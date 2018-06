Lotto e Superenalotto: quando sono le estrazioni e quando giocare

editato in: da

Lotto e SuperEnalotto sono giochi che appassionano sempre più persone: facili e semplici, c’è chi gioca tutte le settimane e chi invece conserva saltuariamente il piacere del gioco.

Il Gioco del Lotto

In entrambi i casi ci sono regole che definiscono le estrazioni e le modalità di gioco da sapere e seguire. Come si legge sul sito ufficiale, il Gioco del Lotto consiste “nel pronosticare l’uscita di un numero (estratto), di un numero specificando la relativa successione ordinale di primo, secondo, terzo, quarto o quinto estratto (estratto determinato), di due numeri (ambo), di tre numeri (terno), di quattro numeri (quaterna) o di cinque numeri (cinquina) su una singola ruota o su tutte e dieci le ruote o sulla ruota nazionale. Su ogni schedina possono essere indicati al massimo 10 numeri.”

Al Lotto è possibile giocare in una delle 34.000 ricevitorie sparse sul territorio e si può giocare il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica dalle 00:00 alle 24:00, mentre il martedì, il giovedì e il sabato si può giocare dalle 00:00 alle 19:30 e dalle 21:30 alle 24:00.

Il martedì, il giovedì e il sabato infatti si svolgono le operazioni di estrazione dalle 20.

Il Superenalotto

Il Superenalotto invece consiste nello scegliere 6 numeri compresi tra 1 e 90 per tentare la fortuna. Come detto sul sito ufficiale: “ogni combinazione costa 1 euro e la giocata minima è di una combinazione. Si può giocare fino ad un massimo di 27.132 combinazioni ed è anche possibile giocare in abbonamento, ripetendo la giocata fino a 15 concorsi totali”. C’è la probabilità di aggiudicarsi un premio di 1 su 20. Al SuperEnalotto infatti oltre alla vincita dell’intero Jackpot in caso di 6, si vince con i 5+1, 5, 4, 3 e 2. È possibile anche vincere con le vincite immediate, dal valore di 25 euro.

Al SuperEnalotto, si può giocare presso una delle ricevitorie Sisal, online tramite il proprio conto di gioco e tramite l’app per lo smartphone SuperEnalotto. Anche per il Superenalotto valgono le regole previste per il Lotto: è possibile giocare il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica dalle 00:00 alle 24:00, mentre il martedì, il giovedì e il sabato le giocate sono aperte dalle 00:00 alle 19:30 e dalle 21:30 alle 24:00.

Così come per il Lotto, il martedì, il giovedì e il sabato infatti sono previste le estrazioni per il SuperEnalotto dalle ore 20:00.