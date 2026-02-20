Sono caratterizzati dagli scioperi gli ultimi giorni di febbraio 2026, con disagi in trasporto aereo, ferroviario e trasporto pubblico locale

ANSA Scioperi di fine febbraio 2026, tre giorni di disagi per trasporti e viaggi.

Gli scioperi a febbraio non mancano, neppure nella parte finale del mese dove per i giorni 25, 26 e 27 i sindacati hanno indetto una sequenza ravvicinata di proteste.

In quei tre giorni di febbraio si concentrano scioperi che colpiscono aerei, treni e trasporto pubblico locale.

Sciopero degli aerei a febbraio

Il 26 febbraio è la data più critica per il comparto aereo, con scioperi nazionali di 24 ore e astensioni parziali nelle fasce pomeridiane che coinvolgono contemporaneamente compagnie e personale di volo e di terra.

Il rischio per chi viaggia è elevato perché le mobilitazioni insistono sulle stesse finestre temporali e su più vettori (tra cui Ita Airways, easyJet e Vueling), con potenziali effetti a catena su cancellazioni e ritardi.

Sciopero dei treni

Tra la sera del 27 e l’intera giornata del 28 febbraio si concentra un pacchetto di scioperi dei treni con sovrapposizioni tra mobilitazioni plurisettoriali e sciopero del personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. L’impatto potenziale riguarda sia il trasporto passeggeri (lunga percorrenza, regionali) sia il trasporto merci.

Sciopero dei mezzi pubblici

Nello stesso arco temporale si innestano scioperi nel trasporto pubblico locale (metro, autobus, tram) a livello comunale e provinciale, con astensioni di 24 ore e scioperi di 4 ore in fasce serali.

Scioperi del 25, 26 e 27 febbraio: calendario delle agitazioni

Di seguito il calendario completo di tutti gli scioperi dei giorni considerati.

Scioperi del 25 febbraio 2026

Il personale della società Sasa di Bolzano incrocerà le braccia per l’intera giornata. Lo sciopero, indetto dalle sigle Osr Ugl, Usb Lavoro Privato e Orsa Trasporti, avrà una durata di 24 ore.

A livello nazionale, la protesta riguarderà il personale di volo della società Avincis Italia (settore elicotteri). In questo caso si tratta di uno sciopero virtuale della durata di 24 ore (dalle 00:00 alle 23:59), proclamato da Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-Ta e Apnac. La mobilitazione interesserà tutte le basi operative sul territorio italiano. Lo sciopero virtuale è una forma di protesta in cui i lavoratori non interrompono fisicamente l’attività, ma manifestano il dissenso in altri modi stabiliti fra i sindacati e i lavoratori.

Scioperi del 26 febbraio 2026

Il sindacato Cub trasporti ha indetto una mobilitazione nazionale di 24 ore (dalle 00:00 alle 23:59) che riguarderà tutti i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e delle attività dell’indotto. I disagi potrebbero quindi riflettersi su servizi di terra, handling e check-in in tutti gli scali italiani.

In questa giornata, tre fra le compagnie aeree principali (Ita Airways, easyJet e Vueling) saranno al centro di pesanti mobilitazioni:

in Ita Airways è previsto uno sciopero di 24 ore proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl T.a., Anpac e Anp. In parallelo, il sindacato Usb Lavoro privato ha indetto una protesta di 4 ore (dalle 13:00 alle 17:00) per il personale di terra e di volo della stessa società;

in easyJet i piloti e gli assistenti di volo incroceranno le braccia per 24 ore su iniziativa di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-ta e Anpac. Anche in questo caso si aggiunge la protesta di Usb Lavoro privato per il personale navigante, concentrata nella fascia oraria 13:00-17:00.

anche la compagnia Vueling subirà disagi, dal momento che il sindacato Usb Lavoro privato ha proclamato uno sciopero di 4 ore (sempre dalle 13:00 alle 17:00) per tutto il personale navigante della società.

Scioperi del 27 febbraio 2026

Il disagio maggiore riguarderà i treni. Dalle 21:00 di venerdì 27 febbraio fino alle 20:59 di sabato 28 febbraio, è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolgerà:

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane con il personale di macchina e di bordo che protesterà su iniziativa dell’Assemblea nazionale Pdm/Pdb;

personale delle imprese ferroviarie e trasporto merci con la mobilitazione indetta dai sindacati Cub trasporti e Sgb.

Sempre nel comparto ferroviario e nel trasporto merci, il sindacato Usb Lavoro privato ha proclamato uno stop di 8 ore, dalle 22:00 del 27 febbraio alle 5:59 del 28 febbraio.

Oltre alla rete ferroviaria, si fermeranno anche i mezzi pubblici in alcune città per mobilitazioni locali indette da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Faisa-Cisal:

a Torino protesta il personale della società Arriva Italia, che si fermerà per 4 ore dalle 16:00 alle 20:00 di venerdì 27 febbraio;

a Bari protestano gli operatori di esercizio della società Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici che incroceranno le braccia per 4 ore, dalle 19:30 alle 23:30 del 27 febbraio.

Infine, per la giornata di sabato 28 febbraio, è segnalata la protesta dell’intera prestazione lavorativa per il settore Tpl indetta da Cub trasporti e Sgb.