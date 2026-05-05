Il Ministero della Salute ha diffuso un richiamo per un lotto di tramezzini radicchio e porchetta Intrapan: rischio Listeria monocytogenes

iStock Minerva Studio Richiamo alimentare tramezzini: lotto 260408 non conforme per rischio microbiologico.

Il sito del Ministero della Salute ha diffuso un richiamo precauzionale relativamente a un lotto di tramezzini confezionati a causa di un rischio microbiologico.

Le analisi hanno rilevato la presenza di Listeria monocytogenes all’interno del prodotto. Il richiamo riguarda i tramezzini prodotti dall’azienda Intrapan S.r.l. presso lo stabilimento di Thiene (VI).

Tramezzini richiamati per rischio Listeria

A scopo puramente precauzionale, si raccomanda ai clienti in possesso del lotto in questione di non consumarlo e di restituirlo tempestivamente al punto vendita d’acquisto. Di norma si può optare per un cambio alla pari o per il rimborso.

Di seguito i dettagli del prodotto oggetto di richiamo alimentare:

marchio del prodotto – Intrapan;

denominazione di vendita – Tramezzini Vicentini radicchio porchetta;

lotto di produzione – 260408;

data di scadenza – 13 maggio 2026;

formato – confezione da 140 g.

Il lotto potenzialmente a rischio è unicamente quello indicato, mentre tutti gli altri devono essere considerati sicuri.

Motivo del Richiamo

Il richiamo alimentare si è reso necessario a seguito della positività a Listeria monocytogenes (<10 UFC/g) riscontrata nei tramezzini. Secondo quanto riportato nella nota ufficiale, la contaminazione risulterebbe derivante dalla materia prima porchetta utilizzata per la farcitura.

I supermercati hanno già ricevuto la comunicazione del richiamo alimentare e, dunque, è altamente improbabile poter acquistare il lotto a rischio contaminazione mentre si fa la spesa. Si invita comunque la clientela a prestare attenzione in fase di acquisto.

Ministero della Salute

A marzo, il rischio listeriosi aveva portato al ritiro precauzionale del lotto di un altro tipo di tramezzini commercializzati dal marchio L’Arte del Fresco.

Listeria monocytogenes e listeriosi

La listeriosi è un’infezione di origine alimentare causata dal batterio Listeria monocytogenes.

Come spiega l’Istituto Superiore di Sanità (Iss), il batterio Gram-positivo Listeria monocytogenes è ubiquitario. È cioè presente nell’ambiente, nel suolo, nell’acqua e nella vegetazione. È particolarmente resistente e ciò lo rende un pericolo per i prodotti alimentari.

L’infezione avviene soprattutto tramite l’ingestione di cibo contaminato. Gli alimenti a maggiore rischio di contaminazione includono pesce affumicato, formaggi, paté e carni fredde, vegetali preconfezionati e latte non pastorizzato.

Trattamenti termici (come la cottura o la pastorizzazione) eliminano il batterio. Per questo motivo è importante prevenire ogni contatto tra alimenti crudi e già cotti e assicurarsi che il frigorifero mantenga una temperatura inferiore ai 4 gradi.

I sintomi della listeriosi

I sintomi legati alla listeriosi possono presentarsi sotto diverse modalità. Di norma si manifesta una gastroenterite acuta accompagnata da febbre, che compare solitamente poche ore dopo il consumo di cibi contaminati da Listeria monocytogenes. Nelle persone che godono di buona salute l’infezione tende a risolversi da sola entro pochi giorni.

Nei casi più gravi, però, l’infezione può portare a complicanze importanti come meningite, encefalite o setticemia. In questi casi il periodo di incubazione può essere molto lungo, anche di alcuni mesi.

Nelle donne in gravidanza la listeriosi può provocare aborto spontaneo, morte fetale intrauterina, parto pretermine e gravi infezioni neonatali. L’infezione può insorgere in qualsiasi fase della gestazione, ma è più frequente nel terzo trimestre.

L’Iss sottolinea che la listeriosi è meno comune rispetto ad altre tossinfezioni alimentari, come la salmonellosi, ma può presentarsi con quadri clinici severi e un elevato tasso di mortalità nei soggetti più fragili, in particolare: