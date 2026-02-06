Quali sono le migliori offerte prestiti personali del mese di febbraio per casa, acquisto auto e consolidamento debito e cosa serve

iStock Quali sono le migliori offerte di prestiti personali

I prestiti personali sono somme di denaro che gli istituti di credito o le finanziarie concedono alle persone con l’impegno che vengano restituite a rate mensili per un periodo di tempo stabilito. A differenza di altre tipologie di finanziamento non sono legate a un acquisto specifico. Chi le riceve può usarle liberamente per qualsiasi esigenza familiare o personale.

Sono quindi uno strumento utile se si ha bisogno immediato di denaro o se si vuole riorganizzare la propria situazione debitoria. Spesso, infatti, permettono di unire più prestiti in un’unica rata così da gestire le scadenze con maggiore facilità.

Cosa serve per ottenere prestiti personali

Per richiedere un prestito personale è necessario fornire alcuni documenti e dimostrare di avere determinate condizioni reddituali e personali. Le banche valutano infatti le diverse richieste in base all’affidabilità del richiedente e alla sua capacità di rimborsare il prestito.

Per quanto riguarda la documentazione da presentare, serve la carta di identità o un altro valido documento di riconoscimento in corso di validità. Inoltre:

il codice fiscale o la tessera sanitaria;

il permesso di soggiorno se si è cittadini stranieri o il certificato di residenza se si è cittadini Ue.

I documenti reddituali da presentare sono invece:

le ultime due buste paga se si è lavoratori dipendenti;

l’ultimo cedolino se si è pensionati;

il Modello 730, il Modello Redditi PF o il Modello Unico se si è lavoratori autonomi – a volte sono anche richiesti i Modelli F24 che attesta l’effettivo pagamento delle imposte.

Prestito online Banco Santander

Il prestito online di Banco Santander è rivolto a coloro che risiedono in Italia, hanno un’età compresa tra i 18 e i 75 anni e un reddito dimostrabile.

Per richiederlo è necessario comunicare l’Iban del proprio conto corrente, in quanto su di esso si riceve la somma e vengono addebitate le rate mensili. Proprio per questo non è possibile indicare un Iban collegato a una carta prepagata.

Con Santander, il prestito è 100% digitale e non si pagano le spese di istruttoria.

Si ha anche la possibilità di aggiungere la polizza Credit Life che tutela in caso di inabilità temporanea, invalidità permanente o decesso al prezzo di 15,52 euro al mese. Per acquistare la polizza, però, si deve avere un’età compresa tra i 18 e i 69 anni e non più di 74 anni al termine del finanziamento.

Ecco un esempio di finanziamento fornito dall’istituto di credito:

richiedendo 10.000 euro in 72 mesi, si avrà un Tan fisso all’8,87%% e un Taeg al 9,90% per cui si pagherà una rata mensile di 179,61 euro.

Prestito personale UniCredit

I nuovi clienti di UniCredit Banca possono richiedere prestiti personali da 3.000 euro fino a 75.000 euro con un tasso fisso promozionale al 6,99% e un Taeg massimo al 9,25% fino al 28 aprile 2026.

Ecco un esempio di finanziamento fornito dalla banca con il tasso in promozione:

Richiedendo 10.000 euro in 84 mesi, si avrà un Tan fisso al 6,99%, un Taeg al 7,99% e una rata mensile da pagare di 154 euro.

Per i prestiti da 3.001 euro a 30.000 euro con durata da 36 a 84 mesi, si può anche modificare il piano di rimborso grazie alle opzioni di:

Salto Rata grazie alla quale si può saltare una rata all’anno dopo averne pagate almeno 9 consecutive e almeno 6 dall’inizio dell’opzione;

Cambio Rata con la quale si può modificare l’importo della rata una volta all’anno riducendo o aumentando la durata complessiva del prestito ad un costo di 10 euro;

Ricarica Prestito con la quale si può ottenere liquidità in aggiunta al prestito in corso fino ad un massimo uguale al capitale già rimborsato dopo dodici rate pagare o dall’ultimo utilizzo per un massimo di 3 volte sempre al costo di 10 euro.

Prestito online Link Credem

Il prestito personale online Link di Credem fino a 15.000 ero è riservato ai lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi purché siano nuovi clienti.

Ecco un esempio di finanziamento fornito dalla banca con il tasso in promozione:

richiedendo 6.400 euro in 60 mesi, si avrà un Tan fisso al 7,30%, un Taeg all’8,12% e una rata mensile da pagare di 128,64 euro.

Banca Credem dà inoltre la possibilità di pagare la prima rata fino a tre mesi dopo grazie all’opzione Relax. Il primo è senza interessi mentre nei tre mesi successivi questi ultimi si accumulano e vengono distribuiti nelle rate successive.

In questo modo si ha più tempo e non si devono pagare subito le rate. Tale operazione, però, allunga il prestito di uno o due mesi ma la durata totale non supera comunque i 120 mesi.

Qualora si decida di estinguere il prestito prima della scadenza, infine, si pagano gli interessi maturati fino a quel momento.

Prestito personale Banca Etica

Tra i migliori prestiti personali di febbraio 2026 c’è anche quello di Banca Etica. Le principali caratteristiche sono:

il tasso annuo nominale (Tan) fisso all’8% che in promozione fino al 31 dicembre 2026 è al 6%;

le spese di istruttoria allo 0,75% e minimo di 25 euro;

le spese di incasso rata di banca Etica pari a zero euro.

Con tale istituto di credito è possibile richiedere un prestito fino a 30.000 euro, con durata minima di 18 mesi e massima di 84 mesi.

Ecco un esempio di finanziamento fornito dalla banca:

supponendo di avere un reddito mensile netto di 1.100 euro e di voler richiedere un prestito per ristrutturazione casa di 10.000 euro in 120 mesi, si avrà un Tan fisso al 6%, un Taeg al 6,36% e una rata mensile di 111,02 euro.

Prestito personale Crediper

Tra le offerte di prestiti personali c’è anche quella di Crediper con la quale non si pagano le spese di istruttoria ed inoltre quelle mensili di gestione pratica.

Il finanziamento è al 100% online grazie alla firma digitale e l’importo richiedibile va da 1.500 a 30.000 euro rimborsabili in comode rate mensili da 12 fino a 84 mesi.

Ecco un esempio rappresentativo offerto dalla banca:

richiedendo 9.300 euro in 48 mesi, si avrà un Tan fisso al 7,39%, un Taeg al 7,79% e una rata mensile da pagare di 224,43 euro. Tale esempio spiega Crediper si riferisce ai valori medi rilevati su un periodo di osservazione di dodici mesi dei prestiti online Crediper e aggiornato al 30 novembre 2025.

Altre offerte di prestiti personali di febbraio 2026

Qualora si richiedano 10.000 euro tra le migliori offerte di prestiti personali di febbraio 2026 secondo le rilevazioni di Facile.it ci sono:

Creditis – Tan fisso al 5,93%, Taeg al 7,09%, durata di 60 mesi e rata mensile di 194,93;

Younited Credit – Tan fisso al 6,67%, Taeg al 6,88%, durata di 60 mesi e rata mensile di 196,47 euro;

Agos – Tan fisso al 6,89%, Taeg all’ 8,50%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,41 euro;

Findomestic – Tan fisso all’8,04%, Taeg all’8,35%, durata di 60 mesi e rata mensile di 203 euro;

Sella Personal Credit – Tan fisso all’8,90%, Taeg al 9,36%, durata di 60 mesi e rata mensile di 207,10 euro.

Per la casa i migliori prestiti del momento sono invece i seguenti:

Creditis – Tan fisso al 5,93%, Taeg al 7,09%, durata di 60 mesi e rata mensile di 194,93;

Younited Credit – Tan fisso al 6,63%, Taeg al 6,83%, durata di 60 mesi e rata mensile di 196,47 euro;

Findomestic – Tan fisso al 6,74%, Taeg al 6,95%, durata di 60 mesi e rata mensile di 196,80 euro;

Sella Personal Credit – Tan fisso al 7,05%, Taeg al 7,37%, durata di 60 mesi e rata mensile di 198,25 euro.

Agos – Tan fisso al 7,50%, Taeg al 7,76%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,36 euro.

Per l’acquisto dell’auto, quelli da scegliere sono i seguenti:

Creditis – Tan fisso al 5,93%, Taeg al 7,09%, durata di 60 mesi e rata mensile di 194,93;

Younited Credit – Tan fisso al 6,63%, Taeg al 6,84%, durata di 60 mesi e rata mensile di 196,25 euro;

Findomestic – Tan fisso al 6,74%, Taeg al 6,95%, durata di 60 mesi e rata mensile di 196,80 euro;

Sella Personal Credit– Tan fisso al 7,25%, Taeg al 7,59%, durata di 60 mesi e rata mensile di 199,19 euro;

Agos – Tan fisso al 6,89%, Taeg all’ 8,50%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,41 euro.

Infine, i prestiti da scegliere per il consolidamento debiti sono: