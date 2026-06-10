iStock Quali sono le migliori offerte di prestiti personali di giugno 2026?

A tutti potrebbe capitare di aver bisogno di denaro per spese impreviste. Nel caso ciò dovesse accadere è importante informarsi sulle migliori offerte di prestiti personali così da poter individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze risparmiando denaro e tempo.

Nella scelta, è importante prendere in considerazione soprattutto il Taeg (tasso annuo effettivo globale) in quanto comprende anche le spese accessorie. In questo modo si può capire meglio qual è il costo effettivo del finanziamento.

Detto ciò, quali sono dunque i migliori finanziamenti di giugno 2026 per casa, auto e consolidamento debiti?

Quali sono i documenti per chiedere un prestito personale?

I principali documenti che bisogna presentare per richiedere un finanziamento sono la carta di identità o la patente in corso di validità, il codice fiscale o la tessera sanitaria e il documento di reddito che può essere:

il Cu;

il modello unico;

il cedolino della pensione:

la busta paga.

È importante poi avere a portata di mano l’Iban del proprio conto corrente in quanto su di esso si riceverà la somma richiesta e l’addebito delle rate mensili.

Tra i migliori prestiti personali di giugno 2026 ci sono quelli di:

Banca Santander;

ViviBanca;

Banca UniCredit;

Banca Ing.

Prestito personale Banca Santander

Con Banca Santander, i pensionati, i dipendenti e i lavoratori autonomi possono chiedere un prestito personale fino a 30.000 euro e fino a 84 rate in soli 6 minuti online. Inoltre, si riceve l’esito in 24 ore lavorative. Questo prodotto si può richiedere ovunque ci si trovi e quando si vuole calcolando la rata online oppure prendendo un appuntamento con un esperto della banca. Si può poi personalizzare scegliendo la rata e la durata più consona alle proprie esigenze.

Un esempio rappresentativo fornito da banca Santander:

chiedendo un prestito personale di 12.000 euro da restituire in 84 rate mensili, si paga per ciascuna rata 199,63 euro. Il Tan fisso applicato è del 9,80% mentre il Taeg dell’11,35%. Nel costo totale che è di 17.143,17 euro sono compresi sempre gli interessi, le spese di istruttoria, quelle di incasso rata a mezzo Sdd, la produzione e l’invio della lettera di conferma del contratto, la comunicazione periodica annuale, l’imposta sostitutiva o quella di bollo sul contratto e sulle comunicazioni alla clientela.

Prestito personale ViviBanca

ViviBanca propone un prestito personale riservato ai dipendenti con contratto di lavoro indeterminato.

Si tratta di un prodotto molto semplice da sottoscrivere perché è necessario solo inviare i documenti personali e di reddito. È poi veloce in quanto si riceve il preventivo gratuito entro 24 ore.

Ecco 4 esempi forniti dalla banca:

si possono ottenere 8.792,90 euro in 120 rate mensili da 125 euro ciascuna;

si possono ottenere 18.331,00 euro in 120 rate mensili da 250 euro ciascuna;

si possono ottenere 27.829,96 euro in 120 rate mensili da 375 euro ciascuna;

si possono ottenere 37.488,62 euro in 120 rate mensili da 500 euro ciascuna.

Prestito personale UniCredit

I nuovi clienti che richiedono un prestito personale UniCredit possono ottenere dei tassi promozionali: esattamente un Tan fisso al 6,99% e un Taeg massimo al 9,25% fino al 31 luglio 2026.

La cifra minima che si può richiedere parte da 3.001 euro mentre quella massima arriva a 75.000 euro.

Un esempio di finanziamento proposto dalla banca:

Nel caso si richiedano 10.000 euro da restituire in 84 mesi, si applica un Tan fisso del 6,99% e un Taeg del 7,99%. La rata mensile è invece di 154 euro. Quest’offerta è valida per richieste effettuate entro 30 giorni dalla data di apertura del conto corrente.

Prestito personale Ing

Con Banca Ing è possibile ottenere un prestito personale dai 3.000 ai 50.000 euro con durata dai 12 ai 120 mesi. Si tratta di un prodotto flessibile in quanto consente il salto e la riduzione della rata gratis e in completa autonomia.

Un esempio di finanziamento fornito dalla banca:

nel caso si richieda un prestito di 10.000 euro per la ristrutturazione della casa da restituire in 120 mesi, la rata mensile è di 129,34 euro. Il Tan fisso del 9,49% e Taeg del 10,24%. Se si addebitano le rate sul conto corrente Arancio si ottiene uno sconto dello 0,50% sul Tan.

Prestito personale Bper

Chi è cliente di Banca Bper da almeno 4 mesi e ha accreditato per almeno 3 mesi consecutivi lo stipendio o la pensione può chiedere un prestito personale con tasso agevolato e spese di istruttoria scontate. Il finanziamento si può chiedere dall’app Bper, contattando un consulente online oppure prendendo appuntamento per una consulenza in filiale. Le richieste partono da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 75.000 euro da restituire da 12 a 120 mesi e tra i principali vantaggi c’è l’opzione del salto o cambio rata.

Un esempio promozionale:

chiedendo 10.000 euro da restituire in 72 mesi, viene applicato un Tan fisso in promozione dell’8,29% invece del 9,50% e un Taeg del 9,49%.

Prestiti personali giugno 2026, le altre offerte da prendere in considerazione

Secondo quanto comunicato da Facile.it nel caso si vogliano richiedere 10.000 euro, le principali offerte da tenere d’occhio sono le seguenti:

Younited Credit – Tan fisso al 7,14%, Taeg al 7,38%, durata di 60 mesi e rata mensile di 198,67 euro;

Creditis – Tan fisso al 7,06%, Taeg all’8,29%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,28 euro;

Agos – Tan fisso al 6,89%, Taeg all’ 8,50%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,41 euro;

Sella Personal Credit – Tan fisso all’8,90%, Taeg al 9,36%, durata di 60 mesi e rata mensile di 207,10 euro;

Compass – Tan fisso all’11,90%, Taeg al 13,64%, durata di 60 mesi e rata mensile di 225,27 euro.

Nel caso si voglia acquistare un’auto conviene scegliere le seguenti offerte:

Younited Credit – Tan fisso al 6,97%, Taeg al 7,20%, durata di 60 mesi e rata mensile di 197,87 euro;

Sella Personal Credit– Tan fisso al 7,25%, Taeg al 7,59%, durata di 60 mesi e rata mensile di 199,19 euro;

Creditis – Tan fisso al 7,06%, Taeg all’8,29%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,28 euro;

Agos – Tan fisso al 6,89%, Taeg all’ 8,50%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,41 euro;

Compass – Tan fisso all’11,90%, Taeg al 13,64%, durata di 60 mesi e rata mensile di 225,27 euro.

Sempre secondo le rilevazioni di Facile.it, le offerte migliori per ristrutturare casa, sono invece le seguenti:

Younited Credit – Tan fisso al 7,03%, Taeg al 7,26%, durata di 60 mesi e rata mensile di 198,15 euro;

Sella Personal Credit– Tan fisso al 7,05%, Taeg al 7,37%, durata di 60 mesi e rata mensile di 198,25 euro;

Crediper – Tan fisso al 7,20%, Taeg al 7,48%, durata di 60 mesi e rata mensile di 198,96 euro;

Creditis – Tan fisso al 7,06%, Taeg all’8,29%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,28 euro;

Agos – Tan fisso al 7,50%, Taeg al 7,76%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,36 euro.

Per il consolidamento debiti, infine, conviene scegliere le seguenti: