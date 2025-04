Importante ritiro dai supermercati Carrefour per ben 25 formati tra pasta di semola e pasta di semola integrale. I motivi del richiamo, tutti i lotti interessati e come contattare per la restituzione dei prodotti

Gli allergici alla senape devono fare particolare attenzione: l’azienda Carrefour ha avviato un ritiro di pacchi di pasta, a scopo strettamente precauzionale, relativo a diversi lotti dell’alimento in oggetto a marchio Carrefour Classic. Il provvedimento riguarda 25 formati tra pasta di semola e pasta di semola integrale. Una scelta cautelativa per impedire eventuali conseguenze dovute per lo più ad allergie e intolleranze, quindi non un rischio generale per chi ha acquistato uno dei formati inclusi nel ritiro.

Il motivo del richiamo

Il richiamo è stato disposto a causa della mancata indicazione sull’etichetta di ogni confezione della pasta in oggetto della possibile presenza di tracce di senape. Si tratta di voler porre attenzione particolare informando il consumatore riguardo ad un allergene alimentare che può provocare reazioni anche gravi. Ovviamente chi non presenta allergie o qualsiasi altro disturbo dovuto all’ingerimento di senape non è esposto a rischi.

I lotti interessati

Sono coinvolti tutti i lotti dei formati elencati con termine minimo di conservazione fino al 5 marzo 2027. Di seguito tutti i formati di pasta oggetto del richiamo:

bucatini 12, confezione da 500 g;

capelli d’angelo 58, confezione da 500 g;

conchigliette 139, confezione da 500 g;

ditali rigati 47, confezione da 500 g;

ditalini rigati 49, confezione da 500 g;

fantasia di pasta 88, confezione da 500 g;

farfalle 66, confezioni da 500 g e 1 kg;

farfalle integrali 200, confezione da 500 g;

farfalline 68, confezione da 500 g;

fusilli 28, confezioni da 500 g e 1 kg;

fusilli integrali 51, confezione da 500 g;

gramigna 41, confezione da 500 g;

mezze maniche 32, confezione da 500 g;

mezze maniche integrali 43, confezione da 500 g;

mezze penne rigate 145, confezione da 500 g;

mezze penne rigate integrali 134, confezione da 500 g;

penne rigate 20, confezioni da 500 g e 1 kg;

penne rigate integrali 137, confezione da 500 g;

sedani rigati 44, confezione da 500 g;

spaghetti 5, confezioni da 500 g e 1 kg;

spaghetti integrali 89, confezione da 500 g;

spaghettini 3, confezione da 500 g;

stelline 46, confezione da 500 g;

tortiglioni 37, confezioni da 500 g e 1 kg;

tortiglioni integrali 70, confezione da 500 g

La produzione e la restituzione dei prodotti segnalati

Tutti i formati elencati sono stati prodotti da Ghigi 1870 Spa per G.S. Spa (Carrefour). Lo stabilimento coinvolto è situato in via G. Falcone 188, San Clemente (RN). I clienti in possesso dei prodotti segnalati possono restituirli presso il punto vendita Carrefour dove sono stati acquistati. Il rimborso è garantito anche senza presentazione dello scontrino. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio clienti Carrefour al numero verde 800 650650.