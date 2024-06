Sale a 170 il numero dei supermercati Carrefour dotati di locker. Come trovarli e come ritirare i propri pacchi

Fonte: iStock Altri 100 locker nei supermarket Carrefour

Il Gruppo Carrefour aggiunge altri 100 locker ai suoi supermercati grazie alla partnership con InPost, leader europeo delle consegne out of home. L’installazione dei nuovi locker ha preso il via nel mese di giugno. In seguito all’accordo, il numero dei punti vendita Carrefour dotati di locker sale a 170.

Altri 100 locker Carrefour by InPost

I locker Carrefour by InPost permettono ai consumatori di spedire e ritirare i propri pacchi in qualsiasi momento presso il supermercato di fiducia, a prescindere che la spesa venga fatta o meno. Secondo i dati rilevati dal Gruppo InPost in Europa, i supermercati dotati di locker sono i più gettonati dai consumatori. I dati mostrano come oltre il 50% degli utenti dopo aver utilizzato i servizi InPost entri nel negozio per acquistare e i due terzi tornino dopo la prima esperienza. È quanto si evince dal survey effettuato su 2.116 soggetti da InPost sull’utenza britannica nel quadrimestre giugno-settembre 2022. I dati mostrano inoltre come la fascia oraria utilizzata con maggiore frequenza sia la pausa pranzo (12:00-14:00) con una media di utilizzo superiore a quella totale dei locker InPost presenti in tutta Italia.

Il Gruppo InPost è nato in Polonia ed è oggi presente in 9 Paesi, con oltre 891 milioni di pacchi consegnati in tutta Europa nel 2023. In Italia la rete InPost ha superato i 7.500 punti, tra locker e punti di ritiro e spedizione presso gli esercizi commerciali.

Come trovare i locker Carrefour

Individuare un supermercato Carrefour dotato di locker è molto semplice. Il servizio è indicato sul sito ufficiale del gruppo all’indirizzo carrefour.it. Il percorso: Home Page > Servizi (in alto a destra) > Locker (in basso a destra). A questo punto si apre una pagina con una mappa e dei filtri che possono essere utilizzati per cercare i locker nel territorio di riferimento.

Come ritirare un pacco

Ritirare un pacco è un’operazione estremamente semplice:

le informazioni sul pacco da ritirare vengono inviate all’utente tramite sms o email ;

o ; una volta raggiunto il punto di ritiro va selezionata l’opzione Ritira il pacco e va avvicinato al lettore il codice QR ricevuto;

e va avvicinato al lettore il ricevuto; il pacco può essere ritirato inserendo sullo schermo il numero di telefono e il codice di ritiro contenuto nell’e-mail o nell’sms.

Le informazioni sul luogo di ritiro sono disponibili anche sul sito di InPost (inpost.it) alla voce Trova il tuo pacco.

“Abbiamo iniziato l’anno fiduciosi di continuare a crescere in Italia con partner di rilievo”, commenta Nicola D’Elia, Managing Director Southern Europe di InPost. “Poter unire il ritiro e la spedizione pacchi al momento della spesa permette ai consumatori di risparmiare tempo e ridurre gli spostamenti, che si traduce in minor traffico ed emissioni. Gli utenti ormai lo sanno e non si fanno sfuggire questa opportunità, che pian piano sta mettendo radici anche nelle abitudini della popolazione italiana, com’è ormai consuetudine in diversi Paesi del nord Europa”, conclude.