Hai diritto ai bonus del Governo? Scoprilo con Inps in Rete

Vuoi sapere se hai diritto ai bonus per i figli, all’assegno di disoccupazione o a quello di inclusione? Ti può aiutare il servizio Inps in Rete: basta andare sul sito e compilare un questionario online, gratis e anonimo, per scoprire se hai diritto alle agevolazioni.

Non servono Spid o autenticazione, ma più dettagli vengono inseriti, più il risultato sarà preciso. È tipo un commercialista, ma gratis.