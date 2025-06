A luglio si svolgeranno due grandi scioperi, uno del trasporto su rotaia e l'altro del trasporto aereo, che potrebbero creare grandi disagi a pendolari e turisti in tutta Italia

ANSA Passeggeri dei treni bloccati alla stazione da uno sciopero

Il mese di luglio sarà un periodo particolarmente denso di scioperi in Italia, soprattutto per il settore dei trasporti. Lungo tutto il mese si alterneranno mobilitazioni nazionali e locali, specialmente in ambito ferroviario e di trasporto pubblico locale, che potrebbero rendere complessi gli spostamenti di pendolari e turisti.

Ad affiancarsi a queste mobilitazioni anche un grosso sciopero del trasporto aereo, che il 10 luglio unirà due diverse mobilitazioni nazionali a una serie di scioperi locali che potrebbero rendere molto complesso muoversi in aereo in Italia.

Gli scioperi nazionali dei trasporti di luglio

Sono tre le giornate a rischio per quanto riguarda gli scioperi dei trasporti in Italia a livello nazionale a luglio. Il primo è l’8 luglio, quando saranno programmati tre diversi scioperi nazionali del trasporto ferroviario e locale. Le mobilitazioni inizieranno nella serata del 7 luglio, dalle 21:00, e termineranno alle 18:00 del giorno successivo. Nel dettaglio, i tre scioperi saranno:

lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, del trasporto pubblico locale e del trasporto merci su rotaia organizzato da Sgb;

lo sciopero nazionale del trasporto merci su rotaia per Caprain Italia organizzato dai sindacati confederali settoriali;

lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario di Fsi, Trenitalia, Tper e Mercitalia organizzato dall’Assemblea nazionale Pdm/pdb.

Le altre due giornate a rischio riguarderanno invece il trasporto aereo, e saranno il 10 luglio e il 26 luglio. Sciopereranno in particolare:

i dipendenti di Easyjet per tutta la giornata del 10 luglio, con in mobilitazione organizzata da Usb;

i dipendenti di Assohandlers per tutta la giornata del 10 luglio, in una mobilitazione organizzata da Flai;

i dipendenti dell’intero comparto del trasporto aereo e dell’indotto degli aeroporti per tutta la giornata del 26 luglio, in una mobilitazione organizzata da Cub Trasporti;

i dipendenti della compagnia aerea Volotea, tra le 13:00 e le 17:00 del 26 luglio, esclusi quelli dei voli per Palermo, in una mobilitazione organizzata da Uiltrasporti.

Il grande sciopero del trasporto aereo del 10 luglio

Il 10 luglio sarà una giornata particolarmente critica per il trasporto aereo. Oltre ai due scioperi nazionali già indicati infatti, si svolgeranno anche una serie di scioperi di realtà locali che rischiano di paralizzare il traffico aereo italiano per un’intera giornata. Gli scioperi si svolgeranno in:

Toscana, dalle 22:00 del 9 alle 22:00 del 10 luglio, per tutte le aziende del settore, in una mobilitazione dei sindacati confederali;

Milano, per tutta la giornata del 10 luglio, per i dipendenti di Swissport Italia, in una mobilitazione dei sindacati confederali e di Cub Trasporti;

Venezia, per tutta la giornata del 10 luglio, per i dipendenti di Aviation Service, in una mobilitazione di Flai;

Napoli, dalle 11:00 alle 15:00 del 10 luglio, per i dipendenti di Romeo Gestioni, in una mobilitazione di Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl Ta e Usb;

Milano Malpensa, per tutta la giornata del 10 luglio, per i dipendenti SEA, in una mobilitazione di Cub Trasporti;

Milano Malpensa, per tutta la giornata del 10 luglio, per i dipendenti Airport Handling, in una mobilitazione di Usb;

Cagliari, dalle 13:00 alle 17:00 del 10 luglio, per i dipendenti di Sogaersecurity, in una mobilitazione di Ugl.

A questi si aggiungerà lo sciopero dei dipendenti della Gesap dell’aeroporto di Palermo, previsto per l’11 luglio, ragione per cui diversi scioperi del 10 luglio non riguarderanno i voli per il capoluogo della Sicilia.

Il calendario di luglio degli scioperi dei trasporti pubblici locali

Oltre a questi scioperi, che riguarderanno tutto il territorio nazionale, durante il mese di luglio si svolgeranno anche una serie di mobilitazioni locali nel settore dei trasporti:

a Sassari, Nuoro, Cagliari e Oristano, per tutta la giornata del 5 luglio, Orsa ha organizzato uno sciopero dei dipendenti di Arst;

a La Spezia, dalle 11:00 alle 15:00 del 7 luglio, Cub Trasporti ha organizzato uno sciopero dei dipendenti di Atc;

a Savona, dalle 5:00 alle 8:30 e dalle 17:30 alle 20:00, i sindacati confederali, Faisa Cisal, Ugl e Cobas hanno organizzato uno sciopero dei dipendenti di Tpl Linea;

a Palermo, dalle 9:30 alle 13:30 del 14 luglio, Faisa Cisal ha organizzato uno sciopero dei dipendenti di Autorestizi Russo e Segesta Autolinee;

a Catania, dalle 9:30 alle 13:30 del 14 luglio, Faisa Cisal ha organizzato uno sciopero dei dipendenti di Etnea Trasporti;

a Enna, dalle 9:30 alle 13:30 del 14 luglio, Faisa Cisal ha organizzato uno sciopero dei dipendenti di Interbus;

a Bologna, Milano, Pavia, Cremona Monza, Mantova e Lodi, dalle 8:30 alle 12:30 del 15 luglio, i sindacati confederali hanno organizzato uno sciopero dei dipendenti di Autoguidovie;

a Pisa, dalle 17:30 alle 20:30 del 15 luglio, Fast Confsal ha organizzato uno sciopero dei dipendenti di Autolinee Toscane;

a Monza e Trezzo sull’Adda, dalle 18:00 alle 20:00 del 18 luglio, Al Cobas ha organizzato uno sciopero dei dipendenti di Net;

a La Spezia, dalle 11:00 alle 15:00 del 18 luglio, Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl Fna e Cobas hanno organizzato uno sciopero dei dipendenti di Atc, Riccitelli e Trotta;

a Campobasso, dalle 8:30 alle 12:30 del 19 luglio, Filt Cgil, Faisa Cisal e Ugl Autoferro hanno organizzato uno sciopero dei dipendenti di Sati;

in Piemonte e Valle d’Aosta, dalle 3:00 del 20 luglio alle 2:00 del 21 luglio, Orsa ha organizzato uno sciopero dei dipendenti Trenitalia;

a Ischia e Procida, dalle 19:55 alle 23:55 del 26 luglio, Orsa ha organizzato uno sciopero dei dipendenti di Eav.

Per ognuno di questi scioperi, ulteriori informazioni su eventuali fasce di garanzia sono disponibili sui siti internet delle aziende di trasporto pubblico locale coinvolte.

Gli altri scioperi nazionali di luglio

Non saranno soltanto i dipendenti del settore dei trasporti a scioperare a luglio. Si terranno infatti anche due importanti scioperi nazionali, uno dell’università e della ricerca e l’altro delle telecomunicazioni. Nel primo, organizzato dai sindacati confederali di settore, protesteranno i lavoratori del Consorzio Cineca. Lo sciopero durerà per l’intera giornata del 4 luglio.

La seconda mobilitazione riguarda invece i dipendenti di Asstel ed è stata organizzata da Ugl Telecomunicazioni per la data del 14 luglio. Anche in questo caso, lo sciopero durerà per l’intera giornata. Si tratta del culmine di una protesta che è cominciata il 16 giugno, quando i lavoratori hanno iniziato a rifiutare le prestazioni accessorie (reperibilità e straordinario sia diurno sia notturno).