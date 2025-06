Anche nel 2025 i residenti in Sicilia potranno volare a tariffe agevolate: sconto fino al 50% sui biglietti aerei da e per l’isola. Ecco chi può fare domanda e come

Anche nel 2025 sarà possibile usufruire dello sconto del 25% sui voli da e per gli aeroporti della Sicilia verso tutte le destinazioni italiane. La misura, introdotta per contrastare l’elevato costo dei biglietti aerei, è stata confermata dalla Regione Siciliana a inizio di quest’anno e prorogata fino al 31 dicembre 2025. È uno strumento importantissimo, visto l’arrivo dell’estate, con tantissimi siciliani che potranno così partire e tornare nella loro regione a prezzi inferiori del normale.

Sconto del 50% per tre categorie

Già presente lo scorso anno e introdotto per le vacanze natalizie di gennaio, il bonus voli è stato prorogato fino a fine anno e interessa tutti i residenti in Sicilia.

Se lo scorso anno erano stati stanziati 17,4 milioni, per il 2025 è stato rifinanziato per altri 15 milioni. Grazie a questo aumento, da quest’anno alcune categorie di utenti potranno beneficiare di un ulteriore sconto del 25%.

Ecco chi può usufruirne:

persone con Isee inferiore ai 15mila euro;

studenti;

cittadini con disabilità.

La regione Sicilia ha specificato che il contributo massimo sui biglietti aerei è quindi pari al 50% sul costo totale, comprensivo di tutte le tasse, spese e accessori fatturati dal vettore, per un massimo erogabile pari a 250 euro per singola tratta.

Da gennaio ad aprile, il bonus è stato usato da mezzo milione di siciliani, per un totale di 5 milioni utilizzati dei 32 iniziali.

Come fare domanda

Per ottenere il bonus, i residenti devono presentare la domanda attraverso la piattaforma ufficiale SiciliaPei, seguendo questa procedura:

accedere al portale SiciliaPei – Bonus Caro Voli utilizzando le credenziali Spid o Cie (Carta d’Identità Elettronica);

compilare il modulo online con i dati del volo e allegare la documentazione necessaria;

inviare la richiesta entro 30 giorni dalla data del volo;

il contributo copre l’intero importo del biglietto, incluse tasse e spese accessorie, come specificato sul portale ufficiale.

Quali compagnie aeree hanno sottoscritto l’accordo

Ma attenzione, lo sconto non viene applicato a tutte le compagnie: lo sconto del 25% sarà disponibile solo per i voli operati da

Ita Airways;

Aeroitalia.

Per le altre compagnie aeree, invece, i residenti siciliani dovranno richiedere il rimborso tramite il portale SiciliaPei.

Quali documenti servono

Il contributo è valido solo per i voli da e per la Sicilia e il rimborso viene erogato dalla Regione dopo aver verificato l’importo effettivamente pagato per il biglietto.

Chi ha diritto allo sconto aggiuntivo, ovvero residenti con redditi bassi, studenti e persone con disabilità, dovrà dimostrare la propria idoneità sempre attraverso il portale SiciliaPei, allegando la documentazione necessaria.

Tra i documenti richiesti possono esserci, ad esempio, il certificato di invalidità, un’attestazione di iscrizione a scuola o università oppure una dichiarazione Isee aggiornata.

Prezzi sempre più alti, l’aiuto della Regione Sicilia

Il motivo di questo bonus è legato al fatto che i prezzi dei voli per andare in Sicilia sono sempre tra i più alti in Italia, durante i periodi di alta domanda come Pasqua e l’estate. Tanto che in alcune giornate di picco, molti passeggeri hanno pagato oltre 150 o 200 euro per una sola tratta.

Questa situazione ha portato la Regione Siciliana a estendere il bonus, già introdotto nel 2024 e utilizzato in particolare per il periodo delle feste natalizie, per tutto il 2025, con l’obiettivo di garantire una maggiore continuità territoriale e sostenere la mobilità dei siciliani, facendoli risparmiare sui voli.