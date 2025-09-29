La mappa degli scioperi di ottobre 2025: tra trasporto pubblico locale, ferrovie e aeroporti, si conferma un autunno caldo con sindacati sul piede di guerra e lavoratori decisi a farsi sentire

Anche ottobre 2025 si conferma un mese ricco di scioperi, sulla scia dei mesi precedenti. Sono molte le agitazioni in programma: dal trasporto pubblico locale ai treni e agli aerei.

Sono numerose le sigle sindacali che hanno già proclamato fermate di alcune ore o di intere giornate, che potrebbero creare disagi significativi a pendolari e viaggiatori in tutta Italia.

Sciopero dei treni

Giorno 2 ottobre, a Roma, i sindacati Osr Filt-Cgil e Uilt-Uil hanno indetto uno sciopero nel settore degli appalti ferroviari. Incrocia le braccia il personale del Consorzio Stabile Cmf: viene svolto mezzo turno per ogni turno.

Per il 2 e 3 ottobre S.I. Cobas ha indetto uno sciopero ferroviario nazionale di 24 ore: dalle 21:00 del 2 ottobre alle 20:59 del giorno successivo.

Per giorno 8 ottobre i sindacati Osr Uilt-Uil, Ugl Ferrovieri, Salpas-Orsa Ferrovie e Fast-Confsal hanno indetto uno sciopero nel settore degli appalti ferroviari: riguarda il personale della società Coopservice Scdp C/O Trenitalia che opera nel Lazio. Lo sciopero è di 4 ore (salta la prima metà del turno).

Il 21 ottobre stop di 24 ore a livello nazionale per il personale di Rfi Impianti Manutenzione Infrastrutture. La protesta è stata indetta dalla Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Infrastruttura Rfi e da Cobas Lavoro Privato Coordinamento Ferrovieri.

Trasporto pubblico locale

Il settore più colpito dagli scioperi è ancora una volta quello del trasporto pubblico locale, con una serie di mobilitazioni che si snodano per tutto il mese.

Si comincia giorno 2 ottobre con la città di Genova: Rsa Uilt-Uil ha indetto uno sciopero di 4 ore (dalle 11:00 alle 15:00) che riguarda il personale Ati Fidente, Miorelli, B & B Appalto pulizia e manovra presso Amt.

Il 3 ottobre, in provincia di Latina, sciopero di 4 ore (11:00-15:00) per il personale Schiaffini Travel Di Ponza. Sciopero indetto da Osp Faisa-Cisal.

Sempre il 3 ottobre nella provincia di Enna sciopera per 24 ore il personale Interibus. Sciopero indetto da Osr Faisa-Cisal.

Ancora il 3 ottobre: il personale Etna Trasporti di Catania sciopera per 24 ore. Sciopero indetto da Osr Faisa-Cisal.

Il 3 ottobre si sciopera anche a Palermo, per 24 ore: stop per il personale delle Autolinee Russo (sindacato Osr Faisa-Cisal) e per il personale di Segesta Autolinee (stesso sindacato).

Il 6 ottobre si sciopera a Latina: stop di 24 ore per il personale di Csc Mobilità (sindacati Osp Filt-Cgil, Uilt-Uil e Ugl-Fna).

Il 6 ottobre si sciopera anche a Genova: stop di 4 ore (dalle 11:30 alle 15:30) per il personale Ati Fidente, Miorelli, B & B Service appalto pulizia e manovra presso Amt. Il sindacato che ha indetto lo sciopero è Rsa Ugl Autoferro.

Il 7 ottobre, nella regione Umbria, si sciopera per 24 ore secondo varie modalità: lo stop riguarda il personale Busitalia Sita Nord Regione. Stop voluto da Osr Usb Lavoro Privato.

Il 10 ottobre a Roma ci sono due scioperi che coinvolgono Atac: il personale aderente a Osr Sul si ferma per 24 ore, mentre il personale aderente a Osr Usb Lavoro Privato si ferma per 4 ore (8:30-12:30).

Il 15 ottobre a La Spezia stop di 24 ore per i lavoratori Atc. Sciopero indetto da Ost Cub Trasporti.

Il 17 ottobre a Genova stop di 4 ore (11:30-15:30) per il personale Amt. Sciopero voluto da Osr Cub Trasporti.

Sempre il 17 ottobre a Monza e Trezzo sull’Adda stop di 24 ore per il personale Net (Nord Est Trasporti) aderente ad A.L. Cobas.

Il 20 ottobre a Bari sciopero di 24 ore del personale della società Paolo Scoppio e figlio Autolinee di Bari. Agitazione indetta da Ost Uilt-Uil e Ugl-Fna.

Sciopero aereo

Il 13 ottobre il personale AdR (Aeroporti Di Roma) Fiumicino e Ciampino sciopera 4 ore, dalle 12:00 alle 16:00. Agitazione indetta da Ast-Confsal Aereo.

Il 29 ottobre sono previsti disagi negli aeroporti di Milano Linate, e di Pisa e Firenze.

Per quanto riguarda Milano Linate, l’agitazione di 24 ore riguarda il personale di Swissport Italia. Lo stop è stato voluto da Uilt-Uil, Osp Filt-Cgil e Ost Fit-Cisl.

Per quanto riguarda gli aeroporti di Pisa e Firenze, lo stop di 24 ore (dalle 00:00 alle 23:59) riguarda il personale Consulta. L’agitazione è stata indetta da Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-Ta, Usb e Osr Cub Trasporti.