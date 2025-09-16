Quali sono le migliori offerte di prestiti personali, con i tassi più bassi, di settembre 2025 per casa, auto e consolidamento debiti

iStock Quali sono le migliori offerte di prestiti personali di settembre 2025

Se non si dispone di denaro a sufficienza e si ha la necessità di realizzare un progetto importante, i prestiti personali possono essere la soluzione perfetta per affrontare la situazione con una maggiore tranquillità. Dai dati più recenti Eurisc gestiti da Crif si evince infatti che sono sempre più gli italiani che ricorrono a tali forme di finanziamento. Nel 2025 sono stati quasi 6 su 10 ad aver richiesto un prestito, con un aumento del 13% rispetto all’anno precedente.

Quali sono dunque i migliori prestiti personali per auto, casa e consolidamento debiti di settembre 2025?

Cosa sono i prestiti personali

I prestiti personali sono dei finanziamenti grazie ai quali è possibile chiedere una determinata somma di denaro da utilizzare per quello che serve come ad esempio per acquistare dei mobili o fare un viaggio. Vengono erogati dagli istituti di credito o dalle finanziarie e non richiedono particolari garanzie come nel caso di un mutuo.

Prima di richiedere tali finanziamenti sarebbe utile:

confrontare le diverse offerte proposte e scegliere quella che ha il tasso migliore;

attivare una polizza assicurativa, qualora fosse possibile, per tutelare se stessi e la propria famiglia nel caso di eventi negativi come la morte o un’invalidità grave permanente;

chiedere sempre un preventivo che dovrà essere senza impegno e gratuito grazie al quale si potranno verificare i tassi di interesse applicati.

Potrebbe capitare che il prestito personale venga respinto e ciò accade solitamente se si è cattivi pagatori o perché la banca ha reputato la propria capacità di rimborso insufficiente.

Qualora ciò dovesse accadere in primo luogo sarà necessario:

chiedere le motivazioni del rifiuto;

verificare se c’è stata una segnalazione nelle banche dati;

migliorare il proprio profilo sistemando, ad esempio eventuali ritardi nei pagamenti o riducendo eventuali debiti in corso;

aspettando un tempo ragionevole che di solito è di almeno trenta giorni;

valutando delle alternative come la cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

Che prestiti personali scegliere

Come spiegato, i prestiti personali servono per richiedere una determinata somma di denaro che va poi restituita a rate mensili. Ne esistono di vari tipi pensati per delle esigenze specifiche come quelli:

per auto;

per la casa;

per il consolidamento debiti.

Tra le migliori offerte di prestiti personali di settembre 2025 nel caso si vogliano richiedere 10.000 euro, come suggerisce Facile.it, ci sono:

Creditis il cui Tan fisso è al 5,93% mentre il Taeg al 7,09% – il finanziamento dura 60 mesi e la rata mensile è di 194,93;

Younited Credit il cui Tan fisso + al 6,77% mentre il Taeg al 6,99% – il prestito dura 60 mesi e la rata mensile di 196,94 euro;

Agos il cui Tan fisso è al 6,89% mentre il Taeg all’8,50% – la durata del prestito è di 60 mesi con rata mensile di 200,41 euro;

Findomestic Gruppo Paribas che offre un prestito personale flessibile con un Tan fisso all’8,04% e un Taeg all’8,35% – il finanziamento ha una durata di 60 mesi mentre la rata mensile è di 203 euro;

Sella Personal Credit che offre un Tan fisso all’8,90% e un Taeg al 9,36% – la durata del finanziamento è di 60 mesi mentre la rata mensile è di 207,10 euro.

I migliori prestiti per auto

Esistono diverse tipologie di prestiti personali e una di queste è quella pensata per chi deve acquistare una vettura usata o nuova. Il funzionamento del finanziamento è sempre lo stesso: la finanziaria o la banca dà il denaro che serve e poi la persona lo restituisce con rate mensili. Il prestito in questo caso può coprire in parte o del tutto il costo dell’automobile.

Secondo quanto comunica Facile.it, le migliori offerte del momento nel caso venga effettuata una richiesta di 10.000 euro sono quelle di:

Creditis che offre un Tan fisso al 5,93% e un Taeg al 7,09% – la durata del finanziamento è di 60 mesi con rata mensile di 194,93;

Younited Credit che offre unTan fisso al 6,57% e unTaeg al 6,77% – la durata del prestito è di 60 mesi mentre la rata mensile è di 195,98 euro;

Findomestic che offre un Tan fisso è al 6,74% e un Taeg al 6,95% – la durata di tale finanziamento è di 60 mesi mentre la rata mensile di 196,80 euro;

Sella Personal Credit il cui Tan fisso è al 7,25% mentre il Taeg al 7,59% – in tutto il prestito dura 60 mesi con una rata mensile di 199,19 euro;

Agos il cui Tan fisso è al 6,89% mentre il Taeg all’8,50% – il finanziamento dura 60 mesi ed offre una rata mensile di 200,41 euro.

Prestiti casa

Un’altra tipologia di prestiti personali è quella che viene chiesto per coprire spese come piccoli lavori di ristrutturazione, manutenzione o altre necessità domestiche. Tra i migliori di settembre, in caso si chiedano 10.000 euro, come comunica Facile.it ci sono quelli di:

Creditis la cui rata mensile è di 194,93 euro, il Tan fisso è al 5,93%, il Taeg al 7,09% mentre la durata è di 60 mesi;

Younited Credit la cui rata mensile è di 195,98 euro, il Tan fisso è al 6,57%, il Taeg al 6,77% mentre la durata è invece di 60 mesi;

Findomestic che offre una rata mensile di 196,80 euro con un Tan fisso del 6,74%, un Taeg del 6,95%, la durata del prestito è di 60 mesi;

Sella Personal Credit con rata mensile di 198,25 euro, Tan fisso del7,05%, Taeg del 7,37% e durata prestito di 60 mesi;

Agos con una rata mensile di 200,36 euro, un Tan fisso del 7,50%, un Taeg del 7,76% e una durata del finanziamento di 60 mesi.

I prestiti personali per consolidamento debiti

Infine, i prestiti personali per consolidamento dei debiti sono quelli grazie ai quali è possibile unire più finanziamenti in corso in uno solo.

Il vantaggio è che in questo modo si pagherà soltanto una rata al mese, che spesso è più bassa. Inoltre la gestione è più semplice in quanto non si avranno più interlocutori ma uno solo e infine ci sarà un rischio molto minore di ritardare il pagamento delle rate.

I migliori di settembre per consolidamento debiti sono: