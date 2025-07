Quattro giorni di sciopero da venerdì 18 a lunedì 21 luglio in alcune città italiane: coinvolti a livello locale i lavoratori di diversi settori, dal trasporto pubblico ai servizi sanitari

Continuano gli scioperi nel mese di luglio, con quattro giorni di proteste a livello locale, da Nord a Sud. Dopo le giornate di stop nei trasporti pubblici in Lombardia e Toscana, la settimana si chiude con le mobilitazioni indette dai sindacati di categoria in diverse città, relative al personale della mobilità locale, dei servizi sanitari, del traffico ferroviario e marittimo.

Saranno 11 le agitazioni in programma tra venerdì 18 e lunedì 21 luglio, che possono portare ancora imprevisti a viaggiatori e residenti, da Monza alle isole minori, dopo i disagi per il blocco alla circolazione dei treni e dei servizi aeroportuali su scala nazionale di inizio luglio.

Gli scioperi del 18 luglio

La giornata di proteste più intensa si registrerà venerdì di 18 luglio, con diversi scioperi indetti dalle sigle su base locale.

A La Spezia si ferma il personale di linea e delle officine di Atc esercizio, Autoservizi Riccitelli e Trotta bus service. Il trasporto pubblico procederà a singhiozzo in tutta la provincia dalle 11 alle 15 per la mobilitazione di Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl Fna e Cobas. Il personale amministrativo delle aziende incroceranno le braccia nelle ultime 4 ore di ogni turno di lavoro.

Stop alla mobilità locale, urbane ed extraurbana, anche a Monza e a Trezzo sull’Adda, dove il personale viaggiante interromperà il servizio dalle 18 alle 22, mentre tutti gli altri lavoratori AL-Cobas incroceranno le braccia nelle ultime 4 ore del proprio turno, per la protesta proclamata da AL-Cobas.

Il 18 luglio si fermano anche i dipendenti di Sanitaservice ASL di Foggia per tutta la giornata, in seguito all’agitazione indetta per il Servizio sanitario nazionale dalle sigle Uil Fpl e Usb.

A Caserta protestano invece per 8 ore a partire dalle 8.00, i lavoratori dell’università Tecnocampus, per lo sciopero di Usb Lavoro privato.

Disagi nel trasporto pubblico a Campobasso il 19 luglio

Giornata di sciopero a luglio nel trasporto pubblico locale anche a Campobasso, dove i responsabili sindacali di Filt Cgil, Faisa, Cisal, Ugl Autoferro, hanno proclamato 4 ore di agitazione per i dipendenti Sati, dalle 8.30 alle 12.30.

Le proteste del 20 luglio

Possibili ripercussioni nel trasporto ferroviario a Milano il 20 luglio, per la mobilitazione del personale della Sala Blu Rfi indetta dalla sigla Orsa, dalle 9.00 alle 16.59.

Protesta nella sanità ad Alpignano, nel Torinese, dove i lavoratori di Coop Fbb si fermano per la protesta di 24 ore indetta da Cub Sanità.

Gli scioperi del 21 luglio

Il 21 luglio incrociano le braccia per l’interno turno di lavoro anche i dipendenti di Sigeco, azienda di pulizie e multiservizi, a Caserta, in relazione alla protesta di Uiltrasporti sugli appalti di disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione dell’Asl sul territorio.

Stop di 8 ore degli operai Sopes addetti ai dissalatori del comune eoliano di Lipari, per lo sciopero della sigla Femca Cisl, dalle 8 alle 16.20

Disagi nelle isole siciliane anche per quanto riguarda i trasporti: a partire dalle 6 i lavoratori di Caronte&tourist isole minori aderiranno allo sciopero di 24 ore indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.