in tempo reale, durante lo sciopero, sul sito amt.ct.it.

6 luglio sciopero del trasporto pubblico locale a Prato

Lunedì 6 luglio va in scena anche lo sciopero del trasporto pubblico locale a Prato. Si tratta di una agitazione di 4 ore, dalle 18:30 alle 22:30, che interessa il personale della società Autolinee Toscane relativamente alla sede di Prato. Lo sciopero è stato indetto da Rsa Faisa-Cisal.

Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie.

Come si legge sul sito ufficiale di Autolinee Toscane, lo sciopero riguarda anche le seguenti linee servite dalla sede operativa di Prato:

urbano Empoli – tutte;

extraurbano circondario empolese Valdelsa – 18, 20, 21, 26, 33, 36, 48, 49;

urbano Firenze – 39, 39P, 65, 85;

extraurbano Firenze – 301A, 301C, 305B;

lo sciopero potrebbe avere effetto anche su alcune linee regionali – R1, R03, R04, DD;

extraurbano Pistoia – 851, 930, 52.

La regolarità del servizio durante lo sciopero, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 4 ore del 5 maggio 2025, proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal fu del 43,37%.

Le motivazioni: lo sciopero aziendale è stato indetto per rivendicare i temi della sicurezza sul lavoro, gestione del personale e ferie, carichi di lavoro, parco mezzi e manutenzione.

Sciopero ferroviario

Chiudiamo la carrellata sugli scioperi di lunedì 6 luglio 2026 con l’agitazione che colpisce il settore ferroviario a livello nazionale, relativamente al personale della società Mercitalia Shunting & Terminal, azienda che opera nella gestione delle manovre ferroviarie per porti, terminal e stazioni e che dunque garantisce la movimentazione del traffico merci e passeggeri in tutta Italia.

Lo sciopero di 24 ore relativo al personale Mercitalia Shunting & Terminal è stato indetto dal sindacato Usb Lavoro Privato. L’astensione dal lavoro è prevista dalle 21:00 6 luglio alle 21:00 del 7 luglio, su base nazionale.

Le motivazioni dello sciopero, esposte dalla sigla:

Nel maggio 2025 era stato promesso ai lavoratori del settore manovra Mercitalia, società del gruppo FSI, che la confluenza economica nel Contratto Aziendale FS sarebbe stata completata entro giugno 2026. Oggi, invece, si parla di una maturazione graduale del salario di produttività fino al 100% nel 2029. Tradotto: ciò che doveva essere riconosciuto oggi viene rinviato di altri tre anni, sempre che si concretizzi davvero. Nel frattempo, i lavoratori continuano a perdere fino a 400 euro al mese rispetto ai colleghi del Gruppo FS. Questa non è una conquista: è l’ennesimo rinvio, l’ennesima promessa, l’ennesimo sacrificio chiesto sempre agli stessi.

Altri scioperi a luglio

Per aggiornamenti sugli scioperi della settimana 6-12 luglio rimandiamo al nostro speciale.

Qui è invece possibile controllare tutti gli scioperi di luglio 2026.