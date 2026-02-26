Sono molti gli scioperi del mese di marzo: colpiti i mezzi pubblici locali, treni e aerei. Rilevante lo sciopero generale di lunedì 9

ANSA Tutti gli scioperi di marzo 2026: date, sindacati e settori coinvolti.

Mese nuovo, nuova ondata di agitazioni: gli scioperi di marzo 2026 che interesseranno i trasporti colpiranno sia i servizi pubblici che i comparti privati. Il culmine è previsto con una giornata di mobilitazione generale a livello nazionale.

Le prime settimane del mese saranno caratterizzate da proteste a macchia di leopardo su e giù per l’Italia, ma la data da segnare in rosso sul calendario è lunedì 9 marzo, giorno dello sciopero generale a livello nazionale che coinvolgerà quasi tutti i settori. Ma i disagi non finiranno qui: la seconda metà del mese vedrà un importante sciopero aereo fissato per il 18 marzo. Il finale del mese sarà critico per i pendolari di grandi metropoli come Milano e Bari.

Sciopero 2 marzo (Bolzano)

A inaugurare l’elenco degli scioperi di marzo 2026 è l’agitazione di 24 ore nel trasporto pubblico locale a Bolzano con lo stop dei lavoratori della società Sasa aderenti ai sindacati Osr Ugl, Usb Lavoro Privato, Orsa Trasporti.

Sciopero 6 marzo (Napoli)

Il 6 marzo si terranno due scioperi a Napoli. Il primo durerà 4 ore e riguarderà la società Eav attiva nel trasporto pubblico locale. Lo stop indetto dal sindacato Osr Orsa Autoferro Tpl durerà dalle 11:00 alle 15:00.

Contestualmente si somma lo stop di 24 ore del personale Eav delle linee vesuviane. Lo sciopero è stato indetto da Osp Faisa-Confail.

Sciopero 9 marzo, mobilitazione generale nazionale

Lunedì 9 marzo 2026 è prevista una giornata di forte mobilitazione a livello nazionale a causa di uno sciopero generale che coinvolge quasi tutti i settori, sia pubblici che privati.

In queto sciopero generale i disagi maggiori sono previsti in scuola, sanità, uffici pubblici e cooperative. Un discorso a parte va fatto per i trasporti: Usi e Usb hanno escluso il settore dei trasporti, mentre Slai-Cobas non li ha esclusi.

Sciopero 13 marzo (Udine)

Il 13 marzo si sciopera per 24 ore a Udine, relativamente al personale della società Arriva che opera nel trasporto pubblico locale. La mobilitazione è stata indetta da Asi-Au.

Sciopero 16 marzo (Sicilia e Abruzzo)

Lunedì 16 marzo 2026 si preannuncia una giornata complessa per la mobilità locale in Sicilia e Abruzzo, a causa di una serie di scioperi dei trasporti lunghi 24 ore, che coinvolgono più aziende del trasporto urbano ed extraurbano.

In Sicilia gli scioperi sono indetti da Osr Faisa-Cisal e riguardano:

Palermo, società Russo;

Palermo, società Segesta;

Enna, società Interbus;

Catania, società Etna Trasporti.

Le linee possono attraversare più province: si suggerisce pertanto di controllare lo stato dei trasporti sui siti ufficiali delle compagnie.

In Abruzzo sciopera per 24 ore il personale della società Tua Regione Abruzzo. Sciopero indetto da Osr Orsa Autoferro Tpl.

Sciopero 18 marzo (aerei)

Mercoledì 18 marzo 2026 si annuncia una giornata ad alta criticità per il trasporto aereo con una serie di scioperi che colpiscono contemporaneamente servizi di terra, handling e personale navigante:

a Linate e Malpensa sciopero di 24 ore del personale Airport Handling/Dnata (sindacato Ost Cub Ttrasporti);

solo a Malpensa sciopero di 24 ore del personale Alha (sindacato Ost Cub Ttrasporti);

in easyJet sciopero di 4 ore (13:00-17:00) del personale navigante (Usb Lavoro Privato);

in Ita Airways sciopero di 4 ore (13:00-17:00) del personale di terra e di volo (Usb Lavoro Privato).

Sciopero 27 marzo (Milano e Napoli)

Venerdì 27 marzo 2026 è previsto uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale a Milano che coinvolge il personale del gruppo Atm. L’agitazione, proclamata da Al-Cobas, potrà svolgersi con modalità diverse a seconda dei servizi e dei depositi, con possibili disagi su metro, bus e tram nell’arco dell’intera giornata, nel rispetto delle fasce di garanzia.

Sempre venerdì 27 marzo 2026, a Napoli è in programma uno sciopero di 4 ore (19:00-23:00) del personale di Ente Autonomo Volturno. La protesta, indetta unitariamente da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal e Ugl-Autoferro, potrà causare disagi serali su alcune linee ferroviarie e servizi gestiti da Eav.

Sciopero 28 marzo (Bari e Molfetta)

Sabato 28 marzo 2026 è previsto uno sciopero di 4 ore (20:00-23:59) del personale Amtab. L’agitazione, proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Ugl Autoferro, potrà causare disagi serali su bus e servizi urbani nel rispetto delle fasce di garanzia.

E sempre sabato 28 marzo 2026, a Molfetta è in programma uno sciopero di 4 ore (8:30-12:30) del personale di Mtm Molfetta. La protesta, indetta da Fit-Cisl e Uilt-Uil, potrà determinare riduzioni o cancellazioni delle corse nelle ore della mattina.