Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock L'Azienda Zero recluta 544 sanitari in Piemonte

Questa estate c’è chi può riposarsi e godersi le meritate ferie e chi, invece, deve prestare attenzione a possibili svolte lavorative. Se hai una specializzazione sanitaria e risiedi nella Regione Piemonte, devi sapere che l’Azienda Zero sta avviando una maxi-selezione pubblica per reclutare a tempo indeterminato ben 558 professionisti.

Sarà una procedura in forma aggregata, che permette all’Ente sanitario regionale di selezionare unità di personale attraverso un unico esame.

Come sono suddivisi i 558 posti

La selezione è stata pensata per reclutare figure professionali per diversi profili. Ecco come sono suddivisi:

Profilo Classe di laurea Numero di posti Infermiere L/SNT1 331 Tecnico sanitario di radiologia medica L/SNT3 59 Tecnico di laboratorio biomedico L/SNT3 55 Infermiere pediatrico L/SNT1 24 Assistente sanitario L/SNT4 20 Educatore professionale L/SNT2 11 Tecnico della riabilitazione psichiatrica L/SNT2 11 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare L/SNT3 11 Tecnico di neurofisiopatologia L/SNT3 10 Dietista L/SNT3 10 Ortottista L/SNT2 9 Tecnico audiometrista L/SNT3 7 Totale 558

Sebbene la procedura concorsuale sia una, chi è interessato a candidarsi dovrà selezionare un’unica Azienda ospedaliera di destinazione.

Requisiti di partecipazione

Per partecipare al concorso è necessario soddisfare specifici requisiti legali e di qualifica professionale:

per quanto riguarda il titolo di studio, è necessario che il candidato abbia conseguito almeno la laurea triennale nella specifica classe di laurea;

inoltre, è necessario essere regolarmente iscritti al relativo Ordine o Albo professionale;

possono candidarsi i cittadini italiani, di un altro Stato membro dell’Unione Europea o anche titolari di “Permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo” e rifugiati politici che hanno ottenuto l’equipollenza del titolo entro i termini stabiliti dalla legge;

occorre avere almeno 18 anni, godere dei diritti civili e politici e non avere sentenze di condanne penali ostative.

Come sono strutturate le prove del concorso

La procedura selettiva prevede tre prove d’esame e una valutazione dei titoli per chi le supera con almeno la sufficienza. Qualora le istanze d’interesse superassero le 1.000 unità, l’amministrazione potrà decidere di istituire un’ulteriore prova preselettiva.

La commissione si riserva la facoltà di decidere la modalità di espletamento della prova scritta, che potrà essere articolata in quesiti a risposta multipla, domande a risposta sintetica o in un tema pratico sulle discipline della professione.

Chi supera la prima fase accede alla prova pratica, incentrata sull’esecuzione di tecniche specifiche del profilo.

Infine ci sarà un colloquio orale, che verterà sulle materie d’esame e sull’attestazione delle competenze informatiche e sulla padronanza della lingua inglese.

Come ed entro quando candidarsi

Le domande devono essere inviate esclusivamente online tramite il portale dell’Azienda Zero Piemonte.

I candidati devono autenticarsi tramite un dispositivo di identificazione digitale a scelta tra Spid, Cie o Cns. Inoltre, dovranno disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata, che sarà l’unico strumento attraverso cui verranno recapitate tutte le informazioni riguardo lo svolgimento del concorso.

All’istanza dovranno essere allegati:

una copia del documento di identità in corso di validità;

la ricevuta del pagamento del contributo di 10,00 euro, effettuato tramite il portale PagoPA;

il modulo di domanda firmato.

La scadenza improrogabile per completare la procedura è alle ore 23:59 del 6 agosto 2026.

Altri concorsi attivi

Il mese di luglio si è dimostrato davvero una miniera di opportunità per i professionisti della sanità interessati a essere contrattualizzati a tempo pieno e indeterminato. Ma non è l’unico bando pubblico che risulta ancora aperto. Si segnala l’opportunità per svolgere il Servizio Civile Universale, in progetti di accompagnamento e cura di ciechi e grandi invalidi, aperta anche a candidati con basso titolo accademico.