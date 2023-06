Allarme caldo record, gravissimi rischi per organi vitali e cervello

Fonte: 123RF Gli esperti meteo hanno già da tempo lanciato l'allarme, ci aspettano estati sempre più calde con temperature record con gravi rischi per la salute di tutti

L’estate rappresenta la stagione più attesa da molte persone, che non vedono l’ora di godersi le piacevoli temperature, prendere il sole e rilassarsi in spiaggia o magari fare una gita in una città d’arte. Tuttavia, negli ultimi tempi, non si può parlare di questa stagione senza menzionare anche il caldo sempre più intenso. È essenziale adottare le misure adeguate per evitare situazioni sgradevoli.

Aumento delle temperature estive: un futuro inquietante

Negli ultimi anni, l’aumento costante delle temperature durante l’estate è diventato una preoccupazione crescente. Il 2022 è stato un anno particolarmente caldo, caratterizzato da una serie di eventi critici legati al caldo estremo, come incendi devastanti e una siccità che ha messo a dura prova gli agricoltori. Purtroppo, secondo le previsioni, anche quest’anno non sarà da meno.

Nelle scorse settimane, diversi paesi, inclusa l’Italia, hanno subito eventi climatici estremi con conseguenze tragiche in molti casi. E come se ciò non fosse sufficiente, le prospettive future non sono affatto positive: gli esperti prevedono un ulteriore aumento delle temperature, accompagnato da un incremento delle catastrofi ambientali, che avranno conseguenze negative sulla vita di molte persone.

Temperature record e conseguenze globali

Anche quest’anno l’estate è iniziata ufficialmente e i meteorologi ci hanno già messo in guardia sui rischi legati al caldo. Le ipotesi riguardo all’incremento progressivo delle temperature medie hanno trovato un ulteriore conferma grazie ai dati raccolti dal CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), che hanno evidenziato un aumento nel corso degli ultimi 15/20 anni, risalendo addirittura al 1800.

Negli ultimi giorni, allarmi sono giunti da diverse parti del mondo a causa di temperature record. Nella Cina settentrionale, la capitale Pechino ha raggiunto i 41,8 gradi, superando la soglia dei 40 per la prima volta dal 2014. Gli esperti hanno sottolineato che l’aumento delle temperature è principalmente legato all’uso dei combustibili fossili.

Analogamente, il Messico ha subito un’ondata di caldo impressionante, con temperature che hanno superato i 40 gradi. Questo ha spinto il governo a sospendere le lezioni nelle scuole pubbliche per tutelare i bambini, fino alla fine dell’anno scolastico prevista per il 10 luglio. La situazione richiede attenzione globale e azioni mirate per affrontare le conseguenze del riscaldamento climatico.

In futuro delle estati sempre più estreme

Quello che preoccupa maggiormente è il pensiero che dovremo abituarci a situazioni sempre più estreme in futuro. Nonostante l’estate sia una stagione apprezzata, le temperature record degli ultimi anni non ci permettono di godercela appieno, considerando i pericoli per l’ambiente e la nostra salute.

Ogni anno, esperti, meteorologi e medici condividono avvisi e forniscono utili indicazioni per proteggersi dal caldo eccessivo, su cui dovremmo tutti fare affidamento. L’esposizione a temperature particolarmente alte potrebbe causare disturbi che non vanno assolutamente sottovalutati. Oltre a giramenti di testa e svenimenti, comuni durante questo periodo, c’è il rischio di incontrare problemi più gravi.

Il caldo può causare diversi disagi. La disidratazione è il sintomo più evidente, caratterizzato da secchezza della pelle e delle mucose, sete e sensazione di stanchezza, accompagnati da una diminuzione della pressione arteriosa. Altri sintomi includono palpitazioni e vertigini, che possono provocare ansia.

I rischi per la salute legati alle alte temperature

Le alte temperature possono causare crampi muscolari a causa della perdita di sodio, fondamentale per l’equilibrio idrico dell’organismo. Ma i rischi non si fermano qui: l’insolazione, caratterizzata dalla comparsa di eritemi sulla pelle, e la congestione, causata dall’assunzione di bevande ghiacciate quando il corpo è troppo caldo e che si manifesta con dolore al petto, sono altrettanto comuni.

Si può inoltre verificare l’edema, con una tumefazione del corpo a causa dell’accumulo di liquidi, specialmente negli arti inferiori, causato dalla vasodilatazione. Infine, uno dei disturbi più gravi è il colpo di calore, che si verifica quando l’organismo fatica a regolare la temperatura corporea e può avere manifestazioni più o meno intense.

I sintomi includono nausea, vomito, mal di testa, vertigini e sensazione generale di malessere. In casi più gravi, possono verificarsi attacchi di ansia, stati confusionali e febbre. Nei casi più estremi, un colpo di calore può portare al coma.

I pericoli legati all’eccessiva esposizione al sole non devono essere sottovalutati. Le persone più vulnerabili sono i bambini, gli anziani e coloro con patologie preesistenti.

Consigli degli esperti per affrontare l’estate calda in sicurezza

Come indicato dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA), mantenere un’adeguata idratazione del corpo svolge un ruolo fondamentale. Dovremmo bere almeno 3 litri d’acqua al giorno, privilegiando pasti a base di verdure e frutta come merenda. Inoltre, è consigliabile evitare l’alcol, poiché agisce come vasodilatatore e favorisce la dispersione del calore nel corpo.

Gli esperti suggeriscono di fare docce e bagni regolari, utilizzando acqua tiepida. Per gli appassionati di attività sportive, è sconsigliato praticare sport all’aperto, specialmente durante le ore più calde della giornata. In generale, è consigliabile uscire di casa durante i momenti più freschi e evitare l’esposizione diretta al sole.

Quando si esce di casa, è importante ricordarsi di applicare la crema solare e indossare occhiali da sole. All’interno dell’abitazione, è consigliabile garantire una buona ventilazione con il ricambio d’aria durante il giorno. Le finestre possono rimanere chiuse durante le ore diurne e essere aperte di sera per favorire il passaggio dell’aria fresca.