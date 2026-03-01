Confrontare i prestiti personali e le migliori offerte di marzo 2026 permette di risparmiare sulla rata fissa, ottenendo liquidità immediata sul conto senza dover giustificare le spese

iStock Per scegliere dei prestiti personali cosa valutare e quali sono le offerte migliori di marzo 2026?

I prestiti personali sono delle forme di finanziamento non finalizzato. Significa che una società finanziaria o un istituto di credito eroga una somma di denaro direttamente sul conto corrente di chi la richiede senza che quest’ultimo debba giustificare come la spenderà.

I soldi, poi, si devono restituire a rate fisse con un interesse stabilito al momento del contratto.

Quali sono dunque le migliori offerte di marzo 2026?

Le diverse tipologie di prestiti personali

Se si ha un obiettivo chiaro, è possibile scegliere delle varianti specifiche di prestiti personali in quanto spesso offrono delle condizioni migliori.

Le più importanti sono quelle per:

acquisto automobile nuova o usata, spesso i tassi per questo tipo di finanziamento sono più bassi perché il veicolo funge da garanzia implicita;

ristrutturazione casa o arredo, tale finanziamento si utilizza per lavori di manutenzione o acquisto di impianti per cui non va confuso con il mutuo;

consolidamento debiti, con esso se si hanno troppe rate attive l’istituto di credito le accorpa in un’unica rata mensile più bassa solitamente della somma delle precedenti.

Perché sono importanti il Tan e il Taeg?

Quando si valutano offerte di prestiti personali non bisogna lasciarsi abbindolare dalle pubblicità.

È importante, infatti, controllare il Tan e il Taeg.

Il primo, è il tasso annuo nominale che la banca applica ai soldi che presta. Bisogna però ricordare che un Tan molto basso non sempre è sinonimo di convenienza perché non include le spese accessorie.

Il Taeg è invece il tasso annuo effettivo globale. Si tratta dell’indicatore più importante in quanto rappresenta il costo reale e totale del finanziamento. Esso include infatti:

il Tan;

le spese di istruttoria;

le spese di incasso rata;

il costo per le comunicazioni cartacee;

l’assicurazione obbligatoria qualora fosse presente.

Prestito personale Unicredit

Per i nuovi clienti, Unicredit propone dei prestiti personali con tassi in promozione. Esattamente con Tan in promo al 6,99% e Taeg fino al 9,25% per richieste fino al 28 aprile 2026.

Dalle condizioni si evince che si potranno chiedere importi da 3.000 euro fino a 75.000 euro sia se si hanno esigenze di liquidità che per estinguere finanziamenti con altre banche.

Ecco un esempio di richiesta con tasso in promozione proposti da Unicredit:

supponendo di richiedere 10.000 euro in 84 mesi, si pagherà una rata mensile di 154 euro. Il Tan fisso sarà al 6,99% mentre il Taeg al 7,99%.

Prestito TimFin

Con TimFin è possibile chiedere un prestito personale online a partire da 1.500 euro e fino a 30.000 euro fino a 84 mesi. Si può poi ricevere l’esito entro 24 ore dall’invio della comunicazione e assistenza dedicata per ogni dubbio o esigenza.

Ecco un esempio di finanziamento proposto da TimFin:

chiedendo 10.000 euro da restituire in 72 rate, mensilmente si dovrà sostenere una rata di 181,56 euro. Il Tan fisso sarà all’8,90% mentre il Taeg fisso al 10,65%.

Prestiti personali online ConTe

Tra le migliori offerte di prestiti personali ci sono quelle proposte da ConTe.

È possibile richiedere online fino a 30.000 euro e scoprire quale sarà la propria rata in solo 3 minuti.

Inoltre, non si pagheranno le spese di istruttoria e si riceverà il prestito entro 24 ore dall’approvazione.

Per richiedere il finanziamento si dovrà però:

avere la residenza in Italia da almeno 36 mesi continuativi;

un’età compresa tra i 18 e i 74 anni;

un reddito dimostrabile.

Il reddito potrà essere da lavoro dipendente, autonomo o anche da pensione. Si dovrà infine essere intestatari di un conto corrente bancario o postale anche cointestato.

Ecco un esempio di prestito comunicato da ConTe:

qualora si voglia chiedere un finanziamento di 10.000 euro per auto da restituire in 60 rate, si pagheranno 209,25 euro al mese nel caso si scelga anche l’assicurazione. Con tale tipologia di prestito il Tan sarà al 6% mentre il Taeg al 6,69%. In caso si scelga invece, l’opzione senza protezione, la rata mensile da sostenere sarà di 195,33 euro con Tan al 6% e Taeg al 6,73%.

Prestito personale Santander

Banca Santander dà la possibilità di chiedere prestiti personali online fino a 30.000 euro con zero spese di istruttoria. In più, in modo facoltativo propone anche la polizza assicurativa Credit Life che tutela nel caso di invalidità permanente, decesso o inabilità temporanea. Il costo è di 15,52 euro al mese qualora si chieda un prestito di 10.000 euro.

Ecco un esempio di finanziamento comunicato da Santander:

nel caso si chiedano 10.000 euro in 72 rate, si pagherà una rata mensile di 179,61 euro in quanto il Tan sarà all’8,87% mentre il Taeg al 9,90%.

Anche per richiedere questo prestito si dovranno avere i seguenti requisiti:

un’età compresa tra i 18 e i 75 anni;

la residenza in Italia;

un reddito dimostrabile mediante documentazione;

un Iban in quanto i soldi richiesti arriveranno sul conto e su quest’ultimo verranno addebitate le rate mensili.

Prestito banco di Sardegna

Il banco di Sardegna propone prestiti personali Smart/Smart+ per ogni esigenza come:

rinnovare mobili ed elettrodomestici;

per ristrutturare casa;

acquistare auto;

frequentare un master;

consolidare debiti;

affrontare spese impreviste.

L’importo minimo richiesto è di 3.000 euro mentre quello massimo di 75.000 euro mentre la durata va dai 12 ai 120 mesi. Il Tan va dal 9,30% all’11,20% (massimo) mentre il Taeg dal 10,67% al 12,72%. Il principale vantaggio offerto è l’opzione salto o cambio rata.

Questa tipologia di prestito può essere richiesta da tutti purché si abbia:

dai 18 ai 75 anni;

un reddito dimostrabile;

la residenza in Italia da almeno due anni;

un conto corrente.

Altre offerte di prestiti personali di marzo 2026

Qualora si richiede un prestito di 10.000 euro, tra le migliori offerte di marzo 2026 secondo le rilevazioni di Facile.it ci sono:

Younited Credit – Tan fisso al 6,67%, Taeg al 6,88%, durata di 60 mesi e rata mensile di 196,47 euro;

Creditis – Tan fisso al 7,06%, Taeg all’8,29%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,28 euro;

Agos – Tan fisso al 6,89%, Taeg all’ 8,50%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,41 euro;

Findomestic – Tan fisso all’8,04%, Taeg all’8,35%, durata di 60 mesi e rata mensile di 203 euro;

Sella Personal Credit – Tan fisso all’8,90%, Taeg al 9,36%, durata di 60 mesi e rata mensile di 207,10 euro.

Per la casa, i migliori prestiti del momento sono invece i seguenti:

Younited Credit – Tan fisso al 6,63%, Taeg al 6,83%, durata di 60 mesi e rata mensile di 196,47 euro;

Creditis – Tan fisso al 7,06%, Taeg all’8,29%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,28 euro;

Agos – Tan fisso al 6,89%, Taeg al 8,50%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,41 euro.

Findomestic – Tan fisso al 8,04%, Taeg al 8,35%, durata di 60 mesi e rata mensile di 203 euro;

Sella Personal Credit – Tan fisso al 8,90%, Taeg al 9,36%, durata di 60 mesi e rata mensile di 207,10 euro.

Per l’acquisto dell’auto, quelli da scegliere sono i seguenti:

Younited Credit – Tan fisso al 6,63%, Taeg al 6,83%, durata di 60 mesi e rata mensile di 196,25 euro;

Findomestic – Tan fisso al 6,74%, Taeg al 6,95%, durata di 60 mesi e rata mensile di 196,80 euro;

Sella Personal Credit– Tan fisso al 7,25%, Taeg al 7,59%, durata di 60 mesi e rata mensile di 199,19 euro;

Creditis – Tan fisso al 7,06%, Taeg al 8,29%, durata di 60 mesi e rata mensile di 194,19 euro;

Agos – Tan fisso al 6,89%, Taeg all’ 8,50%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,41 euro.

Per il consolidamento debiti, invece, i migliori sono: