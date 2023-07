Prodotti per le vacanze: le migliori offerte per la cura del corpo

Fonte: 123RF Sempre alto il rischio di eritemi e scottature: tutte le offerte sui prodotti per la cura del corpo

Una cosa è certa: quest’anno, come forse non accadeva dal periodo precedente alla crisi sanitaria, il clima di vacanza tipico dei mesi estivi sta spingendo milioni di italiani a preparare la valigia per raggiungere le località turistiche più gettonate del momento. Che si scelgano le fresche giornate di montagna, camminando immersi nel verde di boschi e foreste, oppure le soleggiate ore in spiaggia, tra un cocktail ghiacciato e una partita a ping pong, sembrano essere pochi i cittadini disposti a privarsi delle tanto agognate ferie estive.

Già durante la prima settimana di luglio , i numeri registrati da Federalberghi e dalle altre associazioni di categoria mostrano una mole di spostamenti che pare essere tornata al livello del 2019, quando ancora non avevamo fatto i conti con la pandemia: sono oltre 15 milioni le persone che si sono messe in viaggio nei 7 giorni di apertura del mese, sfidando il caldo e le temperature record . Il picco comunque è atteso per i primi 20 giorni di agosto, quando molti stabilimenti industriali fermeranno i macchinari e chiuderanno i cancelli.

Famiglie in vacanza, le raccomandazioni del personale sanitario e i rischi per la salute: tutti i consigli per delle ferie in salute

La raccomandazione che i medici e gli esperti fanno a tutti i vacanzieri è quella di non trascurare la propria salute. In particolare, oltre alle classiche indicazioni che concernono l’assunzione dei cibi e l’idratazione continua, non bisogna abbassare la guardia nemmeno per quanto riguarda la cura del corpo (specialmente quando si trascorrono lunghe ore esposti alla luce del sole) e l’igiene personale.

Un aspetto, quello della preservazione cutanea, su cui le autorità sanitarie stanno puntando molto negli ultimi tempi, in particolar modo per prevenire l’insorgenza di problematiche anche molto gravi (una tra tutte, quella dei tumori della pelle). Per questo è bene ricordare che la voglia di svago e la necessità di staccare la spina dalla routine di tutti i giorni non sono motivazioni valide per trascurarsi (anche nella pulizia più intima, da sempre molto sottovalutata).

Igiene personale e cura del corpo, offerte imperdibili per l’acquisto di tanti prodotti: il kit completo per le vacanze

E così, in occasione dei Prime Day Amazon , il consiglio è quello di usufruire degli sconti record su centinaia di prodotti in vendita nello store online. Con alcuni acquisti mirati è infatti possibile riempire il proprio beauty con tutto il necessario per trascorrere al meglio il periodo di vacanza, senza il rischio di rientrare e ritrovarsi a fronteggiare delle brutte sorprese.

Partiamo dalla crema solare, quella che non deve mai mancare nella borsa da mare. Il suo utilizzo costante e reiterato lungo tutto l’arco della giornata non solo consente di ammortizzare l’impatto dei raggi UV (assai dannosi per le pelli più sensibili), ma permette anche di ottenere un’abbronzatura più uniforme e omogenea, senza il rischio di incorrere in eritemi e scottature. Su Amazon stanno andando a ruba le gocce “natural bronzer“, che fungono da autoabbronzante per coloro che non vogliono rischiare e preferiscono rimanere sotto l’ombrellone.

Per chi invece vuole risparmiare con la crema a protezione livello 50, consigliamo di virare sullo spray solare Omia con estratti di aloe.

Per la cura dell’uomo, è in super offerta il regola-barba e tagliacapelli della Brown, perfetto per rifarsi il look prima della partenza.

Infine, dopo una giornata di bagni in mare o di passeggiate all’aperto, è bene dedicare pochi minuti all’igiene orale, con il nuovo spazzolino elettrico Oral-B scontato del 37%.

